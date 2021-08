Taiteessa eri lajit tukevat toisiaan, ja siksi vertailu on turhaa, samoin lokeroiminen, samasta ihmisestä voi olla moneen, näyttelijä, koreografi ja tanssinopettaja Anu Palevaara muistuttaa.

”Tämä maailma on aika kova. Ajattelen, että unelmointi, empatia ja ystävällisyys kantavat tässä elämässä”, Anu Palevaara sanoo.

”Olen yrittänyt löytää hip hop -musiikkia, jossa ei kiroiltaisi. Se on osoittautunut aika vaikeaksi”, sanoo Anu Palevaara ja nauraa päälle.

Kiroiluvapaata räppiä kaivattaisiin tanssitunnille, jota Palevaara parhaillaan suunnittelee. Suuri yleisö tuntee hänet tietysti näyttelijänä, mutta hän on myös tanssinopettaja. Ylipäätään tanssiminen on tärkeä osa elämää ja identiteettiä.

”Olen sielultani tanssija. Ja on tanssitaustasta tietenkin apua näyttelemisessäkin, sehän on näyttelemistä keholla.”

Taiteessa eri lajit tukevat toisiaan, Palevaara sanoo. Siksi vertailu on turhaa, samoin lokeroiminen. Samasta ihmisestä voi olla moneen.

Viime aikoina Palevaara on pohtinut lokerointia erityisen paljon. Hän on mukana ensemblessä, joka valmistelee aiheen tiimoilta musiikin, liikkeen ja tekstin yhdistävää esitystä. Origo-nimisen teoksen ensi-illan on tarkoitus olla Kapsäkissä ensi helmikuussa.

”Laura Voutilainen kutsui meidät kokoon. Siinä on lisäksi minä, Maija Ruuskanen ja Veera Railio. Se on neljän naisen lokerointia haastava kokonaisteos. Isoja kysymyksiä ovat kuka olen ja kuka saan olla. Ja saako rajoja ylittää? Voinko syntyä uudeksi?”

Millaisissa asioissa olet itse kokenut lokerointia?

Vaikka missä, Palevaara sanoo.

”Naisena ja äitinä lokerointia kohtaa jatkuvasti: millainen pitäisi milloinkin olla. Mutta sama se on varmasti miehilläkin.”

Työelämässä lokerointiin törmää myös. Palevaaran kohdalla kolmetoista vuotta Salatut elämät -sarjassa vasta lokerointia onkin aiheuttanut. Jenni Vainion roolin myötä monille on syntynyt tietty kuva Palevaarasta näyttelijänä, vaikka uralle mahtuu paljon muutakin.

Hän myöntää, ettei blondiroolin vetäminen aina ollut pelkkää herkkua.

”Kyllä naisena välillä vähän kirveli näytellä sitä. Mutta sanotaan niin, että näyttelijä näyttelee roolin. Salkkarit oli kuitenkin järjettömän hieno duuni saada. Mulla oli silloin pieni lapsi. Olen saanut viettää aikaa ja olla läsnä lapselleni, kun ei ole tarvinnut olla keikoilla menemässä. Se on kallisarvoisempaa kuin kulta.”

Rooli suositussa saippuasarjassa ei voinut olla vaikuttamatta elämään muutenkin. Edes pääosa Markku Pölösen Kuningasjätkässä (1998) tai tanssityöt eivät näkyneet arjessa juurikaan, mutta Salkkarien jälkeen elämä ei ollut entisellään.

”Se oli aika hämmentävää, kun yhtäkkiä kaikki tunnisti. Kerran menin bussilla Oulunkylästä töihin Konalaan ja poikaporukka alkoi laulaa bussin takapenkillä mun nimeä. Jäin sitten aikaisemmalla pysäkillä ihan punaisena pois ja kävelin loppumatkan.”

Korona-apurahan turvin Anu Palevaara on voinut toteutettua pitkäaikaisen unelmansa tanssilyhäristä: omakohtaisessa Aaltoja-teoksessa nainen tanssii eri vuodenaikoina.

Näyttelijän ja tanssijan urastaan Palevaara kiittää lapsuuttaan ja nuoruuttaan Nurmijärven kirkonkylässä. Monesta kiinnostunut ja innostunut nuori sai vapaasti toteuttaa itseään niin paljon kuin halusi.

”80-luku oli siitä hienoa, että oli jonkinlainen tunne, että kaikki on mahdollista. Kukaan ei kyseenalaistanut sitä, että voisi olla tanssija. Tai ainakin koin sen itse sellaisena aikana.”

Iso käännekohta oli, kun Jari Samulin tuli vetämään Nurmijärvelle tanssikurssia. Samulin kysyi, miksei Palevaara osallistuisi kaverinsa, sittemmin näyttelijänä tunnetuksi tulleen Meri Nenosen kanssa SM-kisoihin.

Miksei tosiaan? Niin sitä lähdettiin täydessä kisatällingissä bussilla Lepakkoon SM-kisoihin.

”Kävi niin hassusti, että voitin diskotanssin suomenmestaruuden ja Merin kanssa tultiin showtanssin pareissa kakkoseksi. Sitten päästin MM-kisoihin, ja siellä nähtiin Sari Louko ja Jukka Suutari. He opiskelivat Englannissa ja kutsuivat käymään.”

Palevaara ihastui Englantiin ja päätti hakea lukion jälkeen sinne myös itse. Koulutuksen lisäksi ajasta jäi paljon muutakin käteen. Päällimmäisenä ajatus, että aina sitä jotenkin pärjää.

”Siitä asenteesta on apua näin freelancerina. Pitää sietää epävarmuutta.”

Palevaara sanoo olevansa onnekas, koska on pystynyt elättämään itsensä taiteen alalla. Se ei ole itsestään selvää.

”Silloin kun oli nuori ja nätti, mulla oli tosi paljon duunia. Joku kumma taika siinä neljänkympin kohdalla on naisnäyttelijöillä. Mullakin tuli selkeästi sellainen kohta, että työt väheni. Mulla on onneksi toi tanssipuoli. Voin opettaa tanssia, jos ei ole näyttelijän töitä.”

Viime aikoina korona on tietysti vaikuttanut myös työtilaisuuksiin. Korona-apurahan turvin Palevaara on voinut toteutettua pitkäaikaisen unelmansa tanssilyhäristä: omakohtaisessa Aaltoja-teoksessa nainen tanssii eri vuodenaikoina.

Kirjoitusvaiheessa kaikki sujui kuin, no, tanssi, mutta kuvausten alkaessa haasteiden määrä yllätti.

”Kaikki piti tehdä kaikki itse kuvauspaikkojen etsimisestä, asuista ja työryhmän ruuista lähtien.”

Lyhärin osat on nyt kuvattu, ja elokuva on leikkausvaiheessa.

”Olen jo voittaja, kun olen saanut sen kasaan.”