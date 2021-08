Yritys sanoo pyrkivänsä mahdollisimman laajaan valikoimaan ja löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja.

Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkossa toimiva kirjakauppa.

Ruotsin kirjallisuuden markkinat ovat vaarassa. Näin pelätään maan kulttuuripiireissä.

Syynä on verkkokauppa Adlibris, joka on Ruotsin suurin verkkokirjakauppa ja myös Ruotsin kirjastojen johtava kirjojen toimittaja. Käytännössä Adlibriksellä on Ruotsin kirjallisuuden markkinoilla monopoliasema, sanoo Ruotsin kirjailijaliiton puheenjohtaja Grethe Rottböll Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Tällä saattaa olla vakavia seurauksia paitsi kirjailijoille, kustantajille, lukijoille kuin koko maan identiteetille.

Vuonna 1997 perustettu Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkossa toimiva kirjakauppa. Sen valikoimiin kuuluu yli kymmenen miljoonaa tieto-, kauno- ja kurssikirjaa. Ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, norjaksi.

Vuonna 2015 kauppa lisäsi valikoimaansa e-kirjat, ja myöhemmin toimisto-, askartelu- ja käsityötarvikkeita sekä leluja.

Äskettäin yhtiö vaati Ruotsissa, että kaikkien sen kautta kirjoja myyvien kustantajien on käytettävä toimituksissa ulkopuolista jakelijaa. Tämä koskee myös kirjastoja, jotka hankkivat Adlibriksen kautta itselleen kirjoja.

Ongelma on, että pienet kustantajat hoitavat usein jakelun itse. Niillä ei ole varaa palkata ulkopuolista jakelijaa.

Siksi etenkin teosten, joista ei oteta suuria painoksia, tai jotka ovat pienkustantamoilta, ovat vaarassa hävitä markkinoilta, sanoo Ruotsin kirjailijaliiton puheenjohtaja Rottböll SVT:lle.

Tilanteen on pelätty vaikuttavan pitkällä aikavälillä myös kirjastojen valikoimaan.

Toisin sanoen pelko on, että maan kirjallisuuden monimuotoisuus kärsii.

Ruotsin tilanne ei ole uniikki, sanoo Ruotsin kulttuurineuvoston hallituksen puheenjohtaja Svante Weyler SVT:n jutussa.

Siis periaatteessa. Asiaa voisi verrata verkkokauppa Amazoniin, jolla on monopoliasema useilla ulkomaiden markkinoilla.

Mutta kirjallisuus ei ole kuten ”muut hyödykkeet”, Weyler jatkaa.

”Kirjat ovat tärkeitä maan kansallisen ja poliittisen identiteetin sekä kulttuurikeskustelun kannalta”, hän sanoo. ”Ne ovat sidoksissa maan kykyyn ymmärtää itseään.”

Siksi kirjallisuuden alan toimijat kannattavat Adlibriksen sääntelyä markkinoilla.

Adlibris käy vuoropuhelua jokaisen kustantajan kanssa, lupaa pr-johtaja Elias Vieglins SVT:n jutussa.

Yritys yrittää löytää ratkaisun, joka ”sopii kaikille osapuolille”, ja pyrkii mahdollisimman laajaan valikoimaan.