Loviisan Sibeliuspäivät järjestetään syyskuun alussa, mutta vielä ei pystytä sanomaan, paljonko yleisöä tapahtumiin on mahdollista ottaa.

Syyskuun alussa järjestettävillä Loviisan Sibeliuspäivillä esitetään muun muassa kamariooppera Silvia ja minä, jonka on säveltänyt Markus Fagerudd. Silvia ja minä sai kantaesityksensä vuonna 2018 Tampere biennale -nykymusiikkifestivaalilla, ja nyt se kuullaan säveltäjänsä kotikaupungissa Loviisassa. Teoksessa on kaksi laulusolistia ja nelihenkinen soitinyhtye, jonka kokoonpano on sama kuin Olivier Messiaenin klassikkoteoksessa Aikojen lopun kvartetto. Laulusolistit ovat sopraanot Riikka Hakola ja Kirsi Tiihonen.

Festivaali järjestetään 3.–5. syyskuuta. Vielä ei pystytä sanomaan, paljonko yleisöä tapahtumiin on pandemian vuoksi mahdollista ottaa. Fageruddin oopperan lisäksi festivaalilla kuullaan muun muassa Jean Sibeliuksen Lemminkäissarja, jonka esittää Suomalainen barokkiorkesteri kapellimestari Tomas Djupsjöbackan johdolla.