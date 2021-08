Lounais-Suomen avin mukaan tapahtumia on mahdollista järjestää tiukentuneista rajoituksista huolimatta. Turun rajoituksista ei kuitenkaan voi ennakoida muun maan kokoontumisrajoituksia.

Kun Varsinais-Suomi siirtyi tiistaina koronaviruksen leviämisvaiheeseen eli pahimpaan vaiheeseen, moni saattoi päästää parkaisun. Taasko kaikki isommat kulttuuritapahtumat jouduttaisiin perumaan?

Toisin kuitenkin kävi. Viikonloppuna ollaan järjestämässä Kesärauha-festivaali, jonka päiväkohtainen kapasiteetti on suosituimpina päivinä 5 000 ihmistä. Jos koronapandemiaa ei olisi, mahtuisi Turun linnan puiston alueelle järjestäjien mukaan 15 000 festarikävijää. Festivaaleille on tulossa myös ulkomaisia esiintyjiä.

Leviämisvaiheeseen siirtyminen on johtanut siihen, että festivaali on tiukentanut muun muassa maskilinjausta, kertoo festivaali tiedotteessaan. Henkilökunnalla on maskipakko ja yleisölle maskien käyttöä suositellaan vahvasti, vaikka kyse on ulkotapahtumasta.

Onko koronavirusepidemian luokituksilla enää käytännössä merkitystä tapahtumien järjestämiselle? Voidaanko festarin järjestämistä pitää merkkinä sille, että leviämisvaihe ei enää tarkoitakaan automaattisesti katastrofia tapahtuma-alalle? Voiko Varsinais-Suomen rajoituksista tehdä päätelmiä muun maan rajoituksista?

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) johtajan Heikki Mäen viesti on lyhyen ytimekäs ei.

Hän painottaa, että eilen annetut päätökset on tehty nimenomaan Lounais-Suomen alueelle ja nimenomaan nykyisen tautitilanteen perusteella.

Tiistaina Lounais-Suomen avi tiedotti, että yli kymmenen hengen sisätapahtumissa ja yli 50 hengen ulkotapahtumissa yleisöllä tulee olla mahdollisuus välttää lähikontakteja.

Sisätiloissa kahden metrin turvavälit vaaditaan, mutta ulkotapahtumissa ei. Rajoitukset ovat voimassa elokuun loppuun saakka.

Tiistaina myös Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu siirtyivät leviämisvaiheeseen.

Toistaiseksi ei ole vielä kerrottu uusista kokoontumisrajoituksista, joita leviämisvaiheeseen siirtymisen odotetaan tuovan Uudellemaalle.

Tiistaina Vantaan sosiaali- ja terveys­toimesta vastaava apulais­kaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoi HS:lle, että tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että pääkaupunkiseudulle yli 10 hengen sisätapahtumiin ja yli 50 hengen ulkotapahtumiin olisi tulossa rajoituksia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien kohdalla Länsi- ja Sisä-Suomen avi ennakoi leviämisvaiheeseen siirtymistä jo viime viikolla, ja kiristyneet rajoitukset tulevat voimaan huomenna.

Myös yli kymmenen hengen sisätapahtumia ja yli 50 hengen ulkotapahtumia on mahdollisuus järjestää, kunhan lähikontaktia vältetään. Sisätapahtumissa turvavälit vaaditaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkisen mukaan tällä viikolla uusia päätöksiä ei vielä tehdä.

Mäkisen mukaan ensi viikolla tilannetta tarkastellaan uudelleen. Uudet, tiukemmat rajoitukset ovat myös mahdollisia.

Parhaillaan käynnissä oleva Tampereen Teatterikesä joutui vähentämään yleisömääriään viime viikolla päätettyjen rajoitusten vuoksi.

Varsinais-Suomea koskevista päätöksistä ei siis voi tehdä päätelmiä mahdollisista tulevaisuudessa annettavista päätöksistä eikä myöskään muille leviämisvaiheeseen siirtyvien alueiden päätöksistä.

On mahdollista, että eri avit tulkitsevat lakia sekä alueiden koronavirusepidemian tilannetta eri tavoin, minkä vuoksi eri aluille tulevat rajoitukset voivat vaikuttaa jopa ristiriitaisilta keskenään ja päätöksiä voidaan antaa eri aikoihin.

”Painotan, että jos Pirkanmaalla tai Uudellamaalla tehdään toisenlaisia päätöksiä [kokoontumisrajoitusten suhteen], seison kollegoideni päätöksen takana”, Heikki Mäki sanoo.

Tilanne saattaa olla hyvin epäselvä tavallisille ihmisille ja tapahtumanjärjestäjille, eikä ole helppoa pysyä perässä, millaiset säädökset ovat voimassa tai tulossa voimaan. Tämän myöntää myös Eeva Mäkinen.

”Tämä on hyvin sekavaa kansalaisille ja tahoille, joita päätökset koskevat. Sovelletaan rinnakkain erilaisia pykäliä, jotka ovat muuttuneet useaan otteeseen. Rinnakkain on myös suosituksia ja velvoittavia rajoituksia.”

Nyt Heikki Mäki peräänkuuluttaa Varsinais-Suomen tulevien kesätapahtumien osalta sitä, että vastuu ja asiantuntemus turvallisten festivaalien ja konserttien järjestämisestä on tapahtumien järjestäjillä.

”Tapahtumien järjestäjät ovat oman tapahtumansa osaajia. Viesti meidän [avin] suunnalta on se, että tapahtumia pystytään järjestämään”, Heikki Mäki sanoo.

Hän muistuttaa, ettei avilla hyväksytetä eikä avi vahvista yksittäisten tapahtumien turvallisuussuunnitelmia tai esimerkiksi sitä, millainen yleisökapasiteetti on sopiva juuri kyseiseen tapahtumaan. Keskusteluja tapahtumanjärjestäjien kanssa voidaan käydä, mutta lopulta järjestäjät tekevät omat ratkaisunsa.

Järjestäjien lisäksi Mäki muistuttaa kävijöiden vastuusta.

”En lähtisi demonisoimaan nuoria. Kaikki ihmiset pystyvät toimimaan vastuullisesti. Maskin käyttäminen on esimerkiksi vastuullisuuden osoittamista.”

Vaikka Kesärauhan kohdalla leviämisvaihe ei johdakaan perumiseen, ei kaikkien alueen tapahtumien tilanne ole yhtä hyvä.

Turun musiikkijuhlat ilmoittivat tänään, että tapahtuma joudutaan perumaan tältä vuodelta, koska Varsinais-Suomi siirtyi leviämisvaiheeseen. Konsertit oli suunniteltu järjestettäväksi sisätiloissa, ja avajaiskonsertin oli tarkoitus olla lauantaina.