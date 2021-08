Pop-taiteen pioneeri oivalsi varhain myös käsitetaiteen mahdollisuudet.

Maalaustaide

Raimo Reinikainen: Pieni retrospektiivi 29.8. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Taidemaalari Raimo Reinikaisen (s. 1939) Pieni retrospektiivi on nimensä mukainen: esillä on teoksia taiteilijan koko pitkän, seitsemälle vuosikymmenelle ulottuvan uran varrelta. Näyttelyn varhaisimmat maalaukset ovat sarjasta Iloiset maalitaulut, joka nähtiin hänen ensinäyttelyssään Helsingissä 1966. Taiteilijaa viime vuosina työllistäneen Tulipuu-sarjan teoksista tuorein on tältä vuodelta.

”Haluan, että työni on luonnollisen vaatimatonta. Juuri se on vaativaa”, Reinikainen on sanonut. Hän on suomalaisen kuvataiteen kamarimuusikko, jonka teokset ovat ulkoisilta mitoiltaan pieniä, mutta sisällöltään paitsi herkkiä ja runollisia myös käsitteellisesti rikkaita. Omaperäisen taiteilijan artikulaatio on hiljaista ja tarkkaa.

Reinikainen luetaan suomalaisen pop-taiteen pioneereihin, mutta hän oivalsi varhain myös käsitetaiteen mahdollisuudet. Yksi näyttelyn yllätyksistä on Kirjoitettu piirustus I (1969), joka ovelasti luotaa kuvan ja kielen yhteyksiä ja sanan kykyä kuvata.

Raimo Reinikainen: Kadonnut manner II, 1969, öljy.

Varhaiset amerikkalaisen taiteen tulkinnat toivat Reinikaiselle kutsun Tate Modernin kansainväliseen pop-taiteen näyttelyyn viisi vuotta sitten. 1970-luvun käsitteelliset maalaukset saattoivat hänet yhteyteen avantgardistisen Elonkorjaajat-ryhmän kanssa.

Reinikaisen ensimmäinen retrospektiivi avautui Helsingissä 1989. Tämän näyttelyn perusteella aika olisi kypsä uuteen ja isompaan katselmukseen.

Reinikainen muutti Keski-Suomen maaseudulle 1980-luvun alussa, mikä näkyi suoraan myös hänen taiteessaan. Tärkeimmäksi aiheeksi nousi luonto sekä vuodenaikojen kiertona että myyttisten olentojen näyttämönä hieman Hugo Simbergin tapaan. Pääasialliset materiaalit vaihtuivat tussiin, vesiväriin ja pastelliin.

Raimo Reinikainen: Sarjasta Tulipuu (A. Lauréuksen tuliteemat), 2021, hiili ja pastelli.

Ominaisluonnettaan Reinikainen ei kuitenkaan missään vaiheessa kadottanut. Kuten uudet Tulipuu-sarjan maalaukset osoittavat, hän lähestyy edelleen taidetta älyllisesti ja analyyttisesti, kielen ja kuvan rakenteiden näkökulmasta – unohtamatta huumoria ja ironiaa sekä monipolvisia viittauksia taiteeseen ja kirjallisuuteen.