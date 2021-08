Ronan Farrow oli yksi journalisteista, joiden ansiosta elokuvamoguli Harvey Weinstein saatiin viimein vastuuseen. HBO:n sarja Catch and Kill, The Podcast Tapes perustuu hänen kirjaansa ja podcastiin.

Catch and Kill on oikeastaan kuvitettu podcast. Jaksoissa kuullaan sekä Weinsteinin uhreja että Ronan Farrow’n toimittajakollegoja. Kuvassa Farrow haastattelee Rowena Chiuta, joka toimi Weinsteinin assistenttina ja syytti tätä raiskauksesta.

Syksyllä 2017 tapahtumat kiihtyivät nopeaan tahtiin. Samoihin aikoihin #metoo-kampanjan ryöpsähdyksen kanssa ryhmä toimittajia sai valmiiksi juttuja, joissa todistettiin elokuvamoguli Harvey Weinsteinin syyllistyneen seksuaaliseen väkivaltaan ja raiskauksiin jo vuosikymmenten ajan.

Sen jälkeen maailma ei ole ollut entisensä eikä varsinkaan Hollywood.

Yksi tutkivista journalisteista oli Ronan Farrow, Mia Farrow’n ja Woody Allenin poika, joka ryhtyi kaivelemaan Weinsteinin tekemisiä jo vuosia ennen. Hän löysi jopa Weinsteinin uhreja, jotka olivat valmiita puhumaan, ja sai haltuunsa nauhoituksen, joka ei jättänyt tilaa tulkinnoille.

Silti seinä nousi pystyyn, eikä hän saanut juttuaan julkisuuteen. Weinsteinia ympäröi vankka verkosto, joka piti tämän puolia. Se ylsi myös median puolelle, muun muassa NBC-yhtiöön.

Lopulta Farrow löysi lehden, joka oli valmis taisteluun. Farrow möi aineistonsa ja juttunsa The New Yorker -lehdelle, ja samaan aikaan Weinstein piiritettiin myös The New York Timesin taholta. Molemmat lehdet palkittiin Weinstein-jutuistaan Pulitzerilla.

29. heinäkuuta 2021 Harvey Weinsteinia syytettiin Los Angelesissa seksuaalirikoksista vuosina 2004–2013.

Farrow julkaisi sittemmin omasta osuudestaan kirjan Catch and Kill. Hän toimitti sen pohjalta suositun podcast-sarjan, ja hän teki diilin myös HBO:n kanssa.

Nyt viimein on valmistunut kuusiosainen dokumenttisarja, joka on oikeastaan kuvitettu podcast. Sarjan ovat ohjanneet Fenton Bailey ja Randy Barbato.

Kuten odottaa saattaa sarja on yhtaikaa jännittävä ja puistattava. Puolituntisissa, nopeatahtisissa jaksoissa kuullaan sekä Weinsteinin uhreja että Farrow’n kollegoja, jotka muistelevat hänen kanssaan työn eri vaiheita.

Välillä on vaikea pysyä mukana, missä järjestyksessä mitäkin tapahtui, mutta varsinkin kolmas jakso toimii hyvin myös ruudussa.

Vaikka naiset ovat paljon äänessä, ja sarjassa kuullaan heidän kuvauksiaan siitä, mitä Weinstein todella teki, sarjan pääpaino on journalistisen prosessin kuvauksessa.

Nyt keskitytään siihen, miten Weinsteinin kaltaiseen suojeltuun ihmispetoon päästiin käsiksi. Tutkimus työllisti lakimiesten, päälliköiden ja toimittajien ohella faktantarkistajia, jotka hekin paahtoivat ympäripyöreitä päiviä. Jokainen kivi oli käännettävä ja yksityiskohta tarkistettava.

Välillä sarjassa on vaarana, että Ronan Farrow’n sankarirooli korostuu itse tapauksen kustannuksella, ja sarjan kuudes, vakoiluun keskittyvä jakso tuntuu tässä yhteydessä tarpeettomalta.

Catch and Kill, The Podcast Tapes, HBO Nordic.