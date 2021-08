Verkkaisesti etenevä romaani on kuin hengitysharjoitus.

Romaani

Durian Sukegawa: Tokuen resepti. Suom. Raisa Porrasmaa. Sammakko. 196 s.

Kirsikkapuut ovat kukassa, kun kaksikko tapaa toisensa ensimmäistä kertaa. Ystävällinen ja tarkkanäköinen vanhus nimeltä Tokue sekä varautunut Sentarō, joka paistaa dorayaki-kakkusia pienessä puodissaan.

Tokue ostaa Sentarōlta dorayakin. Kohta hän palaa kyselemään leivoksen paputäytteestä. Olikohan se itse tehtyä?

Kiertelyn ja kaartelun jälkeen Sentarō joutuu myöntämään, että azukipaputahna on tilattu liikkeeseen valmistavarana. Hän kun ei ole mikään intohimoinen leivosmaakari vaan pikemminkin suorittavan tason työntekijä. Tokue toruu Sentarōa lempeästi: täytehän on kakkusen tärkein osa!

Niin alkaa Tokuen ja Sentarōn tuttavuus. Tokuen sinnikkään taivuttelun myötä se muuttuu työtoveruudeksi. Konditoria-asioihin perehtynyt Tokue ryhtyy Sentarōn mentoriksi niin paputahnan kuin elämän suhteen.

Papujen keittelyn ohessa he keskustelevat kohteliaasti. Kumpikin on japanilaiseen tapaan pidättyväinen ja varovainen sanoissaan. Ystävyys kasvaa hitaasti.

Romaanin kerronta on ihanan verkkaista ja yksinkertaista. Kuin hidas hengitysharjoitus.

Kirjan on suomentanut japanologi Raisa Porrasmaa, jonka työpöydän kautta kulkee nykyään suuri osa Suomessa julkaistavasta japanilaisesta kirjallisuudesta.

Aluksi harmittelen lauseenvastikkeiden suurehkoa määrää käännöksessä: ”naksautti kieltään kattoa katsellen”, ”sanoi vieden kasvonsa aivan kulhon lähelle”, ”antoi neuvoja keskeisiä seikkoja koskien”... Kenties alkutekstissä on samantyyppisiä rakenteita, mutta suomenkielisessä kerronnassa liialliset lauseenvastikkeet ovat kankeita. Hiljalleen käännös kuitenkin katoaa taustalle ja tarina nousee keskiöön, mikä on osoitus Porrasmaan laadukkaasta työstä.

Ennen pitkää selviää, että sekä Sentarōlla että Tokuella on salaisuus, jota ei kannata paljastaa kenelle tahansa vastaantulijalle. Kumpikin on viettänyt pitkän tovin eristyksissä muusta yhteiskunnasta – eri syistä tosin. He ovat tätä nykyä muodollisesti vapaita, mutta vaikeat vuodet ovat jättäneet katkeran jälkensä. (Varoitan lukemasta takakansitekstiä, joka paljastaa päähenkilöistä vähän liikaakin.)

Sentarōn puodissa vierailee säännöllisesti teini-ikäinen Wakana, joka hänkin tuntee itsensä oudoksi ja ulkopuoliseksi. Kolmikon välille kehittyy hento mutta vastaansanomaton yhteys.

Kun romaani kulkee loppuaan kohti, tragedia tuntuu lähestyvän vääjäämättä. Tokuen lohdulliset ajatukset sentään kannattelevat niin kirjan henkilöitä kuin lukijaa. On kuunneltava puita, hän sanoo ja johdattaa ystävänsä metsäpolulle.

Tokuen resepti on hahmojensa kurjista kohtaloista huolimatta helppoa, lähes kepeää luettavaa. Se on tarkoituksenmukainen nyyhkytarina, jossa viisas vanha nainen opettaa jurolle äijälle vaivihkaa, mikä elämässä lopulta on tärkeää. Onneksi tyyli on japanilaisen maltillinen eikä angloamerikkalaisen alleviivaava.

Romaanista on tehty myös elokuva, joka on Suomessa nähty nimellä Kirsikkapuiden alla. Se on kaunis teos, Cannesin elokuvajuhlillakin esitetty, ja katsottavissa ainakin Elisan suoratoistopalvelusta. Suosittelen kuitenkin nauttimaan kirjan ensin.