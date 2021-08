Muovikriisi on viheliäinen pulma, jolta moni ummistaisi mieluusti silmänsä. Juuri sokeus omien tekojemme seurauksille on johtanut tähän tilanteeseen. Vähättelyn sijaan meidän tulisi välittää muovista enemmän.

Mitä ajattelet muoviämpäristä?

Muoviämpäriä pidetään usein päättömän kulutuksemme korkeimpana ilmentymänä. Suomalainen erikoisuus, ämpärijono, saa nykyaikaisen hölmöläiskulttuurin leiman. Ämpäri on synonyymi halvalle ja typerälle.

Kun muoviämpärijonossa olevia ihmisiä haastattelee, piirtyy ämpäristä kovin toisenlainen kuva.

Ämpäri yhdistää meidät marjametsään, omenankorjuuseen tai oksennustautia sairastavaan lapseen. Muoviämpäri on yksinkertaisuudessaan täydellinen esine, joka muuttuu niin rummuksi kuin myös vedenkantovälineeksi saunaan.

Syvempi tarkastelu paljastaa, että muoviämpäri ei suinkaan ole turha. Päinvastoin, ämpäri on erittäin tärkeä.

Siksi se, kuten muutkin muoviset jatkeemme, ansaitsisi myös meiltä parempaa kohtelua.

Muoviin liitetään sellaisia määreitä, kuten halpa, kevyt, kertakäyttöinen, turha ja keinotekoinen. Kuten Roland Barthes totesi jo 1950-luvulla, muovin utopistinen kyky muovautua lähes miksi tahansa on riistänyt siltä sen aineellisuuden.

Väheksyttyyn aineeseen suhtaudutaan myös yliolkaisesti. On helppoa heittää pois sellaista, minkä kokee arvottomaksi, ei-miksikään.

Muovin kestävyys yhdistettynä sen huonoon maineeseen saattaa juuri olla se syy, miksi olemme päätyneet nykyiseen muovikriisiin.

Väheksymisen sijaan meidän pitäisikin välittää muovista enemmän.

Ihmiskunta on taittanut yhteistä taivalta muovin kanssa noin 70 vuotta.

Muovin aikakausi kulkee yhtä matkaa Suuren kiihdytyksen (The Great Acceleration) kanssa. Suuri kiihdytys viittaa toisen maailmansodan jälkeiseen taloudelliseen, teknologiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, joka on merkittävästi vaikuttanut myös maapallon elonkehän toimintaan.

Ihminen on muokannut planeettaa sellaisella pieteetillä, että lajiamme voi kutsua jo geologiseksi voimaksi. Tutkijoilla on tälle nimikin: puhutaan siirtymästä antroposeeniin, ihmisen aikaan.

Antroposeenin merkkejä voi etsiä maan sedimenteistä, ja yksi näistä merkeistä on muovi. Tehotuotettujen eläinten luiden sekä ydinpommien räjäytyksistä syntyneiden laskeumien lisäksi maan kerrostumista löytyy muovipusseja, varvastossuja ja legopalikoita.

Muovi hämärtää rajoja vanhojen erottelujen, kuten kulttuurin ja luonnon, ihmisen ja eläimen, elollisen ja elottoman välillä.

Muovia löytyy merten syvimmistä onkaloista ja kiertoradalta avaruudesta. Ei ole olemassa enää luontoa ilman muovia, joka on lähtökohtaisesti inhimillisen kulttuurinen tuote.

Muovipartikkelit eivät myöskään erottele eläintä toisesta, vaan kerääntyvät niin simpukkaan kuin ihmisenkin verenkiertoon.

Ja mitä tulee muovin eloisuuteen, niin vaikka muovi itsessään ei elä tai hengitä, on sillä kuitenkin kyky villiintyä ja vaikuttaa ympäristöönsä. Kilpikonnia kuristavat muovisuikaleet ovat todellisia toimijoita, jotka vaikuttavat muiden kykyyn elää ja olla olemassa.

Samalla monet elämää helpottavat, ilahduttavat tai jopa pelastavat sovellukset on kehitetty muovista.

Muovista luopuminen kokonaan on tuskin mahdollista tai tarpeellistakaan, mutta suhteemme on niin ongelmallinen, että sen on muututtava.

Muovikriisi sinänsä ei ole muovin vika. Syy on ihmisen.

Filosofi Tere Vadénin mukaan fossiiliset polttoaineet ovat tehneet modernista ihmisestä riippuvaisen ja sokean.

Muovi on osa fossiilitaloutta, sillä sitä tuotetaan usein öljyntuotannon sivuvirroista. Toisaalta pelkkä siirtyminen biopohjaisiin muoveihin ei auta, sillä myös biopohjainen muovi kieltäytyy maatumasta ja kasautuu vääriin paikkoihin, jos sen kanssa ei toimita oikein.

