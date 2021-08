Toimittaja-tietokirjailijan kokeellinen esikoinen tarkastelee epävarmuuden kokemusta.

Romaani

Touko Kauppinen: Häikäisevät. Teos. 176 s.

Jos et jaksa kuunnella, kun joku kertoo, millaista unta näki viime yönä, tämä kirja ei ole sinua varten. Mutta jos pidät oudoista kohtaamisista ja harhailemisesta nukkuvassa kaupungissa, saatat olla Touko Kauppisen esikoisromaanin kohderyhmää.

Häikäisevät on pirstaleinen kokoelma minäkertoja-päähenkilön ja hänen läheistensä muistoja ja havaintoja. Kertoja ei ole vain epäluotettava vaan myös epävarma. Hänellä on kyky – vai onko se paremminkin kirous – mennä toisen ihmisen tajuntaan ja kuulla tämän ajatukset.

Toisinaan kertoja tempautuu toisen tuntemuksiin niin, että mielet päätyvät jonkinlaiseen symbioosiin. Se on kuormittavaa mutta ilmeisen välttämätöntä. Kertoja kun etsii yhteyttä.

Kuva on sumea ja vaikeasti hahmotettava, mutta lukija ei ole ongelman kanssa yksin. Kertoja itsekin pinnistelee päästäkseen kärryille siitä, mistä tässä kaikessa on kysymys.

Teoksessa ei ole varsinaista juonta, mutta useita motiiveja tekstissä sentään on. Kiinnostavin niistä on Sannan yllättävä katoaminen. Sanna on minäkertojan ystävän Aleksin puoliso, joka lähtee eikä palaa. Kertoja ja Aleksi etsiskelevät Sannaa loputtomasti, ja ahdistava mysteeri on vähällä suistaa Aleksin raiteiltaan.

Toinen toistuva elementti ovat tikkaat, joita kertoja bongaa sieltä sun täältä. Niillä on oma merkityksensä, jonka hän yrittää saada selville. Jokin on mennyt sijoiltaan, mutta mikä? Onko kyse vain Sannan katoamisesta vai jostain vakavammasta?

Häikäisevien lukeminen tuntuu samalta kuin kotiin käveleminen pitkän illanvieton jälkeen. On tullut pimeää, ja tutut kulmat näyttävät yhtäkkiä vierailta. Vastaan tulee tyyppejä, joiden tarkoitusperistä ei voi olla varma.

Toimittajana ja tietokirjailijana tunnettu Kauppinen kuvaa taitavasti elämän epämääräistä luonnetta. Maailma ei asetu juoniromaanin formaattiin. On paljon harmaata ja muodotonta. Yksinäisyys tuntuu yksityiseltä ja harvinaiselta kokemukselta, vaikka tosiasiassa meillä kaikilla on samoja ahdistuksen aiheita. Haluamme tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Romaanin minäkertojalle se on tavallista vaikeampaa. Harva jaksaa kuunnella hänen juhlavia, tajunnanvirtaisia monologejaan kaikkeuden luonteesta. Ylipäätään kirjan henkilöt pitävät melkoisen määrän sekavia puheita tyhjyyteen.

Minäkertoja pyrkii eroon muistoista ja kohti tulevaisuutta. Se näkyy myös kielessä, joka häilyy imperfektin ja preesensin välillä. Paikoin tekstissä on häiriöitä: välilyöntien jonoja, pieniä tahroja, konsonanttijonoja. Yhteys pätkii.

Meidän ihmisten, tai ainakin minun, on vaikea hyväksyä epävarmuutta. Yritämme selittää, lokeroida ja ratkaista. Kauppisen pieni romaani on sopiva lääke siihen vaivaan.

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto vuoden parhaasta esikoisteoksesta jaetaan marraskuussa.