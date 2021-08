Oscar-voittaja Bryan Fogelin ohjaus onnistuu yllättämään ja säväyttämään kertoessaan jo paljon julkisuutta saaneesta sananvapautta vastaan suunnatusta murhasta. Maailman suuret suoratoistopalvelut eivät uskaltaneet ottaa dokumenttia ohjelmistoonsa.

The Washington Postin kolumnisti Jamal Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa 2. lokakuuta 2018.

Yhdysvaltain helmikuussa julkaiseman tiedusteluraportin mukaan operaatiolle antoi hyväksyntänsä Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman.

Paloittelumurhasta kirjoitettiin paljon vuosina 2018 ja 2019, mutta iskevä dokumenttielokuva The Dissident (2020) onnistuu silti yllättämään ja säväyttämään. Näkyville avautuvat Saudi-Arabian pelottavat kybervakoilukyvyt ja eritoten tuon vakoilun kammottavat seuraukset: vangitsemiset, kiduttamiset ja Khashoggin murha.

Dokumentin on ohjannut Bryan Fogel, jonka esikoistyö Käry (Icarus, 2017) alkoi doping-kokeiluna, laajeni kuvaksi Venäjän dopingjärjestelmästä ja voitti lopulta Oscarin.

Käry poimittiin Netflixin ohjelmistoon, mutta vastaavan laajan suoratoistolevityksen saaminen The Dissidentille on osoittautunut vaikeaksi. Syy on ilmeinen: Saudi-Arabian valtavat varat ja vaikutusvalta. Dokumentti on ollut tarjolla vuokrapalveluissa, ja Suomessa sen esittää ensimmäisenä C More.

Liikkeelle lähdetään saudiaktivistista, josta harva lienee kuullut. Kuvaushetkellä 27-vuotias Omar Abdulaziz asuu Kanadassa, mistä hän on saanut turvapaikan.

Abdulaziz kertoo aiheuttaneensa Khashoggin kuoleman ja lienee valitettavasti oikeassa. Seuraa juonipaljastus: Khashoggin kriittiset twiitit tai kolumnit eivät ehkä olisi johtaneet tappokäskyyn, mutta Saudi-Arabian twiittaaja-armeijan vastaisen operaation rahoittaminen oli liikaa. Operaation ideoi Abdulaziz.

Aiemmin Abdulaziz oli perustanut saudien sananvapautta puolustavan Youtube-kanavan. Uhkailujen sijaan hän sai Mohammed bin Salmanilta kutsun palata synnyinmaahansa, ”nuorten ääneksi” televisioon. Varautuneesti asiaan suhtautunut aktivisti sai kuulla houkuttelijoilta yhden The Dissidentin vertahyytävistä lauseista: ”Mikset ainakin kävisi lähetystössä uusimassa passisi?”

Sananvapausaktivisti Omar Abdulaziz, joka tuntee osaltaan myötävaikuttaneensa Khashoggin kuolemaan, yritettiin myös houkutella ansaan.

Khashoggi kielsi menemästä, mutta myöhemmin ei itse osannut olla yhtä varovainen. Inhimillinen syy selviää dokumentissa: USA:ssa Khashoggia piinasi masennusta lähentelevä yksinäisyys. Avioliittoon turkkilaisen toimittajan Hatice Cengizin kanssa tarvittiin virallinen tosite, jota hän lähti konsulaatista hakemaan.

Turkin poliisin nauhoitteita tapahtumista seurataan tekstimuodossa. Koska kuuntelumateriaalia on myös ajalta ennen Khashoggin saapumista konsulaattiin, ei jää pienintäkään sijaa väitteille, että kuolema oli jossain määrin vahinko.

Yksi turkkilaisista tutkijoista arvelee, että murhapaikaksi valikoitui konferenssihuone, koska sen tapahtumia pystyi seuraamaan nettikameran välityksellä.

The Dissident, C More. (K12)