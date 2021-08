South Parkin tekijöiden hittimusikaalin piti tulla Helsinkiin, nyt esitys on jäissä – Rasistiseksi syytettyyn käsikirjoitukseen odotetaan muutoksia

Helsingin kaupunginteatteri ehti jo aloittaa amerikkalaisen The Book of Mormon -musikaalin koe-esiintymiset. Sitten tulivat rasismisyytökset, ja nyt teatterissa odotetaan käsikirjoitukselle vihreää valoa Yhdysvalloista.

The Book of Mormonin alkuperäiset näyttelijät esiintyivät Tony-gaalassa New Yorkin Beacon-teatterissa vuonna 2011.

Teatterit mainostavat parhaillaan syksyn ohjelmistojaan. Isoimpia satsauksia valmistellaan kuitenkin jo paljon pidemmälle.

Helsingin kaupunginteatteri kertoi jo alkuvuodesta tuovansa The Book of Mormon -hittimusikaalin ensi-iltaan vuoden päästä, syksyllä 2022. Teatterin oli alun perin tarkoitus aloittaa musikaalin valmistelut viime keväänä koe-esiintymisillä.

Tällä hetkellä on epäselvää, milloin esitys ylipäänsä nähdään Suomessa. Alkuperäinen syksylle 2022 suunniteltu Helsingin-ensi-ilta joka tapauksessa lykkääntyy.

Viivästyksen syy ei tällä kertaa ole koronaviruspandemiassa, vaan siinä, että viime keväänä teosta syytettiin Yhdysvalloissa rasismista.

The Book of Mormon kertoo kahdesta mormonikirkkoon kuuluvasta nuoresta miehestä, jotka lähtevät Ugandaan lähetyssaarnaajiksi.

Kaupunginteatterin versio teoksesta on toteutuessaan merkittävä tapaus suomalaisessa teatterissa, sillä amerikkalaismusikaali on ollut maailmalla jättihitti. Yhdysvalloissa Broadwaylla se on ollut yksi suosituimmista teatteriesityksistä. Satiirinen komedia on voittanut yhteensä yhdeksän Tony-palkintoa, mukaan lukien parhaan musikaalin palkinnon.

Kantaesityksensä The Book of Mormon sai vuonna 2011, jonka jälkeen sitä on esitetty useassa eri maassa ja teatterissa.

musikaalin sisällön julkinen uudelleenkäsittely alkoi Yhdysvalloissa viime maaliskuussa. Tuolloin The Book of Mormonin 20 alkuperäistä ja nykyistä mustaa näyttelijää allekirjoittivat Yhdysvalloissa kirjeen, jossa he vaativat käsikirjoittajia ja tuottajia arvioimaan teosta uudelleen.

The Book of Mormonin tuottaja Anne Garefino (vas.), Robert Lopez, Stephen Oremus ja Trey Parker.

The Book of Mormonin ovat kirjoittaneet Trey Parker, Matt Stone ja Robert Lopez. Parker ja Stone tunnetaan musikaalin lisäksi suositun South Park -televisiosarjan luojina.

Kesäkuun puolivälissä tiedotettiin, että musikaalikomedian esitykset jatkuvat marraskuussa mahdollisilla muutoksilla, kertoo Deadline. Vielä ei ole tiedossa millaisia muutoksia teokseen tulee, tai tuleeko niitä ollenkaan.

Teoksen käsikirjoittajat aloittavat Yhdysvalloissa näyttelijöiden kanssa musikaalin harjoitukset syksyllä. Deadlinen mukaan tekijät ovat lupautuneet keskustelemaan ja mahdollisesti viilaamaan teoksen osia.

Broadway-esitykset ovat olleet pitkään tauolla koronavirusepidemian vuoksi. Syyskuussa teattereiden on määrä aueta New Yorkissa uusilla turvallisuustoimilla.

Teatterityöntekijöiltä vaaditaan täyttä rokotesuojaa koronavirusta vastaan sekä viikoittaisia testauksia.

Teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo, että Helsingin kaupunginteatterilla koe-esiintymiset käynnistettiin alkukeväällä, mutta roolituksia ei ehditty tehdä.

”Emme olleet missään loppumetreillä, mutta on se varmasti pettymys, jos jotain proggista ei tulekaan. Varsinkin näinä aikoina, kun töitä ei ole freelancereille muutenkaan”, Arffman kertoo puhelimessa.

Iltalehti uutisoi aiheesta aiemmin kesällä, kun koe-esiintymiset oli keskeytetty.

Arffman kertoo, että The Book of Mormonin esitysten aikataulusta päätetään, kun Kaupunginteatteri saa Broadwaylta tietoa mahdollisista muutoksista. Rasismikeskustelua hän pitää tärkeänä.

