Finnkinon sivuilla ei kerrota, että kyseessä on kristillisiä arvoja avoimesti esittelevä elokuva.

Muun muassa Finnkinon ja Biorexin elokuvateattereissa pyörii parhaillaan poikkeuksellinen elokuva: joukkorahoituksella tehty kristillinen lastenelokuva nimeltään JP ja murtovaras.

JP tarkoittaa Jeesuksen Poliiseja.

Reilun tunnin mittaisen elokuvan on ohjannut Jani Korhonen, ja se perustuu elokuvan käsikirjoittaneen Tytti Salon samannimiseen lastenromaaniin. Kyseessä on kajaanilaisen tuotantoyhtiön Imageryn ensimmäinen pitkä elokuva.

Finnkinon sivuilla elokuvaa kuvataan näin:

”Sallikkalan kuntaa piinaa sarja murtovarkauksia, ja luvattomalle yöseikkailulle lähtenyt lapsikolmikko luulee nähneensä varkaan itse teossa. Ollin, Rutun ja Minnin kesäloma saa aivan uuden käänteen, sillä heidän on perustettava salapoliisitoimisto ja ratkaistava juttu — jos vanhemmat saisivat tietää, luvassa olisi loppukesäksi ainakin ’kaverikielto, pelikielto, karkkikielto ja puhelinkielto’.”

Elokuvan tuottaja Samuel Grönholm kertoo puhelimitse, että tekijäporukka oli yllättynyt ja iloinen siitä, että JP ja murtovaras päätyi laajaan elokuvateatterilevitykseen. Elokuva tehtiin lähinnä opetustarkoituksiin näytettäväksi seurakunnissa ja koulujen uskonnontunneilla.

”On harvinaista, että tällainen elokuva päätyi laajempaan levitykseen. Tietenkin sellaisia elokuvia on, joista löytyy kristillistä tematiikkaa, mutta ei juurikaan tällaisia suoraan kristilliseksi julistautuvia”, Grönholm sanoo.

Tytti Salon JP-sarjan romaanit yhdistävät lasten dekkariseikkailun kristilliseen sanomaan.

JP ja murtovaras -elokuvassa tarina alkaa seurakunnan kesäleiriltä, jossa lapsia opetetaan rukoilemaan. Kun lapsilla tulee rötöstä selvittäessä kiperiä tilanteita, he pyytävät Jeesukselta apua. Lapset muodostavat oman salapoliisitoimiston, jonka nimeksi antavat Jeesuksen poliisit, josta lyhenne JP tulee.

Elokuva sai ensi-iltansa 23. heinäkuuta. Ensimmäisellä julkaisuviikollaan elokuva oli Suomen kymmenenneksi katsotuin ja viime viikolla 15. katsotuin.

Aluksi elokuvan tavoitebudjetti oli 10–15 000 euroa, Grönholm kertoo. Rahoitusta lähdettiin kyselemään seurakunnilta ja yrityksiltä, jotka ottivat ajatuksen lastenelokuvasta niin innokkaasti vastaan, että budjetti nousi lopulta 60 000 euroon.

”Onhan se silti todella pieni budjetti verrattuna siihen, minkä hintaluokan elokuvia yleensä pyörii teattereissa. Tämä on jättimäinen yllätys siihenkin nähden, miten kokematon porukka tätä on ollut tekemässä. Tämä on meidän ydinporukalle, minulle, ohjaajalle ja käsikirjoittajalle, ensimmäinen isompi elokuva”, Grönholm sanoo.

JP ja murtovaras kuvattiin kesällä 2020 Lapinlahdella Pohjois-Savossa. Elokuvan lapsikolmikkoa näyttelevät Kerttu Huovinen (Minni), Nooa Rönkkö (Olli) ja Veikka Huttunen (Ruttu).

Elokuvan on ottanut levitykseen levitysyhtiö Black Lion Pictures Oy, jonka kautta se päätyi myös Finnkinon valkokankaille.

Finnkinon sivuilla elokuvan esittelyssä ei mainita sen kristillistä sanomaa lainkaan.

”Elokuvan levittäjä toimittaa synopsikset meille, eikä me muokata niitä, sillä levittäjä on parhaiten tietoinen elokuvan sisällöstä”, Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo.

Elokuvasta on tullut ”muutama yksittäinen palaute” Finnkinon asiakaspalveluun.

”Yleisesti Finnkinon näkökulma on, että sananvapaus on meille tärkeää. Emme halua ottaa poliittisesti kantaa. Meidän tehtävänä ei ole sensuroida minkälaisia sisältöjä kulttuurituotteet sisältävät. Nehän ovat täynnä tietynlaisia viestejä katsojille ja jokainen elokuva edustaa tekijöidensä maailmankuvaa”, Wolf-Mannila sanoo.

Biorexin sivuilla näkyy elokuvasta pidempi esittelyteksti, jossa kerrotaan, että elokuvassa käsitellään kristillisiä teemoja.

Black Lion Pictures on levittänyt teattereihin muun muassa vuoden 2014 joukkorahoitetun matkadokumenttielokuvan Autolla Nepaliin – Unelmien elokuva, joka voitti Jussi-palkintojen yleisöäänestyksen vuonna 2015.

Autolla Nepaliin -projektissa oli yhteistyökumppanina mukana Suomen helluntaiseurakuntien omistama lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida ja sen paikalliset kumppanit. Kyseessä oli niin sanottu hyväntekeväisyyselokuva, jossa tekijät lahjoittivat osuutensa lipputuloista Nepaliin.