Goro Miyazakin tietokoneanimaatio ei tavoita Studio Ghiblin vanhojen elokuvien taikaa.

Aya ja noita (Aya to majo), animaatio, ohjaus Goro Miyazaki. 82 min. ★★

Japanilaisen Studio Gihbli -animaatioyhtiön velhon Hayao Miyazakin poika Goro (s. 1967) työskenteli pitkään maisema-arkkitehtina ennen astumistaan isänsä jalanjäljille animaatio-ohjaajaksi. Gôron ensimmäinen pitkä animaatioelokuva Maameren tarinat valmistui 2006, mutta Ursula K. LeGuinin tieteisfantasia oli hiukan liian iso suupala aloittelevalle ohjaajalle.

Paremmin Goro pärjäsi arkirealistisen toisen ohjaustyönsä Kukkulan tyttö, sataman poika (2011) parissa. Aya ja noita palaa taas fantasiaan, mutta aika hämmentävin tuloksin.

Elokuva perustuu arvostetun brittiläisen lastenkirjailijan Diana Wynne Jonesin (1934– 2011) viimeiseksi jääneeseen lastenkirjaan Earwig and the Witch. Isä Hayao teki aiemmin hienon animaatioelokuvan Liikkuva linna (2004) Wynne Jonesin samannimisestä kirjasta.

Elokuvan aluksi Ayatsuru-vauvan noitaäiti pakenee toisia noitia ja jättää vauvansa orpokotiin luvaten palata hakemaan tämän ehkä vasta vuosien päästä. Ayaksi kutsutusta vauvasta kasvaa tomera tyttö, suorastaan manipuloiva pikku kieroilija, joka pompottaa niin orpokodin muita lapsia kuin sitä johtavia aikuisiakin.

Vallastaan nauttiva Aya ei halua orpokodista mihinkään, mutta niin vain hänet adoptoidaan – suoraan noitapariskunnan arvottomaksi palvelijaksi. Aya ei suostu komenneltavaksi, vaan alkaa huushollin Thomas-kissan kanssa juonia, miten pääsisi talossa niskan päälle.

Aya ja noita -elokuvan suurin ongelma on se, ettei siinä ole tarinaa nimeksikään. Ja kun sellainen alkaa viimein häämöttää, elokuva päättyy. Lisäksi Aya on omituinen animaation keskushahmo: sankari, joka ei ole lainkaan miellyttävä vaan melkeinpä luotaantyöntävä juonittelija.

Aya ja noita on Studio Ghiblin ensimmäinen tietokoneanimaatio, ja vaikka hahmoista on yritetty saada mahdollisimman samannäköisiä ja -oloisia kuin studion klassisissa elokuvissa, osa niiden taikaa on prosessissa hävinnyt. Aya ja noita näyttää tuotantolinjan tuotokselta, paremmalta kuin monet kaltaisensa, mutta silti hieman muoviselta.

Goro Miyazaki on epäilemättä pyrkinyt kunnianhimoiseen tulokseen, mutta Keiko Niwan ja Emi Gunjin laatima käsikirjoitus on sellaiseen liian puolitekoinen ja paikallaan polkeva. Hayao Miyazaki mainitaan elokuvan krediiteissä suunnittelijana, mitä se nyt sitten on käytännössä tarkoittanutkaan.

Göro itse on sanonut, että hänen isänsä vain näytti suunnitelmalle vihreää valoa, mutta lopputuloksesta vastaavat vain Göro ja hänen nuori animaattoriporukkansa, jotka eivät konsultoineet “vanhuksia” lainkaan.

Olisi ehkä kannattanut.