John ja Paul tekivät lopulta palveluksen sanomalla Georgelle ei – All Things Must Passista tuli paras Beatles-jäsenen soololevy, eikä se ole koskaan kuulostanut yhtä hyvältä kuin nyt

George Harrisonin triplalevyn 50-vuotispainos jatkaa onnistuneiden Beatles-uusintojen sarjaa.

Rock/ Albumi

George Harrison: All Things Must Pass 50th Anniversary Edition. Calderstone / Universal. ★★★★

Hipiltä näyttävä mies istuu kädet ristissä jakkaralla keskellä nurmikenttää. Hänellä on jalassaan saappaat. Häntä ympäröi neljä puutarhatonttua.

George Harrisonin All Things Must Passin (1971) kansikuva on ikoninen. Barry Feinsteinin ottaman kuvan on tulkittu juuri ympärillä olevien tonttujen vuoksi kuvaavan Harrisonin vapautumista Beatlesista.

Beatlesin ja vaikka kenen levyistä on julkaistu viime vuosina 50-vuotisjuhlapainoksia tämän tästä. Tällaiset hankkeet ovat turhankin helppoja irvailun kohteita. Markkinoille on tuutattu täysin turhiakin ja huonosti tehtyjä uusintajulkaisuja, joiden ainoa saavutus on vinyylitehtaiden ruuhkauttaminen.

Mutta erityisesti Beatlesin viime vuosien juhlajulkaisut ovat olleet todella hyvin perusteltuja sekä definitiivisesti toteutettuja: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, White Album ja Abbey Road eivät ole koskaan kuulostaneet teknisesti yhtä hyviltä, ja ennen julkaisematon bonusmateriaali on ollut liki poikkeuksetta kiinnostavaa. Kun lopulta tehdään kunnolla, niin kaikki mahdolliset tulevat remasterointi- ja uusintajulkaisuhaaveet tehdään turhiksi – toivottavasti.

Harrisonin All Things Must Pass jatkaa samassa sarjassa. Julkaisu on tehty pieteetillä – kenties siksi se tulee miltei vuoden myöhässä – ja esimerkiksi ennen julkaisematonta materiaalia on yhteensä 42 kappaleen verran. Remasteroidun albumin sointikuva on kirkas, erotteleva ja täyteläinen.

Kaikista Beatlesin jäsenistä Harrisonilla oli soolouraan parhaimmat lähtökohdat. John Lennon ja Paul McCartney lauluntekijäduona dominoi Beatlesin levyjä. All Things Must Pass sisältää useita Harrisonin kappaleita, joita Lennon ja McCartney eivät kelpuuttaneet Beatlesin levyille.

Harrison oli saanut yleisön tuen viimeistään Abbey Roadille (1969) kirjoittamillaan hiteillä Something ja Here Comes the Sun.

Beatles hajosi huhtikuussa 1970. Sympatiat olivat Harrisonin ja hänen tarinansa puolella, paineet Lennonin ja McCartneyn puolella. Kukin beatle pyrki vapautumaan painolastista omalla tavallaan.

Kokeellisuuden ja höyryilyn jälkeen Lennon keskittyi muotoon ja vahvaan tunneilmaisuun levyillä Plastic Ono Band (1970) ja Imagine (1971). Aiemmin niin muotoon sidottu McCartney teki farmillaan leikkisää, spontaania ja mullantuoksuista musiikkia McCartneyn (1970) ja Ramin (1971) verran. Ringo Starr palasi ajassa taaksepäin ja levytti standardeja.

Intia-jälkihöyryissä Harrison inspiroitui yhdysvaltalaisen The Bandin country- ja blues-vaikutteisesta soinnista ja yhteisöllisyydestä. Kuin toteemina Beatlesille kelpaamattomista lauluista hän töräytti pihalle popmusiikin ensimmäisen tripla-albumin All Things Must Pass (1970), joka on kallellaan silloiseen pohjoisamerikkalaiseen estetiikkaan – eikä vähiten Bob Dylanin touhuihin – mutta myös vaikutteisiin intialaisesta musiikista. Nämä kuuluvat sekä melodioissa että slidekitaran soitossa.

