Siinä hän jälleen on: jättiläisgorilla Kong.

Kong: Pääkallosaari ★★★★

Kong: Skull Island, USA 2017

Sub klo 21.00 (K12)

Vuonna 1933 sai ensi-iltansa Merian C. Cooperin ja Ernest B. Shoedsackin ohjaama King Kong. Siitä tuli kauhuelokuvien, tehostespektaakkelien ja ylipäänsä elokuvien klassikko. Sen jälkeen jättiapina on esiintynyt noin kymmenessä elokuvassa.

Kesti yli 80 vuotta ennen kuin inhimillisestä hirviöstä saatiin aikaiseksi seuraava todella hyvä elokuva, Kong: Pääkallosaari.

Esinäytös sijoittuu toisen maailmansodan aikaan ja itse tarina vuoteen 1973, jolloin Yhdysvaltain tappio alkoi jo häämöttää Vietnamissa. Niiden välissä alkutekstien taustalla pyörivät uutispätkät muista maailman konflikteista.

Kong: Pääkallosaari -elokuvassa on vankka sodan- ja militarisminvastainen teema, johon se siis sidotaan heti alussa. Se antaa seikkailulle kivasti syvyyttä.

Valtion tiedejärjestö Monarchin pomo Bill Randa (John Goodman) onnistuu mankumaan hallitukselta tutkimusretken tuntemattomalle saarelle ja saattueeksi everstiluutnantti Packardin (Samuel L. Jackson) johtamat helikopterijoukot.

Sankariksi lähtee metsästykseen erikoistunut James Conrad (Tom Hiddleston) ja sankarittareksi toimittaja Mason Weaver (Brie Larsson).

Kun saarelle päästään, seuraa spektaakkelimainen yhteenotto Kongin ja helikopterien välillä. Se tuo mieleen alkuperäisen elokuvan loppuhuipennuksen, jossa King Kong otti yhteen kaksitasohävittäjien kanssa Empire State Buildingin huipulla.

Nyt Kong huiskii kopterit pitkin saarta, jonka vaarojen halki eloonjääneiden pitää selvitä pois. Myös taivalluksessa on samaa henkeä kuin alkuperäisessä paossa saarelta.

Vaikka klassikkoversiolle kumarretaan, on Kong: Pääkallosaarella omaakin annettavaa.

Ahneesta Randasta ja varsinkin kostonhimoisesta Packardista kehittyvät tarinan pahikset. Goodman ja Jackson näyttelevät yrmeistä äijistä uskottavia pienillä vivahteilla.

Ydinrepliikissä Packard toteaa, että tunnistaa kyllä vihollisen, kun näkee sellaisen. Upseerin erehdys kiteyttää sanoman militarismia vastaan ja luonnon puolesta.

Willis H. O’Brienin kuuluisat käsityöläistehosteet King Kongissa olivat 1930-luvun huippua, mutta nykyään hellyttäviä. Kong: Pääkallosaaren otukset ovat tietysti digitaalisia ja täysin uskottavia.

Muutenkin tekniikka on kunnossa. Alun ajankuva on tehty tarkkaan. Kameran liikkeissä on kerronnan iloa ja taitoa.

Erinomainen seikkailuelokuva syntyi melko tuntemattomilla tekijöillä. Ohjaaja Jordan Vogt-Robertsin kehuttu esikoinen, nuorisokomedia The Kings of Summer (2013), on nähty meillä vain telkkarissa.

Uutta Godzilla vs. Kongia (2021) markkinoitiin Kong: Pääkallosaaren jatkona, mutta tarinan, tunnelman tai keskeisten tekijöiden puolesta niillä ei ole mitään yhteistä.