Alkuperäisten Maija Mehiläis -tarinoiden kohdalla muistetaan usein kirjailija Waldemar Bonselsin fasistisympatiat ja tarinoiden militanttitaipumukset.

Maija Mehiläinen seikkailee kolmannessa elokuvassa. Nyt tehtävänä on kuljettaa kultainen muna turvallisesti määränpäähän.

Animaatio

Maija Mehiläinen ja kultainen aarre (Maya the Bee 3: The Golden Orb), ohjaus Noel Cleary, suomenkielisenä ääninä Henni-Liisa Stam, Lotta Lindroos, Hannes Suominen, Katja Aakkula, Joonas Saartamo, Tuomas Uusitalo. 88 min. S. ★★★

Mehiläisten joukkokadosta on kannettu huolta, mutta ainakin yksi lajin edustaja sinnittelee hengissä ajasta toiseen. Saksalaisitävaltalaisen Waldemar Bonselsin (1880–1952) luoma Maija Mehiläinen on pörrännyt jo yli sata vuotta: saduissa, televisiossa ja valkokankaalla.

Maija Mehiläinen ja kultainen aarre on kolmas Maija Mehiläis -elokuva seitsemän vuoden sisään. Se jatkaa Maijan ja hänen parhaan ystävänsä Villen seikkailuja. Maija ja Ville saavat tehtäväkseen toimittaa muurahaisten kultaisen munan perille kaukaiseen murkkuyhdyskuntaan. Matkalla he kohtaavat vaaroja sekä munasta kuoriutuvan yllätyksen.

Alkuperäisen Maija Mehiläisen kohdalla muistetaan usein Bonselsin fasistisympatiat ja mehiläistarinoiden militanttitaipumukset. Koko perheen animaatiosta ne on tietysti siivottu pois. Toki eri lajien välinen konflikti on nytkin tarinan taustalla. Tällä kertaa mehiläiset toimivat rauhanvälittäjinä muurahaisten ja kuoriaisten välillä. Lopuksi on tietenkin aika yhdistää voimat yhteisen vihollisen edessä.

Maija on kiltti ja järkkymättömän oikeudenmukainen hahmo – siis sopiva sankari perheen pienimmille suunnattuun animaatioon. Joku voisi sanoa myös laimea ja tylsä. Ilman meteliä ja ryntäilyä etenevä seikkailu on silti virkistävä poikkeus lastenanimaatiossa.

Myös muutamat puskista tulevat ja vähän sinne päin vedetyt musikaalinumerot olisi voinut jättää väliin.