Olemme koukussa kulutukseen, mutta järjetön rajallisten resurssien tuhlaus edellyttää silmien ummistamista ongelmilta.

Me emme tiedä, mistä energia tulee ja mihin se päätyy. Bensaa tulee letkusta ja sähköä töpselistä. Tavaraa saa kaupasta, kaloreita Woltista. Kulutuksen lopputuote, eli jäte, siirretään pois silmistä.

Yltäkylläisyydestä juopunut fossiilijärki estää meitä näkemästä kulutuksemme seurauksia raittiisti. Eihän tätä menoa kestäisi selvinpäin.

Kuten riippuvaisilla usein, suhteemme aineeseen on ristiriitainen. Moni inhoaa muovia niin paljon, että sen läsnäoloa arjessamme ei haluta ajatella.

Tämä ajattelemattomuus näkyy pullonkorkkeina merilintujen vatsoissa.

Vastapainoksi ajattelemattomuudelle meidän tulisi tulla tietoisemmiksi muovista.

Katso ympärillesi. Mitkä kaikki asiat ympärilläsi tai jopa ylläsi ovat muovista tehtyjä? Mistä ne ovat tulleet, mikä niiden tarkoitus on, ja miten niiden kanssa tulisi toimia? Mikä niiden rooli on sinun elämässäsi?

Vastauksia ei ole pakko löytää. Aluksi pitää ihmetellä.

Oman muovisuhteen pohdiskelu on raskasta, mutta se on ensimmäinen askel kohti raitistumista.

Vaikeiden ja sotkuisten asioiden ajattelusta on kirjoittanut paljon filosofi Donna Haraway. Hänen iskulauseensa mukaan meidän pitää ”pysytellä pulmien parissa”. Hankaluuksissa muhiminen voi synnyttää ratkaisuja, ja muovikriisi on pulmistamme viheliäisimpiä.

Haraway korostaa teorioissaan keskinäisriippuvuuksia yli lajirajojen. Fossiilijärjen sokaiseman ihmisen keskittyminen vain itseensä on vakavasti vaarantanut planeetan kyvyn kantaa elämää.

Haraway itse asiassa kritisoi koko antroposeeni-käsitettä siitä, että se on jälleen ihmiskeskeisyyttä korostava termi.

Ratkaisu antroposeenin ongelmiin on luopua ihmiskeskeisestä ajattelutavasta ja ottaa koko maailman eloisa aineellisuus huomioon toiminnassamme.

Ihmiskeskeisen ajattelutavan jättäminen ei kuitenkaan vapauta ihmislajia jälkiensä korjaamisen vastuusta.

Haraway puhuu vastuullisuudesta muodossa response-ability, eli kykynä vastata. Ihminen on päästänyt muovin valloilleen, ja planeetta kysyy, että miksi.

On meidän tehtävämme vastata seurauksista.

Muoviroina ahdistaa monia meistä, syystäkin. Hankalaan materiaan suhtautuminen asiankuuluvalla kunnioituksella voi helpottaa siihen liittyviä negatiivisia tunteita.

Esimerkkinä voi käyttää bokashiharrastajia, jotka ovat kääntäneet ällöttävän biojätteen käsittelyn pakkopullasta inspiroivaksi elämäntavaksi.

Bokashi on sisätiloissa, usein keittiössä säilytettävä kompostori, jossa naatit, kahvinpurut ja kananmunankuoret muuttuvat mikrobien avulla ravinteikkaaksi suotovedeksi ja fermentoituneeksi biojätteeksi, eli bokashiksi. Sen voi myöhemmin sekoittaa multaan, jossa se maatuu.

Bokashissa jäte hyväksytään osaksi arkea. Bokashipöntön pöhinä keittiössä tekee näkyväksi syödyn energian jälkilöylyt.

Bokashiharrastajat välittävät jätteestä ja ottavat siitä vastuun. Siten myös prosessin inhottavat osuudet muuttuvat helpommin siedettäviksi.

Samalla tavalla voisimme ottaa vastuun muovista. Siten muovi päätyisi lopulta aina oikeaan paikkaan, saisi ehkä jopa mahdollisuuden kiertää uudelleen käyttöön toisessa muodossa.

Toki bokashipöntössä riittää paljon enemmän kuhisevaa samastumispintaa kuin mykässä muovissa. Hoivattavista mikrobeista on helpompi välittää kuin nurkkiin kasautuvasta pakkausmuovista.

Mutta voisimme ajatella, että muovikin koostuu joskus ammoin elossa olleesta aineesta. Lopulta olemme kaikki samaa tähtipölyä.

Kun seuraavan kerran tartut muoviämpäriin, tartu siihen ajatuksella. Se, miten kohtelemme muovia, kertoo siitä, miten kohtelemme maailmaa.