Harrison alkoi työstää albumia heti Beatlesin hajottua. All Things Must Passia tehtiin toukokuusta lokakuulle vuonna 1970.

Juhlajulkaisun parasta antia ovat toukokuussa äänitetyt demot. Harrison urakoi kahdessa päivässä nauhalle 30 demoa, joista puolet hän äänitti yhdessä Beatles-rumpali Ringo Starrin ja basisti Klaus Voormannin kanssa. Demot menivät sitten eteenpäin tuottaja Phil Spectorille, joka samana vuonna parsi kasaan myös Beatlesin Get Back -sessioista albumin Let It Be.

Kaikuisasta Wall of Sound -tyylistään tunnettu Spector oli maksimalismin ystävä. Spectorin tyylillä on hetkensä, mutta lienee onni, että hän häipyi Harrisonin sessioista kesken kaiken kesän aikana.

Let It Be:n kohdalla kävi niin, että Spectorin juustoiset sovitus- ja tuotantoratkaisut jäivät vaivaamaan McCartneyta sen verran paljon, että vielä vuonna 2003 Let It Be:stä julkaistiin hänen aloitteesta riisutumpi versio, Let It Be Naked. Myös Harrison myöhemmin katui Spectorin tuotantoratkaisuja soololevyllään.

Runsaan demomateriaalin kautta Harrisonin albumille käy nyt hieman samoin kuin Let It Be:n uudessa versiossa. Monet kappaleet kuulostavat paremmilta Spectorin kuorrutuksesta riisuttuna.

30 demoa kahdessa päivässä on aika hurja saavutus, mutta Harrisonin kappaleet olivat jo hyvin valmiita demovaiheessa. Apple Scruffsin ensimmäinen otto on loistava, jonka Harrison esittää yksin akustisella kitaralla ja huuliharpulla.

Kun kuulee What Is Lifen demon, tuntuu, että kappale spectoroitiin aikanaan ihan turhaan. Samoin on Let It Downin kohdalla. Mutta myös turhia demoja on joukossa: kömpelösti keskeltä nauhaa mukaan leikattu, lyhkäinen versiointi Get Backista lienee houkutin Beatles-tosifaneille, mutta on yhdentekevä kuriositeetti.

Jämäpaloja on onneksi vain pari, mikä on harvinaista tällaisille juhlajulkaisuille. Harrisonin pojan Dhani Harrisonin ja Paul Hicksin kokoama 70 kappaleen paketti perustelee kokonsa. George Harrison ei ole itse uusintajulkaisua näkemässä, sillä marraskuussa hänen kuolemastaan tulee 20 vuotta.

Kokonaisuutena All Things Must Pass lienee kaikkien Beatles-jäsenten soololevyistä paras. Harrison niputti levylle kirjoittamiaan kappaleita neljän vuoden ajalta, joka oli hänelle käänteentekevän luovaa aikaa. Wah-Wah ja Run of the Mill käsittelevät suoraan Beatlesiin liittyviä hankaluuksia ja hajoamista. Muista jäsenistä poiketen Harrisonin soololevy ei käpertynyt itseensä, vaan oli hengellisyydessään avoin. Kokonaisuus on musiikillisesti ja dokumentaarisesti kiinnostava, joka koskettaa vielä 50 vuoden jälkeen.

Kuten tapana on, 50-vuotisjulkaisua myydään monina eri versioina, jotka testaavat kuluttajan huumorintajua. Älyttömin niistä on yli tonnin maksava setti, jossa on muun muassa miniatyyri-puutarhatonttuja ja kirjanmerkki, joka on tehty Harrisonin pihamaan kaatuneesta tammesta. Jokainen tutkikoon sydäntään ja lompakkoaan ja miettiköön, mikä on tässä maailmassa tarpeellista.

Kriitikon valinnat: Kesän paras rap-levy tulee Afrikasta, kun taas Princen julkaisematta jäänyt levy ei vakuuta

Avantgarde / Albumi

Rắn Cạp Đuôi: Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế. Subtext. ★★★★

Miltä tuntuu soittaa kaksi vuorokautta putkeen?

