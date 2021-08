Yli sadan teatterin ja alan järjestön allekirjoittaman kannanoton mukaan esittävän taiteen sektorin tappiot ovat noin 1,5 miljoonaa euroa joka viikko. Rajoitukset ovat alan mukaan kohdistuneet epäoikeudenmukaisesti.

Yli sata teatterialan toimijaa on allekirjoittanut kannanoton, jossa vaaditaan kahden metrin turvavälien poistamista teattereiden katsomoissa ja muissa yleisötilaisuuksissa silloin, kun jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka.

”Teatterin katsomossa istuminen ei ole vaarallisempaa kuin ravintolassa tai junassa istuminen – rajoitusten ei tule enää kohdistua epäoikeudenmukaisesti”, kannanotossa kirjoitetaan.

Vastaavaa turvaväliä ei edellytetä myöskään muilla yhteiskunnan osa-alueilla, vaan terveysturvallisuudesta voidaan huolehtia muilla keinoilla.

Myös koronapassi olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian ja laajasti, jotta nyt voimassa olevia teattereihin kohdistuvia rajoituksia voitaisiin purkaa ja ala saisi vihdoin toimia täysipainoisesti.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet suuri osa suomalaisista teattereista ja alan järjestöistä ja liitoista. Mukana ovat esimerkiksi Suomen Kansallisteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri sekä useita pieniä ryhmiä.

Kannanotossa ollaan huolissaan siitä, että uusi teatterikausi on monilla alueilla taas käynnistymässä tiukkojen rajoitusten kanssa. Vaikka pääministeri Sanna Marin kertoi torstaina valtioneuvoston kokouksen jälkeen, että hallitus on valmis helpottamaan teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten toimintaa, alan kannalta asialla on kiire. Teatteriesitysten tuotanto ja lipunmyynti ovat pitkäjänteistä työtä, joten ratkaisujen pitää olla sellaisia, että niihin voidaan nojata myös pidemmällä aikavälillä.

Nykyinen vaatimus kahden metrin turvavälistä tekee teattereiden toiminnan kustannuksiltaan järjettömäksi: katsomoon voidaan ottaa vain 10–20 % täydestä yleisökapasiteetista, kun toiminnan kustannukset kuitenkin pysyvät samoina kuin täydelle katsomolle esitettäessä. Esittävän taiteen sektorin tappiot ovat noin 1,5 miljoonaa euroa joka viikko, jonka ala joutuu toimimaan kahden metrin turvavälivaatimuksen kanssa.

Niin kauan kuin yleisötilaisuuksiin kohdistuu rajoituksia, ala tekee tappiota ja tulee tarvitsemaan valtiolta lisätukea sekä teattereille että alan freelancereille. Lisäksi rajoitukset tulevat aiheuttamaan valtiolle lisämenoja työttömyyskorvauksina, kannanotossa muistutetaan.

Kannanotto julkistettiin Tampereen teatterikesän yhteydessä.

