We Will Rock You -musikaalissa herätetään henkiin rockia tulevaisuuden virtuaalimaailmassa

Queenin biiseissä on sopivasti mahtia, pontta ja kimalletta täyttämään iso näyttämö. Niitä musikaalissa kuullaan kaikkiaan 24.

Saara Aalto tekee We Will Rock You -musikaalissa Scaramouchen roolin.

Harri Römpötti

We Will Rock You -musikaali Jäähallissa.

We Will Rock You -musikaali käyttää pohjanaan Queenin musiikkia, mutta ei kerro mitään bändistä tai sen johtajasta Freddie Mercurysta.

Sen sijaan se on tieteisfantasia tulevaisuudesta, jossa kaikki elämä on siirtynyt iPlanetiin, jonkinlaiseen virtuaalimaailmaan, rock on kuollut ja yksilöllinen luovuus kielletty. Ihmisillä on nimien sijasta käyttäjätunnukset.

Mutta yksi kuulee unissaan rockin pyhiä tekstejä, ottaa nimekseen Galileo (Lauri Mikkola) ja lähtee etsimään pyhää skebaa, kätkettyä kitaraa, jolla voi herättää musiikin taas eloon.

Sankari muistuttaa Matrix-elokuvan (1999) Neoa, joka herää huomaamaan ympäröivän todellisuuden lumeeksi. Hänen tehtävänsä taas on vähän samanlainen kuin kuningas Arthurin, joka nousi valtaan vedettyään miekan kivestä.

Rinnalleen Galileo saa neidon, jolle antaa nimeksi Scaramouche (Saara Aalto). Vanhakantaiselta tuntuu, että tyttö ilmentää yksilöllisyyttään vaatteilla, kun poika kukkoilee musiikilla. Sukupuoliasetelmaa tasapainotetaan tosin myöhemmin.

Vastaansa sankaripari saa iPlanetia hallitsevan Killer Queenin (Nina Tapio). Pahiksella on yksi musikaalin vetävimmistä numeroista, tulkinta Another One Bites the Dust -biisistä.

Jäähallissa nähtävä We Will Rock You on suomalainen versio Ben Eltonin kirjoittamasta musikaalista, joka sai ensi-iltansa Lontoossa vuonna 2002. Siellä sitä esitettiin yhtä jaksoisesti 12 vuotta. Se on ollut menestys pitkin maailmaa.

Elton on koomikko, kirjailija ja käsikirjoittaja, joka on ollut mukana muun muassa kirjoittamassa 1980-luvun alun anarkistista Älypäät-komediasarjaa. We Will Rock You -musikaalissa hän irvailee popmusiikin tuotteistamiselle muoviseksi.

Suomalaisen versio osuu aikaan, jolloin monella taholla surraan kitaravetoisen rockin putoamista marginaaliin. Siinä mielessä sen sanoma rockin kuolemasta ja henkiin herättämisestä osuu nyt hyvin ajan henkeen.

Tosin melkoista ironiaa voi nähdä siinä, että We Will Rock You nostaa rockin yksilöllisyyden ylimmäksi ilmentymäksi, mutta käyttää siihen vanhoja lainabiisejä. Siinä mielessä se on ollut aina oheistuote ja osaltaan musiikin tuotteistamista.

Mutta Queenin biiseissä on sopivasti mahtia, pontta ja kimalletta täyttämään iso näyttämö. Niitä on mukana 24. Mariska on suomentanut niistä suuren osan sujuvasti. Tosin We Are the Champions ja Bohemian Rhapsody kuullaan lopussa alkukielisinä.

Käsikirjoituksen suomentaja Sanni Heinzmann on joutunut tekemään vähän samanlaista työtä kuin Jerry Cottonien kääntäjät aikoinaan eli kirjoittamaan uusiksi Eltonin dialogiin upottamat viittaukset popin tunnettuihin säkeisiin.

Suomalaisen version vuoropuhelusta voi poimia viittauksia Juicesta Dingoon, Hassisen Koneesta Kikkaan ja Eppu Normaalista Leevi and the Leavingsiin.

Sama paneutuminen näkyy kaikkialla Maria Sidin ohjaamassa esityksessä. Kristian Nymanin johtama bändi soi hienosti ja Gunilla Olsson-Karlssonin koreografiat kulkevat täsmällisesti, mutta isoimman vaikutuksen tekevät Joonas Tikkasen lavasteet ja valot.

Digitaaliset videolavasteet muuttuvat nopeasti ja notkeasti moneksi. Niissä voi nähdä jopa viitteitä mediataiteen historiaan. Vai muistuttavatko ne ihan vahingossa aina välillä Nam June Paikin telkkareista rakentamia installaatioita?

Satiirista huolimatta tarina on silkkaa hömppää, mutta kevyttä viihdettä musikaalin kuuluukin olla.