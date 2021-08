Ihmisiä yöjunassa – Kääntöpiste-elokuvan tarina ei vedä mutta tiheä tunnelma on kohdallaan

Simo Halisen jännitysdraamassa ihmiskohtalot ajautuvat samalle sivuraiteelle yöjunassa matkalla pohjoiseen.

Jännitys

Kääntöpiste ★★★

Suomi 2018

TV2 klo 21.00 ja Areena (K12)

Simo Halisen jännitysdraamassa Kääntöpiste neljän ihmisen elämät kietoutuvat peruuttamattomasti yhteen sattuman sysäyksestä.

Paperiton Francis (David Nzinga) elää piilottelijan elämää Suomessa. Kahdeksanvuotiaana alkanut pakomatka Afrikasta Eurooppaan jatkuu yöjunalla Pohjois-Suomeen. Samaan hyttiin hänen kanssaan sattuu maailmaa nähnyt Jere (Samuli Vauramo), jolla on omat lastinsa: kotona odottaa oma poika, makuuhytin laverin alla kassillinen douppia.

Kolmas ja tarinan kannalta ratkaisevin matkustaja on sekavaa elämää viettänyt, hoitolaitoksesta karannut Aleksi (Andreas af Enehielm). Hänen päämääränään on Oulu, jossa asuu pieni tytär. Tytön äiti Vera (Laura Birn) pelkää lapsensa isää ja on katkaissut tähän välit.

Aleksi jää henkilönä pian sivuosaan, mutta juuri hänen kohtalonsa on se, joka sitoo Francisin, Jeren ja Veran tiukasti yhteen. On näet niin, että kun juna saapuu Ouluun, kyydistä astuvat ulos vain Francis ja Jere. Vera tutustuu miehiin – jälleen osin sattumalta – muttei tiedä heidän yhteyttään Aleksiin.

Halisen käsikirjoittamassa elokuvassa elämän arvaamattomuus sotkee hyvätkin tarkoitukset. Päähenkilöt saavat huomata, kuinka tekojen seuraukset eivät yhtäkkiä olekaan enää heidän hallinnassaan. Kukaan heistä ei ole paha, mutta silti pahoja asioita tapahtuu.

Syntyy vaikutelma, että päähenkilöt ovat sittenkin vain ihmistä suurempien voimien vietävinä. Siltä kai jatkuvassa paossa ja turvattomana elävästä täytyy tuntua. Myös syyllisyys puskee hahmoissa vääjäämättä pintaan.

Samoja teemoja sivutaan kekseliäästi Veran hahmon kautta vielä erikseen. Vera työskentelee näyttelijänä kaupunginteatterissa ja valmistautuu esittämään Georg Büchnerin Woyzekia, jossa vajotaan syvälle syyllisyyden ja vääjäämättömyyden pyörteisiin.

Vaikka itse tarina ei lopulta imaise mukaansa, Kääntöpisteen tiheä tunnelma pysyy loppuun asti hyvin kasassa. Pääosakolmikko näyttelee hyvin yhteen, vaikka suuri osa dialogista käydään englanniksi.

Pohjoisen pimeä talvi tuo oman ahdistavan lisänsä pakomatkalle.