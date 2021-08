Salattu rakkaus -elokuvassa on nähtävissä aihioita, jotka nousevat kukoistukseen kirjailijan myöhemmässä Napoli-sarjassa.

Draama

Salattu rakkaus ★★★

L’amore molesto, Italia 1995

Teema klo 22.30 ja Areena (K12)

Keski-ikäinen, naimaton Delia palaa kotikaupunkiinsa Napoliin hautaamaan äitiään. Kuolema tapahtui hämärissä olosuhteissa, ja Delia uppoutuu lapsuutensa muistoihin ymmärtääkseen paremmin äidin elämää.

Näin alkaa Mario Martonen ohjaama elokuva, joka perustuu Elena Ferranten romaaniin vuodelta 1992. Se suomennettiin nimellä Amalian rakkaus vasta vuonna 2005. Siinäkään vaiheessa ei vielä aavistettu, että Ferrante oli nousemassa maailmanmaineeseen. Ferranten Napoli-sarjan neljä romaania ilmestyivät Italiassa vuosina 2011–2014.

Amalian rakkaus herätti kuitenkin kotimaassaan heti kiinnostusta, mistä on tietenkin merkkinä sekin, että se filmattiin melkein saman tien.

Kuten nykyään hyvin tiedämme Ferrante käyttää nimimerkkiä, eikä kirjailijan oikea henkilöllisyys ole selvinnyt. Ihan varmuudella ei voi myöskään sanoa, että Amalian rakkaus olisi kirjailijansa esikoisteos, mutta ainakin se on ensimmäinen Elena Ferranten nimellä kirjoitettu kirja.

On hyvin mahdollista, että nimen takana on kääntäjä Anita Raja, jonka aviomies on kirjailija Domenico Starnone. Molempien juuret ovat Napolissa.

Amalian rakkaus -kirjassa on luettavissa ja Salattu rakkaus -elokuvassa nähtävissä jo aihioita, jotka nousevat kukoistukseen Napoli-sarjassa. Delia on lähtenyt Pohjois-Italiaan, Bolognaan elämään omaa elämäänsä, ja hän palaa Napoliin ristiriitaisin tuntein. Väkivaltainen macho-kulttuuri on entisellään, ja se rajoittaa sekä naisten että miesten vapautta. Myös äiti Amalia on elänyt sen vankina ja kahden miehen loukussa.

Delialla riittää kuitenkin ymmärrystä myös miehiä kohtaan, kuten sittemmin Napoli-kirjojen päähenkilöllä Elenallakin. Delia eläytyy äitinsä valintoihin pukeutumalla tämän punaiseen, ”liian avonaiseen” mekkoon. Siinä Delia vaeltaa Napolin ihmisvilinässä tutkien omia tuntemuksiaan. Pääroolia näyttelee Anna Bonaiuto.

Ferranten henkilöiden sisäistä ääntä ei ole helppo siirtää kuvaan, ja Martonen elokuva on vähän aneeminen. Ferranten lukijat kuitenkin tunnistavat siitä kirjailijan teemat naisen ikävaiheista, vapauden kaipuusta ja suhteesta miehiin.

Teema näyttää 1990-luvun elokuvaharvinaisuuden nyt samaan aikaan, kun Loistava ystäväni -sarjan toinen kausi on tulossa Yle Areenaan 10. elokuuta.

Ykköskausi sieltä jo löytyy, kuten myös kiehtova making of -dokumentti Näin tehtiin Loistava ystäväni.