Taru sormusten herrasta -tv-sarja alkaa syyskuussa 2022, tulossa on maailman kallein tv-tuotanto

Sarjan ensimmäinen kausi on maksanut jopa 465 miljoonaa dollaria. Sarjasta julkaistiin myös ensimmäinen kuva.

Amazon julkaisi ensimmäisen kuvan uudesta Taru sormusten herrasta -sarjasta. Kuvan sisällöstä on heti käyty paljon spekulaatiota.

Uusi Taru sormusten herrasta -tv-sarja alkaa 2. syyskuuta 2022. Vielä nimeämättömän sarjan tuottaa Amazon. J. R. R. Tolkienin rakastettuun fantasiakirjaan ja sen laajoihin liitteisiin perustuva sarja julkaistaan yhtiön tiedotteen mukaan yli 240 maassa ja alueella Prime Video -palvelussa.

Amazon kertoi samalla sarjan ensimmäisen kauden kuvausten päättyneen.

Tv-sarja sijoittuu aikaan useita tuhansia vuosia ennen Tolkienin romaanin varsinaisia tapahtumia ja kertoo kirjailijan luoman kuvitteellisen maailman historiasta, ajasta jolloin tarinan kuuluisat sormukset taottiin.

Sarjan tekijät ovat J.D. Payne ja Patrick McKay. Ensimmäisen kauden jaksojen ohjaajia ovat Wayne Che Yip, J.A. Bayona ja Charlotte Brändström.

Näyttelijäkaarti on mittava, ja siihen kuuluvat muiden muassa Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi ja Morfydd Clark.

Amazon panostaa paljon uuden sisällön tuottamiseen suoratoistopalveluunsa. Yhtiö osti juuri perinteisen MGM-studion.

Sormusten herra -sarja on ennakkotietojen mukaan historian kallein tv-tuotanto. Uuden-Seelannin viranomaisten vahvistamien tietojen mukaan ensimmäisen kauden tuotantokustannukset olivat 465 miljoonaa dollaria. Summa sisältää kuitenkin investointeja, joita käytetään myös sarjan tulevien kausien tekemiseen. Tähän asti kalleimpana pidetyn tv-sarjan The Crownin yksi kausi on maksanut 130 miljoonaa dollaria.

Amazon maksoi Tolkienin perikunnalle teoksen oikeuksista jopa 250 miljoonaa dollaria. Sarjan kokonaiskustannusten on arvioitu olevan yhteensä yli miljardi dollaria.