Amerikkalainen Carmen Maria Machado eroottiset fantasianovellit kuuluvat niin sanottuun uuskummaan.

Naisen kaulassa on aina vihreä nauha. Hän antautuu rakastamalleen miehelle täysin, mutta yksi raja on: nauhaan ei saa koskea. Tietenkin nauha alkaa kiehtoa miestä, mutta vielä vuosien yhteiselon jälkeenkin nainen on jyrkkä: ”Nauha ei ole salaisuus, se vain on minun.”

Tarinan lopun voi aavistaa, mutta siinä on silti yllätys­momenttinsa. Mies haluaa ottaa niin paljon, että naiselle ei voi jäädä edes pientä, omaa nauhaa.

Tästä tarinasta nimeltään Aviomiehen tikki alkaa yhdysvaltalaisen Carmen Maria Machadon (s. 1986) novellikokoelma Kahdeksan puraisua (Her Body and Other Parties, suom. Kaijamari Sivill, S&S), ja kertomus esittelee kokoelman teemoja.

Erotiikka, rakkaus, naisen keho, pimeät puolet toistuvat muissakin kertomuksissa, mutta kussakin tarinan oman maailman ehdoilla.

Machadon tarinat edustavat fantasian tyyppiä, jota viime vuosikymmenellä alettiin kutsua uuskummaksi. Novelleissa yhdistyvät spekulatiiviset lajityypit ja kaunokirjallisen valtavirtafiktion tapa kertoa.

Machadon teoksen henkilöt heittäytyvät himonsa vietäväksi ehdottoman seksi­positiivisesti. Samalla tarinat kertovat siitä kapeasta, joskus olemattomasta tilasta, johon naiset joutuvat itsensä puristamaan, koska asuvat naisen kehossa.

Lisäksi lukijaa palkitaan sekä fantasian lumolla että kauhun väristyksillä. Machadon kokoelma on nautinnollista luettavaa.