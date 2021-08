Teatteri Universumin Story Sharing Café -konseptista syntynyt esitys kertoo maahanmuuttajien elämäntarinoita.

Miten paikka muovaa ihmisen identiteettiä?

Tätä kysymystä tutkii teatteri Universumin kolmiosainen esityskokonaisuus I´m So Here. Teossarjan toiveita ja unelmia käsittelevässä ensimmäisessä osassa kuljetaan Lauttasaaren Särkiniemen rantaviivan maisemissa, merenrannassa ja metsässä. Esityskieli on englanti.

Esiintyjät ovat Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Joku on matkustanut tänne rakkauden tai työn perässä, joku pakolaisena. Esityksessä kuultavat tarinat ovat heidän elämäntarinoitaan.

Teatterin fyysisiä rajoja koetteleva kävelyesitys murtaa myös taiteen ja aidon kohtaamisen rajapyykkejä. Kohtaamiset ovat intiimejä ja pakottavat myös kokijansa riisumaan passiivisen katsojan roolin. Asioiden äärellä ollaan yhdessä. Kokemuksessa on yhteisöteatterin piirteitä ja ideologiaa.

Pienissä ryhmissä kulkevan kävelyesityksen ensimmäinen etappi on metsässä. Puun alla nuori bagdadilainen mies kertoo, kuinka hänen lapsuutensa Irakissa Pohjoismaat esiintyivät ihmisten puheissa kaiken onnen ja järjen symbolina. Ensimmäiseksi Suomeen tultuaan mies huomasi kukat. Oli kyllä muunkinlaisia kokemuksia, ei yhtä kauniita kuin kukat. Toiveet ja unelmat ihannepaikasta elää asettuivat uusiin uomiinsa.

Tarinoiden muodot vaihtelevat, on tanssia, vuoropuhelua yleisön kanssa, yksityinen keskustelu ja musiikkia. Luonnonelementit osallistuvat tarinankerrontaan odottamattomin tavoin. Esityksen ovat ohjanneet Max Bremer, Markus Luukkonen ja Åsa Nybo.

Esityksen idea lähti vuosaarelaisen ohjaaja-näyttelijä Max Bremerin ja hänen kollegojensa uteliaisuudesta uusia suomalaisia kohtaan. Bremer kertoo huomanneensa vuonna 2014, kuinka vähän hän lopulta tiesi uusista tulokkaista, joita metrossa istuessaan ympärillään näki. Hän päätti ottaa selvää asiasta taiteen kautta.

Syntyi Under the Same Roof - niminen esitys, joka nähtiin Teater Marsissa vuonna 2015. Siinä maahanmuuttajaryhmä kertoi yleisölle elämäntarinoitaan.

”Halusimme tuoda tarinat katsojille sellaisessa muodossa, että esiintyjät ja yleisö voisivat kohdata.”

Syntyi Story Sharing Cafe -konsepti, jossa ihmiset jakoivat vapaasti omia tarinoitaan teatteri Universumissa kahvin äärellä.

Tarinankertojat löytyivät integraatiokielekseen ruotsin valinneista maahanmuuttajista, pakolaiskeskuksista ja esimerkiksi työväenopistojen kieliryhmistä. Myös Helsingin kaupunki kiinnostui suositusta toiminnasta ja on nyt mukana yhteistyökumppanina.

Sittemmin tarinanjakamiskahviloita on järjestetty ympäri Suomea jo toista sataa.

”Haluamme edistää kohtaamisia eritaustaisten ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Tarinat ovat totta, eivät täyttä teatteria”, Bremer sanoo.

Esitykset ovatkin jonkinlaista metamorfoosin välitarkastelua. I’’m So Here -kokonaisuuden seuraava osa saa ensi-iltansa syyskuun neljäs päivä. Se tapahtuu Vuosaaressa metsässä ja luolassa. Teemana ovat juuret, esi-isät ja haamut. Kolmas osa käsittelee uutta elämää ja muodonmuutosta ja se nähdään helmikuussa teatteri Universumissa.

I’M SO HERE, teatteri Universumin kävelyesityksen ensi-ilta Särkiniemessä 14.8. Työryhmä Alaa Altamimi, Ahmed Fahady, Albina Raivio, Amin Rasekh, Amjad Sher, Anthony Van Cleave, Diego James, Ekaterina Meriläinen, Ivar Bremer, Jean-Luc Rossin, Margherita Zilliacus, Maria Kramar Von Numers, Markus Luukkonen, Max Bremer, Mette Lindholm, Namrata Sethi, Nena Stenius, Sahar Arvekari, Åsa Nybo.

I`m So Here osa 1 22.8. Pakollinen ilmoittautuminen osoitteessa: https://www.storysharinguniversum.fi/