Johanna Vuoksenmaan draamakomediassa Hannele Lauri hehkuu suosikkilaulajana, joka ei halua vanheta.

70 on vain numero, ohjaus Johanna Vuoksenmaa, pääosissa Hannele Lauri, Mikko Nousiainen, Misa Palander, Marja Packalen. 102 min. K12. ★★★

Ohjaaja-käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaalla on aina ollut hyvä ote suomalaiseen arkeen ja siitä kumpuavaan komediaan. Se on ollut nähtävissä muun muassa sellaisissa teoksissa kuin tv-sarja Tahdon asia (2005) ja elokuvissa Nousukausi (2003) ja 21 tapaa pilata avioliitto (2013).

70 on vain numero päättää Vuoksenmaan trilogian, jonka edelliset osat olivat juuri 21 tapaa pilata avioliitto ja Viikossa aikuiseksi (2015). Ihmissuhteista on kyse, mutta tässä uutuudessa myös julkisuudesta, yksinäisyydestä, vanhenemisesta ja lapsen hankkimisesta hieman epätavalliseen tapaan.

Hannele Lauri esittää ensimmäisessä varsinaisessa elokuvapääroolissaan hieman Paula Koivuniemi -tyyppistä rakastettua iskelmälaulajaa. Tämä kansakunnan syvimpiä tuntoja iskelmillään koskettanut Seija Kuula on tottunut ihailuun ja siihen, että hänelle räätälöidään aina sopivat laulut. Sen sijaan hän ei ole lainkaan tottunut 70-vuotispäivänsä lähenemiseen.

Seija elää eräänlaisessa kuplassa, jossa hän pitää itseään ikinuorena ja inhoaa kaikkea vanhuuteen liittyvää. Ympäristö taas näkee hänet juuri sen ikäisenä kuin hän on. Mutta kun manageri puuhaa Helsingin Areenalla järjestettävää 70-vuotisjuhlakonserttia, Seijalle se on vain areenakonsertti, palvonnan ja suosion huipentuma.

Seijalle on luontevaa aloittaa suhde itseään puolta nuoremman lauluntekijä-kitaristi Laurin (Mikko Nousiainen) kanssa, vaikka juorulehdet hiukan häntä pelottavatkin. Pahempia ongelmia on kuitenkin luvassa, kuten aikamoiseksi yllätykseksi muodostuva Laurin äiti (Marja Packalén) ja se, että Lauri on eronnut vaimostaan, koska tämä ei halunnut lapsia.

Eli kuinkas sitä hommataan suhteen säilymiseksi lapsi, kun mittarissa on jo moiseen puuhaan todella liikaa ikävuosia?

70 on vain numero on draamakomedia, joka on Vuoksenmaan tyyliin enemmän hiljaisesti hykerryttävä kuin suoranaisesti isoja nauruja kirvoittava. Elokuvalla on pienet hauskat ja koskettavat hetkensä, eikä Vuoksenmaa koskaan sorru koheltavaan tai mauttomaan farssiin.

Hieman terävämpää elokuvan kerronta kuitenkin saisi olla, sillä nyt siitä puuttuu olennainen rytmi. Kun tarina venyy hiukan liikaa, rytmin puute tekee tarinasta paikoin vetelän.

Sinänsä on hienoa katsoa kokeneiden näyttelijöiden työskentelyä. Hannele Lauri on diivana sekä mehukkaan ylimielinen ja itsetietoinen että inhimillisen haavoittuva. Marja Packalénin Mirre on jalat maassa -arkisuuden perikuva. Vuoksenmaan Ex-Onnelliset -televisiosarjasta tuttu Misa Palander tyypittelee hauskasti Seijan ompelijan, ystävän ja uskotun Shanellan.

Seija Kuulan lauluäänenä on 1970-luvun suosikkilaulaja Lea Laven ja elokuvassa käväisevät nykyartisteista Vesala, Erin, Kaija Koo ja Lauri Tähkä. Seijan managerin roolissa häärii Eppu Normaalin kitaristina tunnettu Juha Torvinen.

Pääkaupunkiseudun elokuvateatterit ovat kiinni koronarajoitusten takia, mutta avoinna monilla paikkakunnilla. Annette saa ensi-iltansa tänään 29.12. muun muassa Lahdessa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lappeenrannassa.

Marja Packalen (vas.) näyttelee päähenkilön nuoren poikaystävän äitiä.

