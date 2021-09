Ohjaaja-käsikirjoittaja Teemu Nikin rakkaus- ja matkatarina on löysimmillään ennalta-arvattava, mutta se silti kantaa ja viihdyttää.

Draama

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia, ohjaus Teemu Nikki. Pääosassa Petri Poikolainen, muissa osissa Marjaana Maijala, Hannamaija Nikander, Samuli Jaskio, Rami Rusinen. 82 min. K12. ★★★★

Elokuva oli rakkaustarina. Kaksi ihmistä tapasi toisensa katastrofaalisen matkan aikana. Vuonna 1997 ilmestyneestä James Cameron elokuvasta Titanic tuli nopeasti suosittu.

Elokuva on Jaakon hyllyssä muovikääreissä. Hän ei ole katsonut sitä. Siksi, että Titanic oli kallis, laskelmoitu, paska.

Jaakko on päähenkilön nimi Teemu Nikin elokuvassa Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia.

Myös Nikin elokuva on rakkaus- ja matkatarina. Lisäksi se on hallittu kertomus sairaudesta ja elämästä.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Teemu Nikin vuonna 2017 ilmestynyt musta komediaelokuva Armomurhaaja kertoi Veijo-nimisestä miehestä, joka sivutyönään lopettaa vanhoja lemmikkieläimiä. Elokuva voitti Jussi-palkinnot käsikirjoituksesta ja musiikista, sekä oli Suomen Oscar-ehdokas.

Nikki on ohjannut myös mielenterveyspotilaista kertovan Sekasin-televisiosarjan sekä suvaitsevaisuudesta kertovan Nimbyn (2020).

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on Nikin viides pitkäelokuva. Se palkittiin jo ennen valmistumistaan Haugesundin elokuvajuhlilla vuonna 2020, ja lisäksi se kilpailee seitsemän muun elokuvan kanssa Venetsian elokuvajuhlien uudessa Orizzonti Extra -kilpasarjassa. Voittajan valitsee yleisö.

Uusi elokuva oli Nikille henkilökohtainen projekti. Hän kirjoitti sen ystävälleen, näyttelijä Petri Poikolaiselle. Muun muassa Helsingin ja Seinäjoen kaupunginteattereista tunnettu Poikolainen sairastui harvinaisen aggressiiviseen MS-tautiin, joka vei pyörätuoliin ja sairauseläkkeelle vuonna 2013. Lopulta hän sokeutui. Rooli Nikin elokuvassa on hänen ensimmäinen elokuvapääroolinsa.

Elokuva kertoo Poikolaisen kaltaisesta sokeasta, liikuntakyvyttömästä MS-tautia sairastavasta miehestä.

Muutoin tarina on fiktiivinen. Päähenkilö Jaakko on eräänlainen kotinsa vanki. Päivät toistavat itseään. Hän tietää, mihin aikaan isä soittaa ja avustaja käy. Tuntuu myös, että häntä kohdellaan kuin lasta, joka ei selviä yksin.

Valoa tuovat puhelut netissä tavatun naisen Sirpan kanssa, jolla myös on vakava sairaus.

Tarina vauhdittuu, kun Jaakko päättää eräänä päivänä lähteä Sirpan luo toiseen kaupunkiin. Päätös ei ole helppo: on matkattava yksin ja luotettava tuntemattomien apuun. Siinä on riskinsä. Matkan aikana luottamus ihmisiin häilyy.

Löysimmillään elokuva pysyttelee mukavuusalueella, ennalta-arvattavuudessa. Silti vajaan puolentoista tunnin mittainen elokuva kantaa ja viihdyttää. Öisin unissaan juoksevan Jaakon kyynisyyden läpi puskee huumori. Poikolainen tekee hienon suorituksen, eikä rooliin voi kuvitella toista.

Erityisen tehokasta on kuvakerronta. Katsoja on koko ajan päähenkilön lähellä. Näkee lähinnä, mitä Jaakko koskee ja sen, jos joku koskee häntä. Se on näkevälle ihmiselle intiimi, jopa ahdistava kuvakulma.

Ja siksi niin tehokas.

