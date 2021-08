Henkinen etsijä teki kymmenen vuoden aikana 12 omaa albumia. Miksi kuulemme hänestä vasta nyt?

Hengellinen/ Albumi

Alice Coltrane: Kirtan – Turiya Sings. Impulse! ****

Suomalainen Aviador on luvannut julkaista loppuvuonna käännöksen kirjasta, jossa avataan yhden kaikkien aikojen kuuluisimman jazzlevyn koko tarina: taustat, tekovaiheet, vaikutukset.

Hyvä hanke! Tietokirjailija Ashley Kahnin kiitetty A Love Supreme ei liene vanhentunut kahdessakymmenessä vuodessa yhtään sen enempää kuin saksofonisti ja säveltäjä John Coltranen levy A Love Supreme.

Päinvastoin, tammikuussa 1965 julkaistu 33-minuuttinen albumi on kerännyt kirjan julkaisun jälkeen vielä lisää musiikillista ja kulttuurista pääomaa. Coltranen kuuluisan kvartetin levyttämä A Love Supreme ennakoi ja edisti afroamerikkalaista "spirituaalista jazzia", jonka on tällä vuosituhannella löytänyt jälleen yksi uusi sukupolvi.

Tarinaan kietoutuu myös toinen Coltrane, pianisti, harpisti ja säveltäjä Alice Coltrane (1937– 2007).

Alice Coltrane oli John Coltranen (1926–1967) toinen vaimo, kolmen yhteisen pojan äiti sekä viimeisen yhtyeen pianisti miehensä ennenaikaiseen syöpäkuolemaan. Mutta ennen kaikkea hän oli aikaansa edellä ollut ainutlaatuinen tekijä ja näkijä, joka on nykyään ajankohtaisempi ja arvostetumpi kuin ehkä koskaan elinaikanaan.

Alice Coltrane ei soita vielä joulukuussa 1964 taltioidulla A Love Supremella – parin esikoinen oli syntynyt elokuussa – mutta oli sielunkumppanina jo vahvasti hengessä mukana. Mietiskelyä harrastanutta pariskuntaa yhdisti musiikin lisäksi syvä kiinnostus uskontoihin, ennen kaikkea monikossa.

"Kokeellisimman" kautensa huipulla kuolleen Coltranen musiikillinen ja hengellinen etsintä jäi kuitenkin kesken ja jätti jälkeensä kysymyksiä, joihin ei taida olla vieläkään vastauksia.

Mihin Coltrane olisi spirituaalisella matkallaan oikein päätynyt? Olisiko "antijazzista" viimeisinä aikoinaan syytetty Coltrane pystynyt vastustamaan aikalaisten kauhistelemaa jazzin viihteellistymistä? Ja ennen kaikkea: onnistuiko kukaan seuraamaan hänen tietään?

John ja Alice Coltrane Van Gelder -studiolla vuonna 1966.

Yksi vahva seuraajaehdokas on Alice Coltrane, joka teki aviomiehensä kuoleman jälkeen kymmenessä vuodessa (1968–78) kaksitoista omaa albumia, mutta jätti niiden jälkeen musiikin julkisen esittämisen kokonaan. Ehkä neljän lapsen yksinhuoltajana työstä tarpeeksi saaneena, ehkä ajoittain mitätöivästä vastaanotosta tympääntyneenä, ehkä oman tien löytäneenä.

Nyt julkaistu harvinainen Kirtan – Turiya Sings sijoittuu juuri tähän käännekohtaan, jolloin konserttiharpun toiseksi soittimekseen valinnut Coltrane oli etääntynyt jo kauas varhaisten yhtyelevyjensä post bopista, free jazzissa ja maailmanmusiikillisesta jazzista.

Intialaisen Swami Satchidanandan hengellisistä opetuksista vaikuttunut etsijä oli ottanut sanskritinkielisen nimen Turiyasangitananda, perustanut Los Angelesin lähelle ensimmäisen mediaatiokeskuksensa sekä valaistunut uskonnolliseksi opettajaksi, joka soitti enää vain oppilailleen. Ja myös lauloi, sanskritiksi.

Vuonna 1982 pelkästään kasetilla julkaistu Turiya Sings oli ensimmäinen näistä hänen pienten painosten albumeistaan, jotka olikin tarkoitettu vain ashramin sisäiseen käyttöön.

Ja kieltämättä on aika vaikea kuvitella, että hänen aiemmat julkaisijansa – Impulse! Records ja Warner Bros. – olisivat olleet kiinnostuneita sanskritinkielisen hymnilevyn jakelemisesta. Mutta nyt ajat ovat toiset, kiitos muusikko David Byrnen perustaman Luaka Bopin, joka koosti kasettiäänitteistä jo 2017 albumin The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda. Siitä viimeistään alkoi, kymmenen Coltranen vuotta kuolemasta, Turiyasangitanandan toinen tuleminen, jonka uusin todiste on Kirtan – Turiya Sings.

