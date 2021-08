Suorasanaisessa pamfletissa haaveillaan maailmasta, jossa naiset eivät enää tarvitse miehiä pönkittämään itsetuntoaan.

Pamfletti

Pauline Harmange: Miksi vihaan miehiä (Moi les hommes, je les déteste). Suom. Saana Rusi. Kustantamo S&S. 76 s.

Viime vuonna erään tuntemattoman esikoiskirjailijan pamfletti aiheutti Ranskan mediassa valtavan kohun. Pienen vaihto­ehto­kustantamon jul­kaisema teos olisi toden­näköisesti jäänyt sup­pean joukon lukemis­toksi, ellei Ranskan tasa-arvoministeriön neuvonantaja olisi vaatinut teoksen vetämistä pois kaupoista. Hän, kuten sittemmin moni muukin, provosoitui jo teoksen nimestä, joka kuuluu ytimekkäästi: Miksi vihaan miehiä (Moi les hommes, je les déteste, suom. Saana Rusi).

Mediahuomion takia teoksesta tuli hetkessä kansainvälinen myyntimenestys, ja nyt kun Pauline Harmangen (s.1995) pamfletti on ilmestynyt myös suomeksi, on aika arvioida, oliko kulttuuriskandaaliin perusteita. Syyllistyykö kirjoittaja, bloggaaja ja aktivisti miesvihaan ja mitä uutta hän mahdollisesti tuo feministiseen ajatteluun.

Se on sanottava, että ainakin Harmange on suorasanainen ja rohkea. Etukäteen olisi voinut ajatella, että kirjoittaja koettaa tekstissään lieventää suorasukaista titteliä, mutta ei. Harmange kertoo vihaavansa kaikkia miehiä ja kummastelevansa, miksi miehet ovat sellaisia kuin ovat: väkivaltaisia, egoistisia ja laiskoja pelkureita.

”En lähtökohtaisesti juuri pidä miehiä arvossa. Hassu juttu, mutta minulla ei ilmeisesti pitäisi olla mitään oikeutta vihata miehiä. Olenhan päättänyt mennä yhden kanssa naimisiinkin, ja tunnustan rakastavani häntä kovasti”, hän kirjoittaa.

Miten Harmange käyttämä misandrian eli miesvihan käsite sitten pitäisi ymmärtää? Hänelle se tarkoittaa kielteistä suhtautumista koko miespuoliseen väestöön, jolla hän viittaa kaikkiin cis-miehiin, jotka ovat sosiaalistuneet miehiksi eivätkä riittävästi kyseenalaista nauttimiaan etuoikeuksia.

Erityisesti häntä ärsyttävät miehet, jotka valittavat, että #metoon jälkeen ei enää tiedä, miten saa olla ja mitä saa sanoa. ”Minun on vaikea kaivaa empatiaa tällaista eksistentiaalista ahdistusta kohtaan. Joka hetki, kun miehet surkuttelevat omaa vainotun miehen osaansa, he laistavat tehtävästään: olla hieman vähemmän perusteellisesti patriarkaatin tuote”, hän kirjoittaa.

Harmangen mukaan miesviha eli misandria on oikeutettua, sillä se on alistettujen sortajiaan kohtaan tuntemaa vihaa. Oleellista olisikin ymmärtää, ettei miesviha ole verrattavissa naisvihaan. Misogynia on sisäänrakennettu patriarkaalisen yhteiskunnan rakenteisiin ja äärimmilleen vietynä se ilmenee väkivaltana naisia kohtaan, mutta misandriassa kyse on vihan, epäluulon tai turhautumisen tunteesta, kun tulee kohdelluksi alempiarvoisena.

Nainen, joka vihaa miehiä, ei ole yhtä vaarallinen kuin mies, joka vihaa naisia. Niiden muodostamaa uhkaa tai ilmaisukeinoja ei myöskään voi verrata toisiinsa.

Sanojensa tueksi hän esittää valitettavan tuttuja väkivaltatilastoja: vuonna 2017 86% puolisonsa tai exänsä käsiin kuolleista oli naisia ja vuonna 2018 lähisuhdeväkivallasta tuomituista 96% oli miehiä. Luvut ovat Ranskasta, mutta Suomen vastaavat eivät poikkea niistä paljoakaan.

