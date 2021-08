Joukko rekkakuskeja lähtee jääteitä pitkin pelastusretkelle, ja luvassa on sekavaa menoa

Jonathan Hensleighin Liam Neeson -jännäri ei tahdo pysyä kasassa.

Toiminta

The Ice Road. Ohjaus Jonathan Hensleigh, pääosissa Liam Neeson, Marcus Thomas, Amber Midthunder, Laurence Fishburne. 109 min. K12. ★★

Liam Neesonista tuli Taken-elokuvan myötä vanhemmilla päivillään toimintasankari, ja sillä tiellä hän on uskollisesti jatkanut. Nyt tosin alkaa jo näyttää siltä, että Neeson olisi Nicolas Cagen ja John Cusackin tapaan liukumassa aina vain mitättömämpiin ja halvemmalla tehtyihin elokuviin.

Edellinen Neeson-elokuva, meillä alkuvuodesta ensi-iltansa saanut The Marksman oli vaatimaton, mutta kuitenkin parempi kuin The Ice Road, joka on aika pöhkö.

Television tosi-tv-sarjaa Rekkakuskit jäällä katsoneet tunnistavat elokuvan aiheen ja miljöön. Ollaan Yhdysvaltojen ja Kanadan rajamailla, jossa raskaita lasteja kuljetetaan paukkupakkasissa rekoilla yli jäätyneiden järvien. Työ on raskasta ja vaarallista, sillä rekat voivat koska tahansa vajota jäihin tai suistua liukkailta teiltä.

Kanadan Manitobassa sattuu kaivosonnettomuus. Metaaniräjähdys sulkee 26 kaivosmiestä loukkuun. Heidän pelastamisensa vaatii välineitä, ja niitä lähtee tuomaan joukko jääteihin tottuneita rekkakuskeja, kärjessään Neesonin esittämä Mike McCann afasiasta kärsivän sotaveteraaniveljensä Gurtyn (Marcus Thomas) kanssa.

On huhtikuu ja jäätiet on jo virallisesti suljettu, joten reissu on entistä vaarallisempi pehmenevän jään vuoksi.

Lukuisia elokuvia käsikirjoittaneen Jonathan Hensleighin kolmas pitkä ohjaustyö alkaa kelvollisesti, mutta mitä pitemmälle elokuva etenee, sitä epäuskottavammaksi ja hölmömmäksi se muuttuu. Hensleigh kasaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita loputtomiin miettimättä niiden logiikkaa, ja The Ice Road venyy liikaa.

Perusasetelma sankarit vastaan ankara luonto ja roistot muistuttaa Alistair MacLeanin ja Desmond Bagleyn vanhoista trillereistä, ja jos Hensleigh olisi malttanut pitää tarinan ja sen käänteet linjakkaammin kurissa, The Ice Road saattaisi olla napakka selviytymisjännäri. Nyt se leviää ympäriinsä kuin jäätielle kosahtanut rekka.

Liam Neeson on näissä rooleissa mies paikallaan, ja lähes seitsemänkymppisenäkin yhä uskottava toimintasankari. Pieni kumarrus Pohjois-Amerikan alkuperäisväestölle tulee siitä, että yksi urheista päähenkilöistä, rekkakuski Tantoo (Amber Midthunder) on cree-intiaani.

Mukava on myös nähdä aina karismaattinen Laurence Fishburne taas kuvioissa, tosin aika pienessä roolissa.