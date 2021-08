Kuvataidekriitikko Sanna Lipponen antaa neljä vinkkiä viikonlopun näyttelykierrokselle.

Noitia, kauhua ja kissanpentuja

Emma Ainalan maalaukset ovat ihanaa karkkia ja kissanpentuja mutta myös kaaosta ja kauhua. Ainala on tarkka tämän ajan ja alitajunnan kuvaaja, eivätkä hänen esittävät ja uskomattoman yksityiskohtaiset maalauksensa tyhjene ensimmäisillä katsomiskerroilla – itse asiassa ne pikemminkin avautuvat jatkuvasti uusiin suuntiin.

Emma Ainala: Season of the Witch 29.8. saakka Helsinki Contemporaryssa, helsinkicontemporary.com

Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä, 2020–2021, installaatio.

Paikoista ja vääristä kartoista

Outi Koivisto on suunnistanut Olhavan kylässä Iissä samannimisen Venäjällä sijaitsevan kaupungin kartan avulla. Väärän kartan kautta paikka muuttuu uudella tavalla tutuksi ja vieraaksi. Kuljetuilla reiteillä tehdyistä merkinnöistä syntyy vielä ikään kuin kolmas Olhava: Koiviston rakentama installaatio, jonka sisään voi astua.

Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä 15.8. saakka Galleria Huudossa, galleriahuuto.fi

Anssi Kasitonni: Simpsonit, 2021, hopeoitu lasikuitu, candymaali.

Simpsoneita ja supikoira

Anssi Kasitonnin pronssi-, lasikuitu- ja hartsiveistoksissa setelitukot ja Mersun merkit kohtaavat hampurilaiset, Simpsonit ja energiajuomat. Lyhytelokuvassa Pena-setä metsästää supikoiraa, joka liikkuu sen sisälle rakennetun koneiston ja lankojen avulla. Teosten kotikutoisuus, lämpö ja huumori viehättävät.

Anssi Kasitonni: Deus Ex Machina 8.8. saakka Galleria Halmetojassa, galleryhalmetoja.com

This isn’t even my final form. Kuva ryhmänäyttelystä.

Levotonta ja kiinnostavaa

Videoteos WTC-tornien tuhoutumisen aiheuttamasta traumasta, tatuointeja keinoiholle, Nestoriksi nimetystä kimalaisesta inspiroitunut installaatio sekä monenlaisia maalauksia. 18 nuoren kuvataiteilijan ryhmänäyttely This isn’t even my final form on yllättävä, sympaattinen ja levottomuudessaan kiinnostava kokonaisuus.

This isn’t even my final form 8.8. saakka Vapaan Taiteen Tilassa, vapaantaiteentila.fi