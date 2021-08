Yhdeksän jääveistosta jököttää Helsingin Kansalaistorilla. Kolme metriä korkeiden jääpaalien sumeista, sinivaaleista pinnoista valuu vesivanoja noroina maahan.

Kiveykseen on kirjoitettu valkoisella sadan kaupungin nimet. Jää on ehtinyt jo puolenpäivän aikana sulaa sen verran, että kaupunkien nimiä peittävät vesilammikot saavat tennarit narskumaan.

Jos ilmastonmuutosta ei hillitä, merenpinta uhkaa hukuttaa useita rannikkokaupunkeja vuosisadan loppuun mennessä.

Vatsaa kouraisee. Helsingin, Porvoon, Turun, Rauman, Dublinin, Tokion ja monen muun kaupungin nimet koristavat vettynyttä laatoitusta.

Teos osuu ja uppoaa yksinkertaisuudessaan.

Samaa mieltä ovat Kansalaistorille kerääntyneet ihmiset. Moni ottaa selfieitä ja tunnustelee käsin jäätä. On hiljaista.

Kokonaisuus nimeltään I.C.E. – Indisputable Case of Emergency on hätätilaviesti ja taideteos, jonka ovat luoneet yhdessä arkkitehti Erkko Aarti ja säveltäjä Cecilia Damström.

Jääveistosten läheisyydessä on kokonaisuuteen kuuluva puupaviljonki, jonka sisällä Damströmin vihlova sävellys soi. Sen kiihtyvä tempo kuvastaa ilmastostressiä.

Äänitteellä soittaa Sinfonia Lahti Dalia Stasevskan johdolla.

Lisäksi teos on kuultavissa verkkosivuilla. IP-osoitteen perusteella teoksen pystyy kuuntelemaan vain sadassa vaarassa olevassa kaupungissa ja Suomen rannikkokaupungeissa.

Teoskokonaisuuden tavoitteena on havahduttaa ihmiset ilmastonmuutokseen.

Taiteilijoiden viesti on se, että ratkaisu saadaan aikaan yhdessä.

”Pitää saada aikaan halu muuttaa asiaa. Ilmastonmuutos on helppo unohtaa”, sanoo Damström.

Säveltäjä on aiemminkin tehnyt kantaottavaa klassista musiikkia. Esimerkiksi Requiem for our Earth -teoksessa (2019) kuoro laulaa pätkiä muun muassa Greta Thunbergin puheesta sekä siteeraa Suomen kaivoslakia.

Damströmiä ihmetyttää, miten helposti ilmastonmuutos jää muun arjen taustalle eikä siitä jakseta kiinnostua.

”Onhan se hassua, että olympialaiset kiinnostavat enemmän kuin maailman selviytyminen.”

Taideprojekti alkoi noin puolitoista vuotta sitten, jolloin Erkko Aarti alkoi pohtia, mikä olisi sopiva toteutustapa kantaaottavalle teokselle.

Tärkeää oli, ettei teos itsessään tuottaisi jätettä. Tämän vuoksi jää tuntui sopivalta elementiltä. Teos sulaa lopulta pois, ja vesi palautuu luonnon kiertokulkuun.

Arkkitehdin mukaan ekologisuus on ollut oleellisessa osassa teoksen toteutusta. Vettä ei ole erikseen lähdetty jäädyttämään, sillä se olisi vienyt runsaasti energiaa. Nämä jääkimpaleet on sahattu Ylläksen järvistä viime talvena.

Luonnonjää kuljetettiin Helsinkiin, ja sitä säilytettiin Kivikon hiihtohallissa.

Taideteos herätti ihmisten kiinnostuksen. Monet koskettivat jäätä ja poseerasivat veistosten kanssa.

Teos julkistettiin perjantaina, ja jo ensimmäisenä päivänään se on kerännyt uteliaita kansalaisia paikan päälle. 8-vuotias Sonja Ollila ja hänen äitinsä Laura Ollila ovat saapuneet ihmettelemään teosta.

