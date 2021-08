HS.fi lähettää suorana keskusteluja Alppiruusupuiston puistofilosofiatapahtumasta lauantaina. Puhujina ovat Tuomas Nevanlinna, Katri Saarikivi, Elisa Aaltola ja Matti Häyry.

Filosofia palaa alkulähteilleen, kun Helsingissä puhutaan sitä puistossa: Haagan puistofilosofia -tapahtuma kokoaa yhteen tutkijoita ja asiasta kiinnostuneita Alppiruusupuistoon lauantaina 14. elokuuta.

Ohjelmassa on keskusteluja, filosofia kävelyjä ja päivystävä filosofi, jonka kanssa voi keskustella. Lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen on omaa ohjelmaa.

Puistoilla ja puutarhoilla on ollut keskeinen rooli filosofian historiassa.

”Puistoista tämä on lähtenyt liikkeelle”, sanoo kirjailija Jukka Laajarinne. ”Klassisen kauden loppupuolen kreikkalaisen filosofian isoimmat starat ovat vaikuttaneet puistoympäristöissä. Platonin akatemia, Aristoteleen lykeion ja Epikuroksen nautintojen puisto olivat kaikki puistoja.”

Laajarinne opastaa Puistofilosofia-tapahtumassa paikkatietoisuuskävelyjä.

Miksi puistot ovat olleet niin olennaisia filosofian kehitykselle?

”Puistot ja puutarhat mielletään melko rauhallisiksi ympäristöiksi. Siellä ollaan turvassa tarpeettomalta hälinältä. Ne ovat paikkoja, joissa on hyvä ajatella.”

Laajarinne pohtii, miten puistot ovat muissakin kulttuureissa rauhoittavia paikkoja. Hän mainitsee esimerkiksi zen-puutarhat, joihin liittyy myös symbolisia ja abstrakteja rakenteita, jotka virittävät meditaatiota.

”Puhumattakaan kristinuskosta, jossa koko ihmiskunnan historia alkaa Eedenin puutarhasta ja päätyy paratiisiin.”

Haagan puistofilosofian pääjärjestäjälle Kvs-säätiölle yhdessä oppiminen on tärkeää.

”Haluttiin tuoda yhteen eritaustaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita avaamaan omia ajatuksiaan”, sanoo tapahtuman tuottaja, Kvs-säätiön Annu Griñan.

”Filosofia koetaan helposti arjesta etäisenä asiana. Haluamme tuoda arjessa oppimista ja arjen sivistystä ihmisille.”

Tarkoitus on myös tuoda esille kaupunkiympäristöä paikkana oppia. Sateen varalta puistoon on järjestetty katoksia.

Tilaisuudelle on hänen mukaansa tilausta. Pääkaupunkiseudulla on pidetty Nuorten filosofiatapahtumaa. ”Ikaalisissa on lähin puistofilosofiatapahtuma. Tälle on ilmiselvästi paikkansa. ”

Filo ry (Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille) pitää lasten ja nuorten oppimispajaa.

”Kaksi opettajaa ohjaavat lapsia ja nuoria kolmevuotiaista ylöspäin pohtimaan esimerkiksi arvoja. He myös ohjaavat vanhempia kannustamaan filosofisten teemojen pariin. Teemoina ovat ystävyys, yksinäisyys ja miten tehdä hyvää”, Griñan kertoo.

Kirjailija Jukka Laajarinne johdattaa kävijöitä filosofisille ”paikkatietoisuuskävelyille”.

”Ihmiset saavat johdattelevan kysymyssatsin, joka avaa näkökulmia. Sitten he saavat lähteä itsekseen tai kaverin kanssa haahuilemaan puistoon”, Laajarinne kuvailee kävelyä.

Kysymykset voi valita neljästä teemasta: toisto, valta, aika tai kohtaamiset. Tarkoitus on, että kysymykset auttavat hahmottamaan ympäristöä eri tavalla. ”Kävelyn aikana tai sen jälkeen voi tulla juttelemaan kanssani.”

Laajarinne kirjoittaa Tiloissa-esseekokoelmassaan siitä, miten ihmismieli, on ihmiseliön ja ympäristön välinen vuorovaikutussuhde. Tätä on tarkoitus kokea läsnäolo- ja havainnointiharjoituksilla Puistofilosofia-tapahtumassa.

”Esimerkiksi teemasta toisto voi syntyä ajatus kiertää sama reitti kahdesti ja pohtia, mitkä asiat toistuvat, miten ne muuttuvat. Se johtaa pohtimaan, mikä on toistuvuuden merkitys maailmassa ja ihmisille. Fokus on siinä, että havahtuisi hahmottamaan sitä ympäristöä jollain tavalla. Tarjotaan virittelyitä kokemiseen ja ajatteluun. ”

Haagan puistofilosofia -tapahtuman ohjelma on luettavissa verkossa täällä.

HS.fi lähettää kaksi keskustelua suorana Haagan puistofilosofia-tapahtumasta.

Aivot ja mieli – filosofian ja tieteen suuri kysymys klo 11.15–12.00.

Keskustelijoina filosofi Tuomas Nevanlinna ja aivotutkija Katri Saarikivi. Keskustelua vetää HS:n kulttuuritoimittaja Jussi Ahlroth.

Lue täältä Katri Saarikiven haastattelu.

Lue täältä Tuomas Nevanlinnan haastattelu.

Lemmikin ja ihmisen yhteiselo klo 13.00–13.45.

Keskustelijoina filosofit Elisa Aaltola ja Matti Häyry. Keskustelua vetää Kriittisen korkeakoulun opettaja Markus Neuvonen.

Lue täältä Elisa Aaltolan haastattelu.

Lue täältä Matti Häyryn haastattelu.