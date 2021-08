Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily jatkaa suosittua Luokkakokous-sarjaa.

Luokkakokous 3 on saanut musertavia arvioita kriitikoilta, mutta kansa on lähtenyt teatterihin katsomaan elokuvaa sankoin joukoin.

Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily keräsi viidessä päivässä 52 432 katsojaa elokuvateattereissa.

Viikonloppuna, eli perjantaista sunnuntaihin, katsojia oli 29 746. Kyse on parhaasta viikonlopun tuloksesta pandemian aikana.

Toisaalta elokuvateatterit ovat olleet suuren osan korona-ajasta kiinni.

”Kansa todella äänesti jaloillaan! Luokkakokouksen avausviikonlopun hieno tulos on suuri helpotus koko elokuva-alalle. Tulos osoittaa, että yleisö on kaivannut kotimaista elokuvaa ja tietää että elokuvateattereissa on äärimmäisen turvallista käydä”, sanoo Nordisk Filmin levitysyhtiön johtaja Katarina Nyman tiedotteessa.

Toiseksi paras viikonlopun avaustulos pandemian ajalta on Maria Sidin ohjaamalla Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvalla, joka sai kolmen päivän avausviikonloppunaan 28 550 katsojaa.

Luokkakokous 3 on kolmas osa Luokkakokous-sarjasta, joka perustuu tanskalaisiin Klassefesten-elokuviin.

Elokuvan pääosissa ovat Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa.

Elokuvan ovat tuottaneet Markus Selin ja Jukka Helle ja käsikirjoittaneet Renny Harlin ja Mari Perankoski.

Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily on Markus Selinin ja Renny Harlinin ensimmäinen yhteistyö sitten Jäätävä polte -kulttielokuvan.

Kriitikot eivät ole elokuvasta pitäneet. Esimerkiksi HS:n arviossa elokuvaa pidettiin tylsänä ja toteutusta huonona. Elokuva sai yhden tähden.