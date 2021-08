Mark Wahlbergin kuivakka karisma ei pelasta Infiniten aukkoja.

Toiminta

INFINITE, ohjaus Antoine Fuqua, pääosissa Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, 107min, K12, ★★

Mark Wahlberg on niitä miesnäyttelijöitä, jotka mielellään ottavat kameran edessä paitaa pois. Niin nytkin. Infinitessä Wahlberg näyttelee jokamiestä, joka unohtaa menneisyytensä skitsofreenikkona joutuessaan mukaan taisteluun, jossa pelastetaan ihmiskunta. Kuka nyt sellaiseen ryhtyisi paita päällä?

Infiniten ohjaaja on Hollywoodin toimintaelokuvien haalariosaston Antoine Fuqua, jonka uralla on vähän suuria onnistumisia – poikkeuksena kuitenkin Training Day.

Infinitessä Fuqua tekee, mitä ammattimiehen näissä peleissä pitää. Hän lyö kuvan ja kaiuttimet täyteen isoa töminää, suurta liikettä ja näyttävää pintaa. Isoja oivalluksia mukaan ei juuri lirahda, mutta eteenpäin marssitaan. Taistelukohtaus ilmatilassa tuo mieleen Cliffhangerin kuulun lentokonekohtauksen eikä ihme, sillä Infiniten työryhmään on kuulunut Renny Harlinille temppua aikoinaan tehnyt Simon Crane.

Ongelmat ovat käsikirjoituksessa. Infiniten tarinamaailmassa uudelleensyntymä on mahdollinen. Yksille tämä on kutsu maailmanpelastustehtäviin, toisille tuhotyöhön. Elokuvien maailmat voivat olla järjettömiä, mutta niihin pitäisi voida uskoa. Infinitessä näin ei ole, koska päähenkilö jää irralliseksi isosta tarinasta. Nähdään muovisen oloinen hyvän ja pahan tiimien yhteenotto, jota kuvataan perinteisin menoin eli takaa-ajoin, räjähdyksin ja kaksintaisteluin. Mausteeksi on siroteltu tieteellisuskonnollista liirumlaarumia ja self-helpiä: sinussakin asuu erikoisihminen, kun uskot lujasti. Kaikkea kanssa.

Mark Wahlberg on toimintasankariksi jo ikäloppujen sarjassa eikä hän pysty kuivakalla karismallaan pelastamaan Ian Shorrin ja Todd Steinin käsikirjoituksen aukkoja. Elokuvan kirkas valopilkku Wahlbergin rinnalla on Chiwetel Ejiofor. Hänen loistettaan olisi katsonut enemmänkin.

Infinite vain Paramount+-palvelussa.