Kuusikymmentä vuotta täyttävän Impulse! Recordsin julkaisema Kirtan ei ole silti alkuperäisen kopio – ehkä onneksi. Alice Coltranen keskimmäinen poika, tenorisaksofonisti Ravi Coltrane löysi nauhoista kopion, jossa olivat vain "pohjat" ilman kaikkia myöhempiä päällekkäisäänityksiä – ilman kaikkia kerrostettuja syntetisaattoreita, jousia, tehosteita.

Pelkän lauluäänen ja Wurlitzer-sähköpianon meditatiivinen yhdistelmä onkin pidemmän päälle paljon henkilökohtaisempi ja vaikuttavampi – ikään kuin viestin ja välittäjän välissä ei olisi mitään. Paitsi sitä suurinta rakkautta, A Love Supreme.

Kriitikon valinnat: Mereltä, mielikuvista ja kuusta

Jazz / Albumi

Jussi Fredriksson Trio: Archipelago Sea Tales. Flame Jazz. ****

Pianisti ja säveltäjä, Jazz City Turun toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson oli keväällä 2020 innoissaan Archipelago Sea Jazzista, neljän merellisen tapahtuman liittymästä. Se peruuntui, mutta kesällä sai sentään alkunsa albumi Archipelago Sea Tales, joka ajanee samaa asiaa, kiinnittää huomiota Saaristomeren tilaan. Kuvaileva ohjelmallisuus onkin yksi Fredrikssonin sävellysten vahvuuksista ja se lienee vapauttanut hänet myös laventamaan oman hienon trionsa sointia. Se venyy nyt moneen tyyliin ja merelliseen tunnelmaan – kohtalokkaasta Dead Seasta romanttiseen Swan Loveen sekä Käkkärämäntyyn, jossa veneen perää pitää Thelonious Monk.

Jazz / Albumi

Adele Sauros: I Paint You. Fresh Sound Records. ****

Kaikkien saksofonisti Adele Sauroksen omien levyjen nimissä on minä ja vielä aika määrätietoisesti: It’s Who I Am (2014), My Spontaneous Mind (2016) ja nyt I Paint You. Silti on syntynyt vaikutelma, että helsinkiläinen Sauros ei suoranaisesti nauti esilläolosta, spottivaloista. Mutta sitä täytynee vain sietää, sillä I Paint You on sekä sävellyksellisesti että sovitukselliseksi Sauroksen täysipainoisin, vaikka tyyliltään jossain määrin perinteisin. Lopputulemaa saattaa selittää, että hän valmistautui juuri näillä kvartetin ja septetin tulkitsemilla maalauksillaan Sibelius-Akatemian viimeiseen maisterikonserttiin.

Rock / Albumi

Kuu!: Artificial Sheep. ACT Music. ****

Berliinin asettunut kitaristi Kalle Kalima on kehittänyt elokuvista välittäjän, jolla jäsentää ja syventää monityylistä soitinmusiikkiaan. Muistammehan Jazz-Emmalla palkitun K-18-yhtyeen, levyt Finn Noir ja High Noon tai orkesteriteoksen Pulp Friction. Kolmanteen albumiin edennyt monikansallinen Kuu! hakee myös elämyksiä elokuvista – nyt Blade Runnerista ja sen pohjana olevasta romaanista. Mutta laulavan näyttelijän, hyperaktiivin rumpalin ja kahden kitaristin bassoton Kuu! ei tyydy vain kuvittamaan. Sen dystooppisia tehoja tavoitteleva, progella taitettu tiukka postrock ottaa kantaa ja yrittää aktivoida.

Jazz / Albumi

Timo Lassy: Trio. We Jazz. *****

Tenori­saksofonisti Timo Lassy keskittyi toistakymmentä vuotta omaan kvintettiin ja kasvatti antaumuksellisella keikkailulla kiitollisen ydinyleisön. Nyt Lassy on tuonut rinnalle toisen yhtyeen, joka mahdollistaa vielä vapautuneemman ja hurjemman heittäytymisen syvään saksofonismiin. Tai pikemmin pakottaa, sillä hän on trion ainoa solisti, vaikka toki basisti Ville Herrala ja rumpali Jaska Lukkarinen saavat vuoronsa. Lassymaisen napakoista ja tarttuvista teemoista kootun Trion suurin yllätys on silti sovituksissa: neljällä kappaleella soittaa jousiorkesteri, Budapest Art Orchestra. Ja nyt todella lisäarvoa tuoden.