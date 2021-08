Jana Winderen on äänittänyt installaation veden alla, jopa 90 metrin syvyydessä, mutta siitä huolimatta meren äänet kuulostavat yllättävän kuivilta, kirjoittaa kuvataidekriitikko Sini Mononen.

Jana Winderen: Listening Through the Dead Zones 24.8. saakka soutustadionilla (Merikannontie 4). Avoinna ma–su 10–20.

Meri on taiteessa monen merkki: aava symboloi ihmisen psyykettä, elämän syntyä, viimeistä hautaa, etsimistä ja löytämistä. Meren avulla taide kysyy, mitä on olla ihminen.

Norjalaisen taiteilijan Jana Winderenin merta käsittelevä ääni-installaatio Listening Through the Dead Zones (Kuuntelua kuolleitten alueiden läpi, 2020) muuttaa näkökulmaa: teos tuo ihmisen mielensisäisten kuvien sijaan koettavaksi eläimen äänen.

Winderenin monikanavainen teos on elokuussa esillä Taka-Töölössä soutustadionilla osana Ihme Helsinki -tapahtumaa.

Teoksen piti olla alun perin stadionilla jo viime vuonna, mutta se siirtyi koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin.

Taiteilija Jana Winderen (vas.) ja professori Tony Myatt Töölön soutustadionilla.

Listening Through the Dead Zones koostuu vedenalaisista äänityksistä, joista Winderen on rakentanut moniulotteisen kokonaisuuden. Dokumentaarisesta materiaalista huolimatta teos kuulostaa fantasialta. Jos en tietäisi, että kaikki on äänitetty veden pinnan alla, voisin luulla kuuntelevani aika ajoin erilaisia metsäisiä ja aavikkoisia maisemia.

Yllättävää, että merenalainen maailma kuulostaa näinkin ”kuivalta”. Sieltä täältä kuuluu vihellystä, naksahduksia, rasahtelua, sirkutusta, säksätystä, huminaa, kohinaa, mylvintää – toki myös loiskahduksia ja lainehdintaa.

Teos murtaa nopeasti myytin merestä syvän hiljaisuuden paikkana. Aaltojenalainen maailma ei vain tule tavallisesti ihmiskorvin kuultavaksi ja siksi sitä erehtyy pitämään hiljaisena.

Yhdessä Tony Myattin kanssa toteutetun teoksen yksi tavoite on Winderenin mukaan tuoda meren monimuotoisuutta ihmisten tietoisuuteen.

Samalla rakennetaan utopiaa: missään päin planeettaamme tuskin on yhtä paikkaa, jossa kaiken tämän voisi kuulla samalla kertaa.

Winderen on kerännyt teoksen äänimateriaalia matkoiltaan, jotka ovat suuntautuneet Norjan rannikoilta kaukaisemmille merille. Äänityksessä käytetyt kaapelit voivat upota jopa 90 metriin. Tavallisin äänityssyvyys on kuitenkin kymmenessä metrissä, jossa merenalainen liikenne on vilkasta. Välillä käydään myös lähempänä pintaa.

Listening Through the Dead Zones muistuttaa elokuvallista kokemusta. Tämä johtuu teoksen esillepanosta, jonka teknologiasta Myatt on vastannut.

Neljätoista kaiutinta on asennettu soutustadionille suoraan riviin katsomon etuosaan. Asetelma tuntuu aluksi nurinkuriselta. Elokuvissa on totuttu siihen, että äänenlähde on yleisön takana ja valkokangas silmien edessä. Nyt katselen katsomon ja meren näyttämön väliin asetettua kaiutinrivistöä.

Kaiuttimet on asemoitu kohti katsomoa, jotta häiritsevät äänet eivät kulkisi vettä pitkin kovin kauas.

Kaiuttimien sijainti tuo kuitenkin esiin teoksen idean, meren kuuntelemisen. Samalla varmistutaan siitä, että kaiuttimet eivät ole asemoitu merelle päin. Onhan teoksen yksi tarkoitus muistuttaa myös ihmisen tuottamasta äänisaasteesta, joka kulkee tehokkaasti vettä pitkin ja häiritsee kaloja ja muita meren eläviä.

Vaikka installaatiossa voidaan kuulla kaukaisienkin paikkojen kaikuja, se on paikkasidonnainen. Listening Through the Dead Zones -teoksessa on jätetty soutustadionin ympäristössä oleville äänille tilaa, jolloin niistä tulee osa teosta. Päivästä riippuen teoksen äänimaisema muuttuu. Lehdistölle järjestetty ennakkokuuntelu sattui äänellisen tyvenen aikaan. Välillä oli vaikea erottaa mikä kuohu oli äänitetty ja mikä kohosi stadionin edustalta ranta-aallokosta.

Kuvaushetkellä sää oli Helsingin soutustadionilla suhteelisen tyven ja luonnon äänet sekoittuivat teoksen äänimaisemaan.

Winderenin Listening Through the Dead Zones on ensimmäinen uudistuneen Ihme Helsingin tilausteos. Aikaisemmin pelkkänä Ihmeenä tunnettu festivaali toteutetaan nykyisin yhden teoksen tapahtumana. Muu festivaaliohjelma on karsittu taiteen ympäriltä kokonaan pois.

Taustalla on halu tehdä Ihme Helsingistä niin ekologinen kuin mahdollista.

Kevyt festivaalirakenne mahdollistaa jouston. Ihme Helsinki järjestetään teosten ehdoilla eri vuodenaikoina eri mittaisina kokonaisuuksina.

Koronan siirrettyä Winderenin teoksen viime vuodelta tälle vuodelle, edessä on varsinainen Ihme-suma.

Vielä tämän vuoden syyskuussa esillä on Ihme Helsingin 2021 teos, Katie Patersonin tuoksuinstallaatio To Burn, Forest, Fire. Ensi vuoden tapahtuma on tammikuussa 2022 käynnistyvä Amar Kanwarin kymmenen viikon mittainen verkkokurssi Learning from Doubt.