”Haluamme olla siinä mukana. Teimme tietoisen ratkaisun jäädyttämisestä”, Arffman sanoo.

”Teoksen kärjen pitää olla riittävän kirkas ja osua oikeaan maaliin tänä päivänä.”

Helsingin Kaupunginteatterin teatterinjohtaja Kari Arffman.

Arffmanin mukaan tuotannon seisauttaminen oli samalla myös käytännöllinen varotoimenpide. Kaupunginteatteri olisi voinut joutua ongelmiin, jos tuotanto olisi aloitettu ja teokseen olisi tullut suuria muutoksia.

Koska kyseessä on Broadwayn alkuperäisteos, esitystä sitovat tiukat tekijänoikeudelliset seikat. Kaupunginteatteri ei voi siis tehdä teokseen pieniäkään muokkauksia itsenäisesti. Repliikkien suomennoksetkin pitää hyväksyttää.

Tällä hetkellä teatteri odottaa viimeisintä käsikirjoitusta.

”Pitää katsoa, mihin yhteiskunnallinen keskustelu teoksen ympärillä menee.”

Keskustelu teoksen rasistisesta tavata kuvata ugandalaisia hahmoja lähti kunnolla käyntiin Black Lives Matter -protestien jälkeen. The Book of Mormonia syytettiin rasistisista kuvauksista tosin jo joissain teoksen ensimmäisissä arvosteluissa vuonna 2011.

Teos on satiiri, ja siinä käsitellään kaikkea ivallisen stereotyyppiseen sävyyn, härskisti ja räävittömästi. Mikään ei ole turvassa. ”Afrikkalaisten kuvauksessa törkeys menee kuitenkin äärimmäisyyksiin”, Los Angeles Timesin kriitikko arvioi esitystä helmikuussa 2020.

Musikaalissa on muun muassa kohtaus, jossa tehdään huumoria ugandalaisten kyläläisten teloittamisella. Myös aidsista ja pedofiliasta väännetään vitsiä: paikallinen taikauskoinen mies etsii parannukseksi seksiä ”puhdistavan neitsyen” kanssa, tekoon kelpaisi jopa pikkulapsi.

Kari Arffman muistelee tekijöiden pelänneen musikaalin ensi-illan aikoihin lähinnä sitä, pilkkaako teos mormoneja, jotka kuvataan tyhminä ja yksinkertaisina.

”Nousi keskustelu, jossa ei oltu huolissaan siitä, loukkaako se ugandalaisia vaan mormoneja.”

Koska teos on satiiri, siinä on ”omat vaaransa”, Arffman sanoo.

”Itse luen sitä niin, että kärki on satiirisesti siinä, että länsimaalainen vie suuressa viisaudessaan uskonnon tai muuta ’nerokasta kulttuuria’ ja jyrää sillä millä hyvänsä keinoin. En ollut ajatellut, että siinä on rasismin mahdollisuus.”

Arffman sanoo, ettei ole kuitenkaan väliä, miten hän itse teosta lukee, vaan suuren yleisön pitää tajuta, mistä ”alkuperäisen teoksen tekijöiden mielestä on kysymys”. Vaikka stereotyyppinen yleistys ja pilkka kuuluu satiiriin eikä kaikkia voi koskaan miellyttää, on rasismi eri asia.

Yhteiskunta muuttuu ja siten myös tapa lukea teoksia. Viime kädessä katsoja tekee päätöksen siitä, mitä esitys sanoo ja mitä tunteita se herättää. Sen takia erilaisia ääniä pitää Arffmanin mukaan kuulla.

”On hyvä, että keskusteluja käydään, muttei se tarkoita sitä, etteikö ne tuottaisi hankaluuksia. Mutta ei hankalat asiat ole huonoja asioita. Ne ovat hankalia siksi, että niitä pitää käsitellä.”

Arffmanista tuntuu tosin hassulta puhua The Book of Mormon -esityksestä, kun ajankohtaisempienkin esitysten tulevaisuus on vaakalaudalla.

Viime viikolla yli sata teatterialan toimijaa allekirjoitti kannanoton, jossa vaaditaan kahden metrin turvavälien poistamista teattereiden katsomoissa ja muissa yleisötilaisuuksissa silloin, kun jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka.

Vastaavaa turvaväliä ei edellytetä myöskään muilla yhteiskunnan osa-alueilla, vaan terveysturvallisuudesta voidaan huolehtia muilla keinoilla.

Teatteriala tekee joka viikko arviolta 1,5 miljoonan euron tappion. Katsomoon voidaan ottaa tällä hetkellä vain 10–20 prosenttia täydestä yleisökapasiteetista, mutta kustannukset pysyvät samoina kuin jos teos esitettäisiin täydelle katsomolle.