Palkintoraati kiittelee Arja Korisevan uudistumiskykyä, asennetta ja työmoraalia.

Iskelmä-Finlandian palkinnon saa tänä vuonna Arja Koriseva, 56. Tunnustus myönnetään Korisevalle yli 30 vuotta kestäneestä työstä iskelmälaulajana, musikaalitähtenä ja tv-kasvona.

”Harvalla esiintyjällä on yhtä vahva ammattitaito ja laaja yleisö niin tanssi- kuin konserttilavoilla, teatterissa, televisiossa ja valkokankailla. Lisäksi hänen uudistumiskykynsä, iloinen asenteensa ja työmoraalinsa ovat viitoittaneet tietä koko kansan rakastamaksi viihdyttäjäksi”, sanoo palkintoraadin puheenjohtaja Turkka Mali tiedotteessa.

Koriseva kruunattiin vuonna 1989 tangokuningattareksi. Hän on julkaissut urallaan 15 albumia. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Kuningaskobra, Enkelin silmin, Rannalla ja Rakastunut nainen.

”Kaikkien näiden upeiden ja värikkäiden työvuosien jälkeen palkinto tuntuu todella hyvältä. Olen kokenut viihdyttämisen kutsumuksekseni jo hyvin nuorena ja iskelmämusiikki on ollut musiikkiani aina”, sanoo Koriseva tiedotteessa.

Neljä Korisevan albumia on myynyt platinaa ja seitsemän kultaa. Vuonna 1992 Koriseva palkittiin The World Music Awardissa. Koriseva on palkittu myös Vuoden naissolistin Emmalla (1991) ja Tango-Finlandialla (2006). Koriseva on kiertänyt runsaasti tanssilavoja Fortuna-orkesterin kanssa. Musiikin lisäksi Koriseva on ollut useissa tv- ja elokuvatuotannoissa mukana sekä esiintynyt teatterilavoilla.

Iskelmä-Finlandia jaetaan vuosittain Tapsan Tahdit -tapahtumassa Nokialla. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2001. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet muiden muassa Eino Grön, Paula Koivuniemi, Suvi Teräsniska, Danny, Katri Helena ja Vicky Rosti.