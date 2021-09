Ryhmä Haun animaatiokoirat taistelevat ahkerasti arkkivihollistaan vastaan. Animaatioelokuvassa voisi tähdätä korkeammallekin, kriitikko arvioi.

Animaatio

Ryhmä Hau -elokuva (Paw Patrol – The Movie), ohjaus Carl Brunker. Suomenkielisissä äänirooleissa mm. Henri Piispanen, Heljä Heikkinen, Eeva Markkinen, Viivi Tamminen, Susa Saukko, Akira Takaki, Mirjami Heikkinen, Jani Karvinen, Amy Burgess. 86 min. K7. ★★★

Kanadalainen lastenanimaatiosarja Ryhmä Hau (Paw Patrol) on viihdyttänyt perheen pienimpiä vasta vuodesta 2013. Vasta, koska nykyvanhemmasta tuntuu, että pelastustehtävästä toiseen ryntäävät koiranpennut ja toimintaa koordinoiva Riku-poika ovat olleet keskuudessamme aina.

Syy on tietysti siinä, että Ryhmä Hau saapuu moneen lapsiperheeseen heti ensimmäisten lastenohjelmien, lelujen ja vaatteiden muodossa. Siis siinä vaiheessa, kun mukuloille suunnattuun kamaan alkaa kiinnittää ensimmäistä kertaa huomiota sitten omien lapsuusvuosien.

Kieltämättä Ryhmä Haun kohderyhmä on mietitty tarkkaan. Aivan kuin sarjan ideoinut Keith Chapman olisi kiertänyt muistivihkonsa kanssa päiväkoti-ikäisen perässä ja kirjannut ylös kaiken, mihin natiaisen huomio kiinnittyy: söpöt koiranpennut, poliisiautot, paloautot, työmaat koneineen, lentokoneet ja helikopterit ja niin edelleen. Ryhmässä on rooleja ja univormuja kuin Village Peoplessa konsanaan. Vielä jokaiselle oma kirkas tunnusväri ja kas – Ryhmä Hau on toimintavalmiina!

Chapmanin osuma ei ole onnenkantamoinen, sillä hänen cv:stään löytyy myös muita lastenhittejä. Niin ikään erilaisista koneista ja uurastuksesta riemunsa repivä Puuha-Pete on hänen käsialaansa.

Härveleitä riittää myös ensimmäisessä pitkässä Ryhmä Hau -elokuvassa (2021): on uusi megamoderni vahtitorni, napista painamalla muuntautuvia ajopelejä ja varusteita, jotka saisivat James Bondille kamppeita värkkäävän Q:nkin hiljentymään kunnioituksesta.

Tv-sarjanakin Ryhmä Hau on leikki-ikäisten vastine teknologialla keuliville toimintasankariseikkailuille. Cal Brunkerin ohjaamassa elokuvassa rymistelyssä ja jännityksessä mennään vielä pari tassunloikkaa pidemmälle. Siksi K7-ikärajakin tuntuu perustellulta. Katsomaan pääsee toki 4–6-vuotiaskin täysi-ikäisen seurassa.

Siinäkin mielessä Ryhmä Hau mukailee actionelokuvia, että hauvat eivät tee sankaritöitään vain yhteisen hyvän nimissä, vaan laittaakseen kampoihin pahantahtoiselle vastavoimalle.

Animaatiosarjasta tuttu arkkivihollinen, pormestari Hanttinen kohoaa tällä kertaa läheisen Jännälän suurkaupungin kaupunginjohtajaksi. Valtaannousu haiskahtaa vilunkipelille, totta kai, mutta vielä pahempaa on tulossa. Vallasta päihtynyt Hanttinen ryhtyy toteuttamaan kreiseimpiä visioitaan kaupunkilaisten turvallisuudesta huolimatta.

Elkeet ovat kuin diktaattorin käsikirjasta. Vaalien junailun ohella Hanttinen hassaa yhteisiä varoja pröystäilyynsä, rakentaa väenväkisin henkilökulttia ja valjastaa tieteen toteuttaakseen omia henkilökohtaisia päähänpistojaan uhraamatta lainkaan ajatusta mahdollisille riskeille. Seurauksena on tietysti katastrofi ja kaaos, jota selvittämään tarvitaan Ryhmä Hau.

Idyllisen Jännälahden leppoisaan meininkiin tottuneille pennuille Jännälä on aluksi liian suuri city, mutta he saavat opastusta paikalliselta Lilli-mäyräkoiralta. Kadun lait tunteva Lilli ihailee sankaripentuja, ja haluaisi itsekin päästä osaksi porukkaa.

Varsinaisen toiminnan rinnalla jolkottaa sivujuonne, jossa saksanpaimenkoira Vainu kipuilee omien traumojensa kanssa. Jännälä liittyy Vainun menneisyyteen. Juuri siellä Vainu vaelsi orpona ja peloissaan suurkaupungin kaduilla, kunnes Riku otti sen suojiinsa. Ryhmässä sen itseluottamus kasvoi, mutta nyt kipeät muistot hiipivät jälleen pintaan.

Mikä on Ryhmä Haun lääke epävarmuuteen? Sama kuin kaikkeen muuhunkin: kestohymy huulille ja yhdessä hommiin.

Kirjailija Antti Arnkill tarttui taannoin teoksessaan Sunnuntaiesseet (2019) ryhmähaulaisten loputtomaan palvelualttiuteen ja työtehtävien suorittamiseen. Arnkillin mukaan pentupoppoon todellisuus oli ”perverssi muunnelma kiinalaisesta kapitalismista, jossa suunnitelma- ja markkinatalouden stressaavimmat puolet on sulautettu toisiinsa”.

Humoristisessa esseessä oli myös totinen puoli: voisihan työtä kuvata myös muuna kuin lakkaamattomana suorittamisena ilman hengähdystaukoa. Ryhmä Hau kun ei ole ainoa lastensuosikki, jossa vaarallisia ja vaativia töitä paiskitaan tauotta ja joissa normaali tila on hälytystila.

Valkokankaalla ei lepoa ole ainakaan tiedossa, mutta eivät hauvat sitä näytä kaipaavankaan. He ovat sisäistäneet kiivaan rytmin jo aikoja sitten. Oikeastaan niiden persoonallisuudet ja erityispiirteet tulevat kunnolla esiin vasta pelastustehtävän alkaessa. Muuten ne ovat vain sekalainen sakki söpöjä pentuja. Mutta kenellepä ei oma työ olisi tärkeä osa identiteettiä?

Pohjimmiltaan elokuva on tuttua Ryhmä Hauta. Animaatiojälki on tv-sarjaan puunatumpi, mutta muuten ote on hyvin samanlainen. Melskeen seassa annosteltu huumori on samaa hyväntuulista hassuttelua. Aikuisille on sujautettu sekaan muutamia hymähdyksen aiheita, kuten vahtitornin erikoisvarusteluihin kuuluvat koirankeksiautomaatti sekä myynnissä oleva Ryhmä Hau -krääsä. Pienempiin vetoaa enemmän Vesku Show -tyyppinen pöksyjen repeily. Hanttisen kalsarit vilkkuvatkin sitten useamman kerran – ja aina osuu ja uppoaa.

Läpeensä tuttua brändiä ei tarvitse myllätä sen kummemmin, yleisö löytää varmasti paikalle. Joskus voisi toki tähdätä vähän korkeammallekin.