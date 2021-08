Lähteä vai jäädä? Kas siinäpä pulma, johon huipentuu jokainen jakso viime vuosien suosituimpiin kuuluvassa sisustusohjelmassa Remppa vai muutto.

Sarjan idea on simppeli: Pariskunnat tuskailevat asuntonsa toimimattomuutta ja kutsuvat apuun sekä sisustussuunnittelijan että kiinteistönvälittäjän. Toisen tehtävä on remontoida kämppä uuteen uskoon, toinen yrittää löytää paremman asunnon. Lopussa perheen on valittava joko muutto tai remontti.