”Mielestäni on hyvä, että herätellään ihmisiä ilmastonmuutoksesta”, Laura Ollila sanoo.

Molempien mielestä jään sulaminen tekee asian konkreettiseksi. Veistosten nopea sulamisvauhti kauhistuttaa heitä.

Sonjan mielestä yhdeksän tornia näyttivät kaukaa muovilta. Pylväät paljastuivat jääksi, kun sormet koskettivat kylmää pintaa.

Samalla kun Sonja vastailee toimittajan kysymyksiin, on hänellä videopuhelu käynnissä kaverinsa kanssa, sillä hän haluaa esitellä teosta myös kaverille.

Erityisesti perheen pienimmät koskettelivat ihmeissään kylmiä jääveistoksia.

Jääpaloja ovat saapuneet kuvaamaan myös 15-vuotias William Norton ja hänen äitinsä Tiina Norton. He asuvat talvisaikaan Irlannissa, joten näin suuren jäämäärän näkeminen kerralla tuntuu teinistä oudolta.

”Hieno teos. Vähän outoa, että jäätä on keskellä kesää.”

William Norton vastaa ytimekkäästi kysymykseen siitä, mitä ajatuksia ilmastonmuutos herättää.

”Pelottaa.”

Äiti ja poika lähtevät etsimään, löytyykö omaa kotikaupunkia, Dublinia, listasta. Löytyyhän se. Meren pinnan nouseminen uhkaa myös sitä.

Outi Leskisellä ja Eeva Kailalla oli sattumalta teemaan sopiva mielenosoituskyltti mukanaan.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu teokseen yksiulotteisen ihailevasti. Liisa Laaksonen, Eeva Kaila ja Outi Leskinen ovat osoittaneet jo pitkään mieltään Eduskuntatalon portailla aina perjantaisin. Laaksonen on kohta jo kolmen vuoden ajan penännyt tarvittavia toimilta päättäjiltä.

Tänään he olivat tavanomaiseen tapaansa kerääntyneet Eduskuntatalon eteen. Kansalaistorin tapahtumat alkoivat kiinnostaa, ja he päättivät tulla kurkkaamaan, mitä paikalla tapahtuu.

Pelkkää kiitosta teos ei kuitenkaan aktivisteilta kerää.

Outi Leskisen mukaan Narinkkatori olisi parempi paikka viestin perille viemiseksi kuin Oodin edusta.

”Nyt teos ei syyllistä niitä tahoja, joita pitäisi”, Leskinen toteaa.

Hänen mukaansa kritiikin pitäisi osua talousjärjestelmään ja päättäjiin sen sijaan, että se kiinnittää kirjastokävijöiden huomion.

”Eduskuntataloa lukuun ottamatta ne ihmiset, joilla on valta tehdä isoja ilmastotekoja, ovat muualla.”

Jääveistosten toteutuksesta vastasi Seppo Mäkinen ja Snowhow. Hän on arvioinut, että jää sulaa kymmenessä päivässä. Sulamisen kannalta kriittisintä on uv-säteily ja tuuli eikä niinkään ilman lämpötila.

Teos juhlistaa omalta osaltaan sitä, että Lahti on vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki. Mutta miksi teos on sitten esillä keskellä Helsinkiä?

Avajaisten lehdistötilaisuudessa sekä Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen että Helsingin pormestari Juhana Vartiainen korostivat, että eri kaupunkien välistä yhteistyötä ja keskustelua tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomessa.

Vaikka ilmasto on pääasia, koronapandemia tulee mainituksi useaan otteeseen.

Avajaisten lehdistötilaisuudessa Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Markku Kulmala muistuttaa, että koronarajoituksista huolimatta hiilidioksidipäästöjen määrä on kasvanut.

Hän muistuttaa myös ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta.

”Vuonna 2020 ilmanlaadun vuoksi kuoli paljon enemmän ihmisiä kuin covidin.”

I.C.E. – Indisputable Case of Emergency -teos on esillä Helsingin Kansalaistorilla 6.8.–15.8.2021.