Yhdessä on italialaisen, Ranskassa työskentelevän Filippo Meneghettin ensimmäinen pitkä elokuva.

Yhdessä-elokuva on Ranskan Oscar-ehdokas. Kuvassa Martine Chevalier (oik.) ja Léa Drucker.

Draama

Yhdessä (Deux) Ohjaus Filippo Meneghetti, päärooleissa Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker. 99 min. ★★★★

Kolmiodraama voi syntyä näinkin. Kaksi seitsemänkymppistä naista, Nina ja Madeleine, elävät ranskalaisessa pikkukaupungissa samassa rapussa, vastakkaisissa asunnoissa. Ovat asuneet vuosikausia. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, että he ovat rakastavaisia.

Sitä eivät tiedä myöskään Madeleinen lapset, joista varsinkin tytär Anne haluaa vaalia muistoja vanhempiensa avioliitosta. Nina on katkera Madeleinelle, koska tämä ei ole vieläkään kertonut lapsilleen. Kunnes tapahtuu dramaattinen käänne, ja kaikki muuttuu. Rauhallisesti alkaneeseen elokuvaan kehittyy jännite, joka odottaa räjähtämistä.

Italialaisen, Ranskassa työskentelevän Filippo Meneghettin ensimmäinen pitkä elokuva keskittyy Ninaan, joka on suhteen taistelija ja se, jonka ei ole tarvinnut piilotella naissuhdetta, ilmeisesti aiempiakaan. Nina kuvataan vapaamielisenä ja itsellisenä, kun taas Madeleinella on ollut vaakalaudalla porvarillinen elämäntapa ja perhe. Se on ajanut hänet salailun tielle.

Elokuva on tiivis ja tarkka, samalla intiimi ja lähellä ihoa. Ninan tuska ja turhautuminen pitävät tapahtumat liikkeessä. Ja tietenkin naisten rakkaus.

Yhdessä on kahden kokeneen näyttelijän kohtaaminen. Suomalaisyleisö muistaa saksalaisen Barbara Sukowan varsinkin Rainer Werner Fassbinderin Lolasta ja Margarethe von Trottan Rosa Luxemburgista, joissa molemmissa hän näytteli nimiroolin. Sukowan Ninassa on sekä raivoa että herkkyyttä.

Myös Madeleinea näyttelevällä Martine Chevallierilla on takanaan pitkä ura. Yhdessä-elokuvassa hänen on hillittävä ilmaisunsa minimiin, vastakohtana Ninalle.

Elokuvan kolmas nainen, Anne-tytär alkaa päästä jyvälle totuudesta ja ajautuu valtavaan ristiriitaan. Miten hän voisi tuomita äitinsä siitä, että hän on löytänyt onnensa?

Annen osuus jää elokuvassa suotta sivuun ja nousee kunnolla esiin vasta loppuvaiheissa. Häntä näyttelee hienosti Léa Drucker.

Yhdessä oli Ranskassa vuoden kiitetyimpiä elokuvia ja maan Oscar-ehdokas.