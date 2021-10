Islantilaisdokumentti käsittelee urheilun tasa-arvoa. Ajankohtainen aihe tuntuu kuitenkin miltei hukkuvan valmentajan henkilökuvan alle.

Dokumentti

Tytöt – pidetään pallo! (Hækkum rána), ohjaus Guðjón Ragnarsson. 70 min. ★★

MIES TUO mieleen televisiosta tutun brittikokki Gordon Ramsayn. Hän vaatii, huutaa, kiroilee. Mutta tuo mies, islantilainen Brynjar Karl Sigurðsson, ei operoi keittiössä. Hän valmentaa Islannissa 8–13-vuotiaiden tyttöjen koripallojoukkuetta.

Tuota joukkuetta ja sen valmentajaa seurataan islantilaisohjaaja Guðjón Ragnarssonin ensimmäisessä kokopitkässä dokumenttielokuvassa Tytöt – pidetään pallo!.

Elokuvan konflikti syntyy, kun maan lajiliitto ei anna tyttöjen pelata poikia vastaan. Joukkue ajautuu ehdottoman valmentajansa vetämänä riitaan lajiliiton kanssa.

Dokumentti kysyy, kuinka tyttöjen ja poikien urheilu eroaa toisistaan.

Mutta se on vain yksi teemoista.

RAGNARSSON KUVASI dokumenttia neljän vuoden ajan. Koripalloharjoituksia, kokouksia, turnauksia. Hän haastatteli valmentajaa, joukkueen pelaajia, heidän vanhempiaan.

Urheilun tasa-arvon teeman rinnalle nousee myös lasten kasvattaminen. Se on valmentaja Sigurðssonille tärkeää. Hänen mielestään koripallossa kehittyminen auttaa tyttöjä myös kentän ulkopuolella. Vastoinkäymisten kohtaaminen opettaa.

Kaikkia tyttöjen vanhempia Sigurðssonin tyyli ja metodit eivät kuitenkaan miellytä.

Pelaajia puolestaan valmentajan kovasanaisuus toisinaan itkettää. Olo tuntuu pettyneeltä. Silti he arvostavat valmentajaansa, kertovat saaneensa koripalloharrastuksen kautta itsevarmuutta.

Koripallotytöt kamppailevat ennakko-odotuksia ja huutavaa valmentajaa vastaan islantilaisdokumentissa.

DOKUMENTTI PYRKII kuvaamaan ihmisiä, jotka yrittävät saada aikaan muutoksen. Se kysyy, kenen äänellä on väliä.

Dokumentti käsittelee tasa-arvoa, kasvatusta, valmennusta, lastenoikeuksia, urheiluharrastuksen tavoitteita. Ja juuri tässä on ongelma. Vain 70 minuutin pituinen dokumentti kurottaa niin moneen suuntaan, että keskeinen teema eli tasa-arvo hämärtyy.

Asiaa ei auta nopea tempo kohtauksesta toiseen. Vaikka olennaista onkin ilmentää, miten tyttöjen mielipiteet jäävät aikuisten varjoihin, tuntuu tahattomalta, että elokuva muistuttaa enemmän valmentajan henkilökuvaa kuin antaisi tytöille itselleen tilaa.

Kaikesta huolimatta dokumentti onnistuu näyttämään, kuinka kesken urheilun tasa-arvo Islannissa on. Samasta aiheesta on keskusteltu myös Suomessa, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävää. Tästä näkökulmasta islantilaisdokumentti on hyvä avaus. Kunpa ajankohtaiseen aiheeseen olisi keskitytty tarkemmin.