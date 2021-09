After-elokuvat näyttävät miten tyhjästä nyhjäistään elokuvasarja.

Draama

AFTER WE FELL, ohjaus Castille Landon, pääosissa Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Stephen Moyer, Arielle Kebbel. 99 min. K12. ★

Yhdysvaltalainen Anna Todd alkoi aluksi kirjoittaa One Direction -yhtyeen fanitarinoita nettiin, ja muokkasi niistä vähitellen bestseller-kirjasarjan, joka kertoo Tessan ja Hardinin polveilevasta suhteesta.

En ole lukenut Toddin romaaneja, mutta niistä tehtyjen elokuvien perusteella en haluakaan. Ensimmäisessä elokuvassa After (2019) siisti ja sovinnainen Tessa (Josephine Langford) kohtasi yliopiston kampuksella synkän kapinallisen, brittipoika Hardinin (Hero Fiennes Tiffin), joka varsin kliseisesti vetosi kilttiin tyttöön.

Seuraavassa elokuvassa After We Collided (2020) oltiin jo vähän aikuisempia, mutta kriitikoiden mukaan yhtä sisällyksettömiä. Itse en kyseistä tuotosta ole nähnyt.

Kolmas osa After We Fell on rakennettu vielä heppoisemmista aineksista kuin edeltäjänsä. Nyt kyse on siitä, että Tessa on saanut opiskelujensa oheen hyvän työpaikan seattlelaisessa kustantamossa, mutta Hardin heittäytyy lapsellisen äkeileväksi, koska ei halua muuttaa Seattleen, mutta ei liioin erota rakkaastaan.

Sitten riidellään ja sovitaan, ja lopulta ollaan taas yhdessä, kunnes tapahtuu Suuri Saippuaoopperamainen Käänne, joka saa toimia hentona ponnahduslautana jo kuvattuun neljänteen osaan After Ever Happy.

After We Fell -elokuvassa ei siis ole tarinaa juuri nimeksikään, ja sitäkin vähää pilkotaan tuon tuostakin totaalisen epäeroottisilla ja siveillä seksikohtauksilla päivän popin tahtiin. Elokuvan katsominen on yhtä tylsää kuin jos seuraisi homeen kehittymistä leivän pinnalle.

Langford ja Tiffin ovat kauniita, mutta näyttelijöinä vaatimattomia ja vailla mitään karismaa. Keski-ikäisten rooleihin on tällä kertaa nostettu sellaisia takavuosien tv-naamoja kuin Stephen Moyer, Louise Lombard ja Rob Estes. Ajat sitten halpatuotantoihin tipahtanut Mira Sorvino esittää elokuvan alussa Tessan äitiä – noin kahden sekunnin ajan.

Nuori floridalaisohjaaja Castille Landon (s. 1991) on aiemmin tehnyt pari hevosaiheista nuortenelokuvaa ja pikku trillerin Fear of Rain. Hän ohjasi rinta rinnan After We Fellin kanssa myös sen tulevan jatko-osan, jotka molemmat kuvattiin koronasyistä pääasiassa Bulgarian Sofiassa, koska siellä sattui sopivaan aikaan olemaan kohtalaisen lievä tautitilanne.

Jos After We Fellistä jotain hyvää pitäisi löytää, niin sanottakoon, ettei se ole yhtä osoittelevan asenteellinen kuin sarjan aloittanut elokuva. Mutta kuitenkin, kun työkalupakissa ei ole nollaa tähteä, niin After We Fell saa yhden tähden.