Ranskalaiskapellimestaria opettanut Atso Almila pitää Dufresnen menestystä merkkinä laadukkaasta koulutuksesta.

Ranskalainen kapellimestari Chloé Dufresne, johti Ranskan kansallisoopperan orkesteria Tokion kesäolympialaisten päätösjuhlassa sunnuntaina.

Dufresne opiskeli kapellimestariksi Atso Almilan ja Sakari Oramon opissa Sibelius-Akatemiassa 2015–2020.

Dufresne johti sovituksen Ranskan Marseljeesi-kansallishymnistä lippuseremonian yhteydessä, jossa olympialippu siirrettiin Japanilta Ranskalle.

Eläkkeelle jäänyt emeritusprofessori Atso Almila, jonka ohjauksessa Dufresne aloitti opintonsa Sibelius-Akatemiassa, sai viestin entisen opiskelijansa esiintymisestä nykyiseltä orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen professorilta Sakari Oramolta.

”Dufresne keräsi vaihto-opiskelijana Ranskassa huomiota, ja hänellä on siellä todella hyvä maine. Hänet tunnetaan aktiivisena muusikkona, ja hän teki opintonsa todella huolellisesti. Olemme Sakarin kanssa hirveän tyytyväisiä”, Almila kertoo puhelimitse.

Ennen kapellimestariopintoja Dufresne oli opiskellut laulamista, alttoviulua ja kuoron johtamista.

Marseljeesin sovitusta Almila kehuu todella komeaksi ja taidokkaasti tehdyksi. Almila on ollut myös yhteydessä ranskalaiskapellimestariin ja tiedustellut, miten tämä tuli valituksi näyttävään pestiin.

”Minusta kuvaa hienosti nykyaikaa, että oli toivottu nuorta naista johtajaksi päätösohjelmaan. Hän sattui olemaan myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun hän oli seuraamassa Ranskan kansallisorkesterin toimintaa”, Almila sanoo.

Dufresne on jo uransa tässä vaiheessa kerännyt menestystä sijoittumalla kolmanneksi Malko-kilpailussa, joka on yksi merkittävimmistä kapellimestarikisoista. Menestys on Almilan mukaan myös merkki siitä, että suomalainen kapellimestarikoulutus on laadukasta.

Etenkin hän antaa painoarvoa kapellimestari Jorma Panulan aloittamalle pedagogiselle linjaukselle, jossa kapellimestariopiskelijoille annetaan paljon käytännön johtamisopetusta.

”Maailmalla johdetaan usein vain pianisteja, ja se on tietenkin myös kustannusasia. Meillä on korostettu Panulan johdolla harjoitusorkesterien tärkeyttä. Viime vuosina Radion sinfoniaorkesteri on tarjonnut nuorille kapellimestariopiskelijoille mahdollisuuksia johtaa orkesteria. Lisäksi opiskelijat ovat voineet kiertää koko Suomea johtamassa oikeasti isoja orkestereita”, Almila kertoo.

Almila sanoo, että Suomessa helposti korostetaan ”röyhkeästikin” meiltä tulevia suomalaisia ”kapellimestari-ihmeitä”, mutta Almilan mielestä pitäisi keskittää huomiota koulutuksen rooliin. Sibelius-Akatemiasta valmistuu hänen mukaansa paljon loistavia ja menestyviä ulkomaalaisia kapellimestareita.

”Oikeanlaisella koulutuksella tuodaan parhaat puolet esiin hienoista muusikoista.”