En tiedä, mutta vietnamilaiset Phạm Thế Vũ, Đỗ Tấn Sĩ ja Zach Sch tietävät. He perustivat Rắn Cạp Đuôi -kollektiivin vuonna 2015 ollessaan 16-vuotiaita. He yhdistelevät musiikissaan vietnamilaista perinnemusiikkia elektroniikkaan, äänikollaaseihin ja rikkonaisiin rytmeihin. Kappaleet syntyvät esimerkiksi siten, että he soittavat pari päivää putkeen, ja äänimassasta editoidaan jälkikäteen muutaman minuutin mittaisia teoksia.

Avantgarde-leimaa ei kannata säikähtää, sillä musiikki on hyvin helposti lähestyttävää ja pitkälti melodista. Distant People, Aztec Glue ja Đme giựt mồng ovat levyn populaareinta osastoa. Ihmeelliset 27 minuuttia vierähtävät kuin silmänräpäyksessä.

Rock/ Albumi

Prince: Welcome 2 America. ★★

Vuonna 2016 kuollut Prince ei jättänyt mitään ohjeistusta siitä, kuinka hänen kataloginsa kanssa tulisi toimia. Omien katalogien myynti isoille yhtiöille tuli muotiin vasta muutama vuosi myöhemmin.

Princen arkistoja on kaiveltu hänen kuolemansa jälkeen. Welcome 2 America on Princen itsensä valmiiksi viimeistelemä levy vuodelta 2010, jonka hän jätti kuitenkin julkaisematta, vaikka järjesti samannimisen kiertueen.

Levy tuskin olisi saanut kummempaa huomiota vuonna 2010, jolloin Princen keikoille kyllä haluttiin, mutta hänen uudet levynsä kiinnostivat lähinnä vain kovimpia faneja.

Yksi referenssi levyllä on Curtis Mayfield ja hänen falsettisoulinsa, mikä kuuluu eniten Born 2 Die:ssa. Osa materiaalista on CD-ROM-ilmaisjakelusoulia, joka kuulostaa tässä ajassa jo sen verran kaikista trendeistä irralliselta, että se kääntyy kuulostamaan paikoin jopa freesiltä. Parhaimmillaan groovea löytyy, mutta mitään poikkeuksellista tai erityisen kekseliästä Princen Yhdysvallat-dystopiassa ei ole.

Rap/ Single

Amalina: Miskeen. Omakustanne. ★★★

Itähelsinkiläinen räppäri Amalina julkaisi vuosi sitten ensimmäisen singlensä Die In My Sleep, johon kuvattiin video ikonisessa Puhoksen ostoskeskuksessa. Puolitoistaminuuttinen kappale oli sujuva ja itsevarma englanninkielinen debyytti.

Vuoden jälkeen on toisen singlen vuoro, ja kieli on vaihtunut enimmäkseen suomeksi. Käsissä on hillityn makuuhuonebängerin ainekset. Nyt Amalinalla on vuoden takaiseen verrattuna vielä persoonallisempi ja mieleenpainuvampi flow sekä kirjoitustyyli. Sangen tervetullut ja ennen kaikkea karismaattinen lisä kotimaiselle hiphop-kentälle.

Rap, Elektroninen/ Albumi

Rey Sapienz & The Congo Techno Ensemble: Na Zala Zala. Nyege Nyege Tapes. ★★★★

Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin oleva Rey Sapienz on räpännyt jo pitkään, mutta Na Zala Zala on vasta hänen debyyttialbuminsa. Nykyisin Ugandan pääkaupungissa Kampalassa asuvasta artistista on tullut paikallisen räppiskenen keskeisimpiä nimiä.

Tummanpuhuva kokonaisuus tykyttää hengästyttävällä tahdilla. Kappaleissa puretaan pahaa oloa kekseliäiden ja kokeellisten elektronisten biittien tahtiin. Teknon ja dancehallin risteytykset ovat kuin luotuja ahtaisiin klubiolosuhteisiin ja tehdashalleihin.

Kunpa valtavirtaräpissä uskallettaisiin haastaa muotoa vastaavalla intensiteetillä. Na Zala Zala on parasta räppiä, jota olen tänä kesänä kuullut.