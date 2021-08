Yhdysvaltalaisräppäri väitti virheellisesti, että hiv ja aids ovat seksitauteja, joihin kuolee 2–3 viikossa. Hän nimitti myös homoja halventavalla tavalla viittaamalla heihin ihmisinä, jotka imevät munaa parkkipaikalla.

Yhdysvaltalainen räppäri DaBaby, oikealta nimeltään Jonathan Lyndale Kirk, on kohahduttanut musiikkimaailmaa homofobisilla kommenteillaan.

Reilu viikko sitten hän esiintyi Rolling Loud -festivaalilla Miamissa. Esiintymisensä aikana hän yritti kohottaa tunnelmaa tyypillisellä tavalla kehottamalla yleisöä laittamaan puhelimistaan taskulamput päälle. Kehotukseen sisältyi kuitenkin epätyypillinen homofobinen lataus. Räppäri erikseen sanoi, ettei kehotus koskenut niitä, joilla on hiv tai jotka ovat homoja.

Hän yritti kohottaa tunnelmaa homofobisilla ja halventavilla ilmauksilla useampaan otteeseen.

Hän viittasi homoihin ihmisinä, jotka imevät munaa parkkipaikalla.

Lisäksi räppäri levitti virheellistä tietoa hivistä ja aidsista. Hän väitti, että ne ovat seksitauteja, joihin kuolee 2–3 viikossa.

Useat muusikot ovat tuominneet räppärin kommentit.

Elton John sanoi Instagramissa, että DaBabyn kommentit lisäävät stigmaa ja syrjintää. Hänen mukaansa kommentit ovat täsmälleen päinvastaista, mitä maailma tarvitsee taistelussa aidsia vastaan.

Elton Johnin mukaan homofobia ja väärän tiedon levittäminen hivistä eivät kuulu musiikkialalle. Hän myös muistuttaa, että muusikoiden tehtävä on tuoda ihmisiä yhteen sen sijaan, että heidän toimintansa lisäisi syrjintää.

Myös Demi Lovato, Madonna ja Dua Lipa ovat tuominneet DaBabyn kommentit. Räppäri on fiitannut muun muassa Dua Lipan Levitating-hitissä.

Madonna myös korjasi sosiaalisessa mediassa virheellisiä väittämiä, joita DaBaby oli levittänyt aidsin ja hivin tappavuudesta.

DaBaby on joutunut ongelmiin eri tahojen kanssa kommenttiensa vuoksi. Vaatealan brändi BoohooMan on ilmoittanut, ettei se tee enää yhteistyötä räppärin kanssa.

Lollapalooza-festivaali perui eilen yllättäen DaBabyn esiintymisen. Räppärin oli tarkoitus esiintyä vielä samana iltana festivaaleilla.

DaBabyn reaktio tilanteeseen on ollut kaksijakoinen. Hän on pyytänyt anteeksi kommenttejaan Twitterissä.

Myös viime viikolla julkaistulla musiikkivideolla on tulkittu olevan viittauksia kohuun.

Giving What It's Supposed To Give -kappaleen videolla muun muassa vilahtaa kyltti, jossa lukee aids. Lisäksi videon lopussa on sateenkaaren värein kirjoitettu viesti: Älä taistele vihaa vastaan vihalla. Tekstin perässä hän pyytää anteeksi sitä, että hän on ollut oma itsensä.

Räppärin reaktiot Instagramissa ovat vesittäneet hänen pahoitteluyrityksiään pahoin.

Instagramin tarina-osuudessa hän on kutsunut aidsia sairastavia ihmisiä likaisiksi. Lisäksi hän on nimitellyt heitä narkkareiksi.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa BBC, NBC, The Guardian ja Pitchfork.