Harmangen misandria on lähellä feminismiä, mutta rahtusen itsevarmempaa ja röyhkeämpää kuin valtavirran feminismi.

Feministisiä liikkeitä hän kritisoi siitä, että ne ovat kieltäneet miesvihan olemassaolon (mikä on totta, sillä mitään vakiintunutta systemaattista miesten vähättelemiseksi ei ole), olleet liian riippuvaisia miesten hyväksynnästä ja liian pitkään halunneet tehdä yhteistyötä miesten kanssa.

Se taas Harmangen mukaan johtuu siitä, että naiset on aina kasvatettu kilteiksi tytöiksi ja myötäsukaisiksi, konflikteja kaihtaviksi naisiksi.

Jos Harmange saisi päättää, miehet pysyisivät omalla tontillaan ja kun naiset eivät enää tarvitsisi miehiä pönkittämään itsetuntoaan, he löytäisivät itse itsensä ja aivan uudenlaisia voimia.

Tällaista sisaruuden ajatusta on viime aikoina tuonut esiin myös esimerkiksi suomalais-nigerialainen feministi Minna Salami, joka ei kannata jaotteluja feminismin sisällä, koska kaikkia naisia yhdistää pelon kanssa eläminen.

Salami haluaisi rakentaa nykyisin vallalla olevan länsimaisen tietojärjestelmän tilalle kokonaan uuden, joka perustuisi aistivoimaiseen tietoon. Kun näkökulma ei enää perustuisi miehisyyteen ja valkoisuuteen, voitaisiin luodaan jotain täysin uutta, jossa kaikki ihmiset voisivat kukoistaa.

Lukiessani Miksi vihaan miehiä -kirjaa minusta tuntuu kuin olisin ystävieni kanssa baarissa kohkaamassa kokemistamme vääryyksistä. Harmange kirjoittaa, miten häntä ärsyttää, että miehiä edelleen kiitellään, jos he hakevat lapsensa päiväkodista tai miten miehet etenevät hyvän itsetuntonsa turvin urallaan tai miten naiset edelleen suhteissaan suostuvat epämukaviin seksuaalisiin tekoihin, jotta kaikki olisivat tyytyväisiä.

Kymmenen vuoden kokemus blogin kirjoittamisesta näkyy hyvässä ja pahassa: Harmangen teos on sekoitus hänen omia arkisia huomioitaan, hänen kuulemiaan anekdootteja, hyvin tuttuja ajatuksia tasa-arvosta sekä elämänohjeita, kuten ”luota itseesi yhtä vankkumattomasti kuin keskinkertainen mies”.

Feminististä teoriaa tuntevalle pamfletti ei tarjoa juurikaan mitään uutta, mutta kirjoittajan sujuva ja suorasukainen tyyli tuntuu virkistävältä ja raikkaalta, mistä kiitos kuuluu myös suomentaja Saana Rusille.

Harmange ei myöskään epäröi pistää itseään likoon, vaan pohtii muun muassa sitä, miten hän biseksuaalina päätyi heterosuhteeseen ja miten hän omassa parisuhteessaan vastaa emotionaalisesta työstä, kuten naisilla heterosuhteissa on aina ollut tapana.

Pamfletin kulta-aika Suomessa ajoittuu vuosikymmenien taakse (viime aikoina moni pamflettina markkinoitu teos on tosiasiassa ollut tilaustyö), ja ainakin itse olen niin tottumaton lajin lukija, että aluksi huomasin kaipaavani Harmangen väitteiden tueksi enemmän teoriaa tai lähteitä.

Tosiasiassa pamfletti lajina ei sellaisia vaadi, vaan kyse on kirjoittajan omista mielipiteistä ja kannanotoista.

Niinpä Harmange voi aivan vapaasti kirjoittaa, että miesten vihaaminen on tuonut hänen elämäänsä paljon iloa. Luultavasti lukija joko ihastelee hänen rohkeuttaan tai provosoituu lausumasta. Molemmissa tapauksissa Harmangen pamfletti osuu täysin kohdalleen.