On käsittämätöntä, että Damon on vielä vuonna 2021 kokenut, että seksuaalivähemmistöistä voi veistellä vitsiä loukkaavin termein, vielä omille lapsille.

Tähtinäyttelijä Matt Damon, 50, kertoo tyttärensä pyynnöstä lopettaneensa halventavan sanan käyttämisen homoseksuaalisista ihmisistä.

Damonin mukaan hän kertoi muutama kuukausi sitten tyttären kuullen vitsin, jossa hän käytti lapsuudestaan tuttua haukkumasanaa.

Tytär lähti pöydästä ja kirjoitti huoneessaan ”pitkän ja kauniin” tutkielman siitä, miksi kyseisen sanan käyttäminen on vaarallista.

”Sanoin, että luovun f-slurrin käyttämisestä. Ymmärsin asian”, Damon kertoi The Sunday Times -lehdelle.

Damon on sen luokan superstara, että tämä anekdootti hänen henkilökohtaisesta elämästään on päätynyt jo viihdeuutisten otsikoihin.

Jutun on voinut lukea sankaritarinana: hömelö isä ottaa opiksi skarpilta nuorisolta. The Sunday Times ylistää Damonia siitä, että hän niin avoimesti kertoo tästä vastikäisestä muutoksesta sanavarastossaan. Se on lehden mukaan osoitus siitä, että Damon on ihminen eikä brändi.

Tai sitten jutun voi lukea esimerkkinä kaikkivoipaisen heteromiehen empatiakyvyttömyydestä ja itsekkyydestä. Muutamakin viihdemedia, kuten Vulture ja The Daily Beast on tarkastellut Damonin kertomusta kriittisesti.

On nimittäin käsittämätöntä, että Damon on vielä vuonna 2021 kokenut, että seksuaalivähemmistöistä voi veistellä vitsiä loukkaavin termein, vielä omille lapsille.

Damon on varmasti tiennyt, että termi on halventava. Se on ollut sitä aina, eikä sitä voi selittää pois sillä, että Damonin lapsuudessa termiä viljeltiin tiuhaan.

Tietämättömyyteen ei siis voi kääriytyä. Kyse on välinpitämättömyydestä.

Samassa haastattelussa Damon harmittelee sitä, kuinka toimittajat repivät hänen sanomisistaan klikkiotsikoita.

Damonin mukaan parikymmentä vuotta sitten sillä ei ollut väliä, mitä hän sanoi, koska sanomiset eivät päätyneet lehtien sivuille.

Onhan se kurjaa, kun nykyään joutuu vastuuseen typeristä ulostuloista.

Toisaalta ymmärrän Damonia: toisten sanomisten kyttääminen on tylsämielistä ja raskasta. Moni keskittyisi mieluusti johonkin muuhun kuin ukkojen semanttiseen valistamiseen.

Tarpeellista se kuitenkin on. Loukkaava slurri enteilee uhkaa väkivallasta, syrjinnästä ja kiusaamisesta. On selvää, että näiden sanojen tarkoitus on vain aiheuttaa pahaa mieltä ja alemmuudentunnetta niiden kohteissa.

Vaikka slurreja ei kohdistaisi suoraan kehenkään, kertoo niiden huoleton heittely jotain melko synkkää niiden sanojasta.

Megatähtikin kuitenkin ymmärtää, että ajat muuttuvat ja tavat niiden mukana.

”Mutta ehkä tämä käänne on hyvä asia. Joten pidän turpani yhä useammin kiinni”, Damon sanoo.

Voi Damon. Suoraa päätä mitään-ei-saa-enää-sanoa-ansaan.

Keskustelukulttuurin muuttuminen inklusiivisemmaksi ei tarkoita sitä, että kaikkivoipaisten heteromiesten pitäisi pitää turpansa kiinni.

Se tarkoittaa sitä, että he voisivat keksiä kulahtaneiden homovitsien sijaan järkevämpää sanottavaa.