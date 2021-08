Kai Niemisen uusi kokoelma epäilee itseäänkin, mutta suppeasta näkökulmasta huolimatta kirja on taattua Niemistä.

Keraamikko Elina Sorainen (1943– 2017) on vahvasti läsnä puolisonsa Kai Niemisen runokokoelmassa Heräsin taas unesta. Kuvassa Sorainen vuonna 2006.

Runot

Kai Nieminen: Heräsin taas unesta. Basam Books. 85 s.

Runoilija Kai Niemisen pitkän julkaisutauon päättävä uusi kokoelma tuntuu entistä raskaammalta, kun muistaa edellisen Alan oppia -teoksen (Tammi, 2010) kuvaaman parisuhdeauvon. Tuossa teoksessa nimeltä puhuteltu keraamikkopuoliso Elina oli vahvasti elossa, mikä etenkin jälkiviisaasti tarkastellen heijastuu myös runojen maailmankatsomukseen: ”maailma on kaunis ja elämä ihanaa / ja hetki lakkaamaton, / ei se ole uskon asia.”

Nyt puoliso on poissa, ja Niemisen uudet runot kiertyvät kuin orjantappura leskimiehen yksinäisyyden ja ikävän ympärille. Koska Elina on toiminut myös Niemisen esilukijana, on runoilijalle epäselvää, voiko uusia tekstejä ylipäätään kutsua runoiksi.

Runon määritelmään nimittäin tuntuu kuuluvan, että sellainen on läpäissyt puolison seulan: ”niinpä en enää kirjoita ”runoja”, puhun sinulle mitä vielä osaan / suostun siihen, ettei sinua ole, että olet kuollut / mutta en ole menettänyt sinua / ja sinä tiesit sen, tiedät”.

Aikamuodon vaihdos lopussa on yksi niistä hienovaraisista keinoista, jotka tekevät uuden kokoelman teksteistä yhtä lailla runoja kuin tekijänsä aiemmatkin.

Kirjailija ja suomentaja Kai Nieminen kuvattuna kotinsa pihalla toukokuussa 2020.

Samalla ne ovat mutkatonta puhetta, sillä Kai Nieminen on juuri puheenomaisen runon taitaja, 1970-lukuisen osallistuvan ja tunnustuksellisen runon tuote siinä missä isä Pertti (1929–2015) oli arkkityyppinen kuulaiden kuvien modernisti.

Kai Niemisen runot vastustavat metaforaa, jossa yksi asia edustaa toista. Niissä syntyjen syvien pohdiskelu tapahtuu aina keskellä arkea ja banaaliakin tapahtumien ja ajatusten virtaa. Runo voi silti muotoonsa ikuistaa jotakin, mikä keskellä elämän virtaa jäisi muuten huomaamatta.

Kuolema on paradoksaalinen asia. Vaikka runon puhuja ei tuonpuoleiseen uskokaan, edesmennyttä puhutellaan silti preesensissä. Ja puhetta hänelle ei noin vain lopeteta, ”sinä” istuu sitkeästi mukana jokaisessa kokoelman runossa. Unissa sinän voi myös kohdata, ja monet runot kertovat öisistä keskusteluista ja sattumuksista.

Nieminen kirjoittaa monista samoista aiheista kuin ennenkin, mukaan lukien soittamisen ilo, teen juominen ja ystävien tapaaminen: ”kun he lähtivät iski taas se vanha tuttu yksinäisyyden tunne: ilon haihtuminen / kun ilon tuojat kaikkoavat”. Nyt soitto ja tee edustavat hetkellistä pakoa ja ystävistä monet vertaistukea, muita leskimiehiä.

Voi hyvin uskoa tämän kirjankin toimivan vertaistukena monille. Kulttuurielämää tunteva voi sen sivuilta bongata myös tuttuja hahmoja, vaikka koko nimiä ei käytetäkään.

Leskimies huomaa myös muutoksia itsessään suhteessa muihin: ”minusta on kuolemasi jälkeen tullut sosiaalisempi, / kun täytyy edustaa molempia.”

Elina on jättänyt jälkeensä mittavan perinnön, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti, ja lukuisia oppilaita, jotka haluavat jatkaa hänen työtään. Runoilija huomaa joutuvansa vastaamaan moniin kysymyksiin, jotka on aina aiemmin suunnattu Elinalle.

Jos Heräsin taas unesta ei olekaan yhtä utelias ja ennakkoluulottomasti monia aiheita pohdiskeleva kuin Niemisen aiemmat teokset, sen ymmärtää hyvin: suru on vaativa vieras.

Kuitenkin lukija voi kirjassa tunnistaa tutun rehellisen äänen ja todeta, että tällaista elämä nyt on, runoilija-Niemiselle ainakin. Ja olla kiitollinen siitä, että hän osaa sen ilmaista juuri näin.

Nieminen on julkisuudessa kertonut suomentavansa todellista klassikkoa, maailman ensimmäisenä romaanina pidettyä Murasaki Shikibun (n. 978–1014) Genjin tarinaa, ja työn hitaaseen etenemiseen viitataan tämänkin kirjan sivuilla. Uskallan toivoa, että vaativan hankkeen sivussa syntyy myös uusia aitoja niemisiä.