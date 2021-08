Nuorten järjestämän festivaalin keskiössä ovat isojen nimien sijaan uudet tekijät, ympäristöarvot ja ”rento hauskanpito”.

Helsingin Suvilahdessa järjestetään syyskuussa yhdet viime hetkellä kalenteriin lisätyt festivaalit.

You X by Helsinki Flow School -tapahtuma sai alkunsa Flow Festivalin ja Helsingin kaupungin järjestämistä työpajoista.

Flow Festival ja Helsingin kaupunki perustivat viime lokakuussa 15–29-vuotiaille suunnatun työpajakokonaisuuden. Flow School -nimisen työpajatoiminnan tavoitteena oli tuoda nuoret tapahtuma-alan tuotantopuolelle.

Nuorten järjestämässä festivaalissa keskipisteenä ovat isojen nimien sijaan uudet tekijät, ympäristöarvot ja ”rento hauskanpito”. Tapahtuman tarkoitus on olla ”nuorilta nuorille”.

”Festivaali on tekijöilleen mahdollisuus toteuttaa omia unelmia ja samalla oppia tapahtumantuotannosta”, markkinointiviestinnän tiimin jäsen Hanna Einmann kertoo tiedotteessa.

Keväällä järjestetyn You X Premiere -DJ-kilpailun voittajat saivat esiintymispaikat festivaaleille.

Tällä hetkellä on lisäksi käynnissä avoin artistihaku, jonka avulla tapahtumaan haetaan uusia artisteja pääkaupunkiseudulta.

Muutamia kiinnityksiä on jo tehty. Tapahtumassa on tarkoitus nähdä ainakin Block of Flats, F, Hilla Liila, Ipalipa, Katvyl, Kuumaa, NCO, Orion ja Roan.

You X by Helsinki Flow Schoolin tiedotteessa kerrotaan, että terveysturvallisuudesta pidetään tarkasti huolta. Ajankohtaiset koronarajoitukset otetaan huomioon.

Tapahtuma on ikärajaton ja sinne on vapaa pääsy.

You X by Helsinki Flow School lauantaina 18. syyskuuta kello 14–23 Suvilahdessa.