Miriam Margolyes Australiassa -sarjan ideana on selvittää, mitä on olla australialainen tänä päivänä.

Näyttelijä Miriam Margolyes (s. 1941) on matkaohjelman juontajana aivan omaa luokkaansa. Sarjoista Määränpäänä Intia (2016) ja Lähde kun vielä voit (2017–2019) tutun Margolyesin tyyli on harvinaisen suorasukainen.

Kolmiosaisessa Miriam Margolyes Australiassa -sarjassa (2020) näyttelijä tiukkaa satunnaisilta vastaantulijoilta epäkorrektiuden rajoilla keikkuvia kysymyksiä. Hän ei arkaile tiedustella transsukupuoliselta, onko tämä leikannut irti peniksensä, tai todeta lasten kuullen, ettei pidä lapsista.

Margolyes on ollut Australian kansalainen vuodesta 2013. Hän ihastui maahan filmatessaan siellä Babe – urhea possu -elokuvaa vuonna 1995. Uuden matkailusarjan ideana on selvittää, mitä on olla australialainen tänä päivänä.

Sitä varten Margolyes ajaa matkailuautolla kahden kuukauden aikana tuhansia kilometrejä ympäri maata. Kohtaamisista tulee kiinnostavia juuri Margolyesin välittömän tyylin ansiosta. Ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan australialaisen unelman eri puolia, toisessa osassa australialaisille tärkeää toveruutta, mateshipiä, ja kolmannessa australialaisen onnen aakkosia.

