Vuonna 1962 perustettu The Rolling Stones on yksi maailman tunnetuimmista rockkokoonpanoista.

Rumpali Charlie Watts on jäämässä pois The Rolling Stonesin kiertuekokoonpanosta. Rumpalin edustaja kertoi keskiviikkona Wattsin ”todennäköisesti” jäävän pois syyskuussa käynnistyvältä stadionkiertueelta. Taustalla vaikuttavat terveyssyyt: Wattsille on tehty jokin lääketieteellinen operaatio, jonka syytä ei ole kerrottu julkisuuteen, ja lääkäri on kehottanut rumpalia aiemmin tällä viikolla keskittymään toipumiseen.

”Teen kaikkeni ollakseni täydessä kunnossa”, Watts kertoo tiedotteessa, jota useat uutisvälineet ovat siteeranneet. Watts myös leukailee tiedotteessa todeten, että kerrankin hänen ajoituksensa rumpalina on hieman pielessä. Watts täytti kesäkuussa 80 vuotta.

Vuonna 1962 perustettu The Rolling Stones on yksi maailman tunnetuimmista rockyhtyeistä ja rumpali Watts kuuluu yhtyeen perustajajäseniin. Häntä pidetään yhtyeen menestyksen keskeisenä palasena kitaristi Keith Richardsin ja laulaja Mick Jaggerin ohella. Jagger on 78-vuotias ja Richards häntä vuoden nuorempi.

Rolling Stonesin tulevan No Filter -stadionkiertueen on tarkoitus käynnistyä syyskuun lopulla Yhdysvalloissa. Kiertue on siirtynyt pandemian takia ja viimeisin lykkäys tuli tietoon muutama viikko sitten. Wattsia tuuraa kiertueella muusikko Steve Jordan.