Muusikko Sven Nygård vaihtoi haitarin saksofoniin 75 vuotta sitten. Hän on tehnyt uran soittajana, säveltäjänä, sovittajana ja opettajana.

Sven Nygårdin taival saksofonistina on jatkunut kunnioitettavat 75 vuotta. Pietarsaarelaislähtöinen muusikko on säveltänyt, sovittanut, johtanut big bandeja ja levytyksiä, opettanut musiikkia ja tietenkin soittanut. Koronan takia toiminta on kuitenkin hiljentynyt.

”Vähän tylsää on elämä kyllä. Ennen harjoittelimme yhden bändin kanssa joka viikko ja kävimme joskus keikallakin, mutta sekin on nyt seis”, Nygård kertoo.

”Olen kyllä soittanut kotona koko ajan. Välillä on löytynyt joku kaveri, joka on tullut käymään ja olemme soittaneet yhdessä, mutta on se aika harvinaista.”

Musiikista tuli Nygårdin ammatti 1950-luvun lopussa Helsinkiin muuton myötä. Uran pohjatyön hän teki kuitenkin nuoruudessaan Pietarsaaressa. Nygård aloitti soittamisen haitarilla, kunnes vaihtoi 15-vuotiaana saksofoniin.

Puhaltimet kiinnostivat, koska hän oli tykästynyt jazziin. Sitä kuunneltiin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla 1940-luvulla ulkomaisilta radiokanavilta. Glenn Miller oli suosiossa, mutta Nygårdia miellytti enemmän Woody Herman.

Pietarsaareen kuuluivat Ruotsin radio ja Voice of America, kun vain tiesi niiden taajuudet. Tärkein oli kuitenkin Englannista lauantaisin kello viideltä lähetetty jazzkonsertti.

”Meitä muodostui pieni jengi, jossa oli useampi soittaja. Silloin emme vielä soittaneet kunnolla, mutta kuuntelimme raskaasti päivin ja öin. Levyt piti hakea Ruotsista, mutta onneksi joku aina lähti sinne seikkailemaan. Heti kun tiesi, että joku lähtee sinne, kimppuun vaan, annettiin rahaa ja tilattiin häneltä levyjä.”

Nuoret muusikot kävivät Ruotsissa kesätöissä, koska sillä tavoin sai tienattua rahat soittimiin. Kun riittävän moni oli hankkinut instrumentin, Nygård perusti ensimmäisen big bandinsa Pietarsaareen. Häntä kiinnosti jazzissa myös yhtyeelle sovittaminen.

Helsinkiin Nygård tuli vuonna 1958 opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan. Oppiaineena oli säveltäminen ja musiikin teoria, opettajana Nils-Eric Fougstedt. Pääkaupungissa Nygård joutui myös opettelemaan suomen kielen.

”Fougstedt oli kova mies, osasi säveltää, johtaa ja selittää. Hän kuoli parin vuoden päästä, ja sen jälkeen jouduin Einar Englundin oppilaaksi. Hän tunsi jazzmusiikin aika hyvin ja oli tehnyt swing-musiikkia”, Nygård muistelee opettajiaan.

”Kun Englund muutti Pariisiin, minäkin lopetin. Rupesin miettimään, ettei kannata olla enää tässä talossa, kun täällä ei ole ketään opettajaa, joka olisi kiinnostunut minusta ja ajatuksistani.”

Taitavalle muusikolle ja sovittajalle löytyi kuitenkin töitä. Nygård kirjoitti sovituksia levytyksiin, yhtyeille ja Radion tanssiorkesterille.

Hän oli koko 1960-luvun Ossi Runnen yhtyeen saksofonisti, mutta säännöllinen keikkailu päättyi vuosikymmenen lopussa yhtyeen lopettaessa. Orkesterin soittama tanssimusiikki oli mennyt pois muodista.

”Orkesteritouhu meni alaspäin kuin lehmän häntä. Meikäläinen rupesi miettimään, että kannattaisi lopettaa tämä homma ja keksiä jotain aivan omaa. Silloin tuli mieleen opettaminen.”

Työt musiikinopettajana alkoivat Espoossa Iivisniemen koulussa. Samalla hän opetti Espoon musiikkiopistossa. Myöhemmin Nygård siirtyi opettajaksi Sipoon Nikkilään, jossa hän kasasi oppilaista big bandin.

”Järjestimme juhlia ja myimme tavaraa, jotta saimme ostettua instrumentteja. En kysynyt lupaa keneltäkään vaan tilasin instrumentit sitten, kun saimme rahat kasaan. Sipoon koulu oli ruotsalainen, mutta muuten takertelin koulussa suomen kielellä. Välillä se nauratti ja välillä itketti.”

Eläkkeellä Nygård on jatkanut soittamista ja sovittamista, jotka ovat kulkeneet mukana koko elämän. Tekemistä riitti koronan tuomaan taukoon saakka.

Nygård muistelee uran aikaisempia hiljaisia aikoja, jolloin avuksi tuli Yleisradion kantanauhatoiminta. Kun muuta työtä ei ollut, Yle tilasi Nygårdilta jazzsävellyksiä ja tilasi soittamaan nauhoituksiin. Kantanauhojen tekemisen loppumista hän harmittelee.

”Radio hoiti koko homman, ja musiikin myynti tapahtui radion kautta soittamalla. Toivoisin, että kansalle soitetaan edelleen jazzmusiikkia ja esitetään, että sellaista on olemassa.”