Rihanna on nyt virallisesti miljardööri, mutta musiikkibisnes on vain murto-osa varallisuudesta

Maailman rikkain naisartisti on kerännyt omaisuutensa kosmetiikkayrityksen avulla.

Barbadoslainen artisti Rihanna on nyt virallisesti miljardööri ja maailman rikkain naismuusikko, kertoo talousmedia Forbes.

Rihannan, oikealta nimeltään Robyn Rihanna Fentyn, omaisuuden arvo on noin 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa noin 1,4 miljardia euroa.

Artisti on julkaissut kahdeksan albumia uransa aikana. Rihanna nousi pinnalle vuonna 2005, jolloin julkaistiin single Pon de Replay ja ensimmäinen albumi Music of the Sun.

Hän on voittanut Grammy-palkinnon kahdeksan kertaa.

Albumit ovat olleet myyntimenestyksiä, ja 14 singleä on saavuttanut kärkipaikan Yhdysvaltojen hittilistoilla.

Viimeisimmästä albumista on jo aikaa. Anti julkaistiin vuonna 2016.

Vaikka musiikkiura on ollut menestyksekäs, se ei ole nostanut Rihannaa miljardööriksi.

Suurin osa Rihannan varallisuudesta on syntynyt hänen kosmetiikkayrityksestään, Fenty Beautystä.

Artisti perusti yrityksen vuonna 2017. Hän omistaa Forbesin mukaan siitä tällä hetkellä puolet. Rihannan kukkaron kannalta osuus tarkoittaa noin 1,4 miljardia dollaria (1,2 miljardia euroa).

Fenty Beauty mullisti kosmetiikkamaailmaa inklusiivisuudellaan. Esimerkiksi meikkivoiteita löytyy 50 eri sävyssä. Sävyissä on huomioitu erityisesti ne ihmiset, joille on aikaisemmin ollut haastavaa löytää sopivaa meikkivoidetta ihonvärinsä vuoksi. Myös mainoksissa esillä on ollut tavallista laajemmin erilaisia ihmisiä.

Tämä johti niin sanottuun Fenty-efektiin, kun useat kosmetiikkamerkit kasvattivat meikkivoiteidensa värihaitaria.

Kosmetiikkayritys menestyi välittömästi ja jo ensimmäisenä kalenterivuotenaan se tuotti 550 miljoonaa dollaria ja selätti muiden tunnettujen julkisuuden henkilöiden luomat brändit, muun muassa Kylie Jennerin, Kim Kardashian Westin ja Jessica Alban luomukset.

Forbesin varovaisen arvion mukaan yrityksen arvo olisi tällä hetkellä 2,8 miljardia dollaria. Sen arvon odotetaan nousevan entisestään tulevaisuudessa.

Myös toinen liiketoiminta on ollut lievästi sanottuna menestyksellistä Rihannalle. Alusvaatemerkki Savage x Fentyn on arvioitu muodostavan noin 270 miljoonan dollarin (228 miljoonan euron) osuuden artistin omaisuudesta.

Myös tämä yritys on arvoltaan miljardiluokkaa. Rihanna tosin omistaa alusvaatebisneksestä alle kolmanneksen, 30 prosenttia, minkä vuoksi sen osuus artistin omaisuudesta on huomattavasti kosmetiikkayritystä pienempi.

Loput Rihannan varallisuudesta on kertynyt musiikin ja näyttelemisen avulla.

Rihannan liiketoimintoihin on mahtunut myös epäonnea. Kehopositiivisuuden puolesta puhuva luksusvaatebrändi, Fenty, perustettiin muutama vuosi sitten. Pandemia koetteli luksusmerkkiä, minkä vuoksi merkin elinkaari jäi parin vuoden mittaiseksi.

Jo vuonna 2019 uutisoitiin, että Rihanna on maailman rikkain naisartisti. Nyt hän on myös miljardööri. Samalla Rihanna on viihdemaailman toiseksi rikkain nainen, vain Oprah Winfreyllä on enemmän omaisuutta.