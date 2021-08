Raja on syvästi myötätuntoinen elokuva ulkopuolisuudesta, yhteyden löytymisestä ja metsän voimasta.

Draama

Raja ★★★★★

Gräns, Ruotsi 2018

Fem klo 21.56 ja Yle Areena (K12)

Ruotsalais-iranilaisen Ali Abbasin Raja oli vuoden 2018 suuria ilonaiheita, ja se nappasi silloin myös Cannesin elokuvajuhlien Un certain regard -palkinnon. Guldbaggejakin sateli, muun muassa toiselle päänäyttelijälle Eero Milonoffille.

Milonoff ja hänen vastanäyttelijänsä Eva Melander on maskeerattu melkein tunnistamattomiksi, sillä he ovat molemmat peikkoja. Ja kun he sattumalta tapaavat ja rakastuvat rajusti, he alkavat kiinnostua myös yhteisestä taustastaan. Miksi kummallakin on arpi takapuolen kohdalla?

Raja on riipaiseva ja syvästi myötätuntoinen elokuva ulkopuolisuudesta, yhteyden löytymisestä ja metsän voimasta. Jännärijuontakin on mukana.

Se perustuu John Ajvide Lindqvistin novelliin, ja Abbasin unenomainen visio on hieno esimerkki pohjoismaisen draaman uusista, omaperäisistä tuulista.